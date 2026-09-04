«Παγώνει» το «Survivor» μετά την αγωγή – μαμούθ του Σταύρου Φλώρου στην Acun Media

Ντόμινο εξελίξεων έχει προκαλέσει στις αποφάσεις του ΣΚΑΪ η απόφαση του φετινού νικητή του «Survivor» να κινηθεί νομικά εναντίον της παραγωγής της Acun Media για το σοκαριστικό ατύχημα που είχε. Ο Σταύρος Φλώρος ζήτα αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

O Σταύρος Φλώρος λίγους μήνες μετά το ατύχημα που είχε και τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού κι αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, κατέθεσε αγωγή κατά της παραγωγής του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (03.09.2026). Ο σταθμός του Φαλήρου, λοιπόν, πήρε την απόφαση, να βάλει στον «πάγο» το «Survivor», όπως αποκάλυψε την Πέμπτη στο blog του ο Γρηγόρης Μελάς.

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«Καταπέλτης η αγωγή του πρώην παίκτη του “Survivor”, Σταύρου Φλώρου, εναντίον της εταιρείας παραγωγής του ριάλιτι επιβίωσης, με την οποία ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια. Τον λόγο πλέον έχουν οι δικαστικές αρχές, αλλά από αρκετά που αναφέρει στην αγωγή του ο νεαρός παίκτης προκύπτουν ορισμένα σοβαρά ερωτήματα για τις αιτίες που προκάλεσαν το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο -το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του- αλλά και για τη στάση και “κινήσεις” της τούρκικης εταιρείας παραγωγής. Δικαιολογημένα λοιπόν, με την υπόθεση να είναι πλέον στο προσκήνιο, ο ΣΚΑΪ βάζει οριστικά στο συρτάρι την παραγωγή νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης, κρατώντας έτσι απόσταση… και παραμένοντας εκτός της δικαστικής διαμάχης», γράφει χαρακτηριστικά ο έμπειρος τηλεοπτικός συντάκτης.

O Σταύρος Φλώρος μέσω της αγωγής που φέρεται να έχει καταθέσει ισχυρίζεται ότι έγιναν πολλά περιστατικά, ενώ ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τη πλευρά της παραγωγής για την αγωγή του Σταύρου Φλώρου.

Το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του Σταύρου Φλώρου

Κατά τη διάρκεια του φετινού κύκλου του «Survivor», ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος ενώ ψάρευε στην παραλία όπου διέμεναν οι παίκτες. Ο 22χρονος είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό, όταν πέρασε από πάνω τους ταχύπλοο με αποτέλεσμα να του ακρωτηριάσει το αριστερό πόδι του από το γόνατο και κάτω και να του προκαλέσει σοβαρότατο τραυματισμό και στον δεξί αστράγαλο.

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Λίγες ημέρες αργότερα το παιχνίδι ολοκληρώθηκε και η παραγωγή ανέδειξε νικητή τον Σταύρο Φλώρο.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει ότι ανακηρύχθηκε νικητής επειδή υπέστη τον «καταστροφικό τραυματισμό».

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», είπε μεταξύ ο 22χρονος.