Το «οne dog show» της πόρτας: Γιατί ο σκύλος γαβγίζει όταν μένει μόνος

Κάθε φορά που κλείνεις την πόρτα, το one dog show ξεκινάει!

Η αυλαία ανοίγει και ο μικρός παραπονιάρης φίλος σου, o πρωταγωνιστής του σπιτιού, το έτερόν σου ήμισυ σε εύκολες και δύσκολες στιγμές της καθημερινότητάς σου, παίρνει θέση στη σκηνή και κάνει έναρξη ενός προγράμματος που μπορεί να κρατήσει από μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι και λίγα λεπτά.

Όχι (απαιραίτητα) από θυμό, αλλά σαν να προσπαθεί να σου στείλει μια υπενθύμιση: είμαι εδώ, που πας, γύρνα πίσω σε παρακαλώ!

Το επίμονο γάβγισμα που ακούγεται όταν ο άνθρωπός του λείπει προκαλεί χαμόγελα, παράπονα από γείτονες και κυρίως ερωτήματα: γιατί το κάνει και τι σημαίνει για την ψυχολογία του ζώου;

Πίσω από το σόλο υπάρχει συνήθως ένα μείγμα αιτίων.

Το άγχος αποχωρισμού είναι ο πιο συχνός ένοχος: ο σκύλος έχει συνδέσει στενά την παρουσία του ιδιοκτήτη με ασφάλεια και σιγουριά, και η απουσία ενεργοποιεί το νευροβιολογικό μηχανισμό του στρες, με αυξημένη παραγωγή κορτιζόλης και συμπεριφορική υπερδιέγερση που εκδηλώνεται έντονα με φωνητική έκφραση.

Σε άλλα περιστατικά το πρόβλημα πηγάζει από υπερβολική ενέργεια ή έλλειψη νοητικής διέγερσης. Ο κοινωνικός και δραστήριος χαρακτήρας των σκύλων απαιτεί καθημερινή άσκηση και παιχνίδι κι όταν αυτά λείπουν η ενέργεια αναζητά διέξοδο μέσα από γάβγισμα και ανησυχία.

Επιπλέον, συμπεριφορές που ανταμείβονται -όταν δηλαδή το γάβγισμα επιφέρει επιστροφή του ιδιοκτήτη, προσοχή ή λιχουδιές– ενισχύουν το μοτίβο.

Το ιστορικό του ζώου παίζει ρόλο: τραυματικές εμπειρίες, ελλιπής κοινωνικοποίηση ή ιατρικά προβλήματα, όπως πόνος ή γνωστική διαταραχή σε ηλικιωμένους σκύλους, μπορούν να επιδεινώσουν αυτήν την συμπεριφορά.

Για να κατανοήσει κανείς την αιτία χρειάζεται παρατήρηση. Αν το γάβγισμα ξεκινά αμέσως με την έξοδο και συνοδεύεται από καταστροφή αντικειμένων ή υπερβολική σιελόρροια, η εικόνα ταιριάζει με άγχος αποχωρισμού.

Αν το ζώο δείχνει υπερβολική ενέργεια κατά τις απουσία σας, πιθανότατα χρειάζεται περισσότερη σωματική και νοητική άσκηση.

Οι κάμερες μπορούν να αποκαλύψουν μοτίβα συμπεριφοράς κατά την απουσία και να βοηθήσουν στην επιλογή στρατηγικής, ενώ η επίσκεψη σε κτηνίατρο ή συμπεριφοριστή συνιστάται όταν το πρόβλημα είναι έντονο ή συνοδεύεται από φυσιολογικές αλλαγές.

Η αντιμετώπιση απαιτεί συνδυασμό άμεσων παρεμβάσεων και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Απλές προσαρμογές στη ρουτίνα αποχώρησης, όπως ήρεμες, σύντομες αποχαιρετιστήριες κινήσεις, αποφορτίζουν τη φόρτιση του σκύλου.

Η επαρκής σωματική άσκηση και το εντατικό παιχνίδι πριν από την έξοδο μειώνουν την περιττή ενέργεια και αυξάνουν τις πιθανότητες ο σκύλος να κοιμηθεί ήρεμα κατά την απουσία.

Η παροχή νοητικής απασχόλησης, μέσα από παιχνίδια-παζλ (πιάτα εκπαίδευσης) με τροφή, κρατά το μυαλό του απασχολημένο και περιορίζει το άγχος.

Σημαντική προσέγγιση είναι η εκπαίδευση αποχωρισμού, με σταδιακή αύξηση του χρόνου που λείπεις: μικρές, συχνές απουσίες που αυξάνονται βαθμιαία, συνδυασμένες με θετικές εμπειρίες (λίγα ιδιαίτερα σνακ μόνο όταν φεύγεις) μπορούν να αλλάξουν την αντίληψη της αναχώρησης.

Παράλληλα, η εκπαίδευση ανεξαρτησίας -να μένει ήρεμος σε άλλο δωμάτιο ενώ είσαι παρών- και η επιβράβευση της σιωπής αποδυναμώνουν το γάβγισμα ως μέσο προσέλκυσης προσοχής.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η συνεργασία με επαγγελματία συμπεριφοριστή ή κτηνίατρο είναι αναγκαία και ενδέχεται να απαιτηθεί συμπληρωματική φαρμακευτική υποστήριξη ή χρήση φερομονών ως μέρος ολοκληρωμένου πλάνου θεραπείας.

Το γάβγισμα στην απουσία συχνά δεν είναι απλώς «κακή συνήθεια», αλλά ένα μήνυμα: για ασφάλεια, για ασκήσεις, για ρουτίνα ή για αλλαγή στη σχέση με τον ιδιοκτήτη.

Με κατανόηση, επιμονή και σωστές παρεμβάσεις, το καθημερινό σόλο μπορεί να γίνει ήρεμη ανάπαυλα – για το σπίτι και τη γειτονιά.

Αν τώρα θέλεις επιγραμματικά κάποια tips: κάνε πριν φύγεις έντονη βόλτα ή παιχνίδι για εκτόνωση. Απόφυγε μεγάλες αποχαιρετιστήριες τελετουργίες. Δώσε παιχνίδι-παζλ με κρυμμένη τροφή. Μείωσε οπτικά ερεθίσματα (κλείσε κουρτίνες) και άφησε χαμηλή, χαλαρωτική μουσική. Εφάρμοσε σταδιακές, πολύ μικρές απουσίες που αυξάνονται σε βάθος χρόνου. Μην ανταποκρίνεσαι στο γάβγισμα με προσοχή – επιβράβευσε τη σιωπή. Συμβουλεύσου κτηνίατρο ή συμπεριφοριστή σε επαναλαμβανόμενο ή σοβαρό πρόβλημα.

Αλήθεια… Τo δικό σας σκυλάκι ανεβαίνει πολλές οκτάβες όταν γαυγίζει;