Survivor: Ξέσπασε ο Gio Kay – «Βλέπουμε κλίκες, εγώ δεν είμαι της κλίκας»

Ενοχλημένος με τα μέλη της ομάδας του φάνηκε ο Gio Kay στο νέο επεισόδιο του «Survivor» και δήλωσε στην κάμερα ότι βλέπει ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη κάποιες κλίκες.

Όπως είδαμε το βράδυ της Δευτέρας (12.01.2026) η πρώτη ήττα της ομάδας των «Αθηναίων» στο «Survivor» προκάλεσε εντάσεις και τριγμούς ανάμεσα στους παίκτες. Έτσι, εκτός από τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, που έριξε τα «βέλη» του στη Μαντίσα Τσότα, ενοχλημένος με πολλούς φάνηκε και ο Gio Kay.

«Βλέπουμε κλίκες. Εγώ δεν είμαι της κλίκας, είμαι ανεξάρτητος. Κοιτάμε μια παρέα εδώ, μια άλλη εκεί, συζητάνε, ψιθυρίζουν. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν δουλειές, φοβηθήκανε. Αυτά όμως πρέπει να είσαι χαζός για να μην τα καταλάβεις», ξέσπασε ο παίκτης της ομάδας των «Αθηναίων».

Αμέσως μετά, ο Gio Kay θέλησε να σχολιάσει τον Γιώργο Καραϊσαλίδη και τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντέδρασε στο συμβούλιο του νησιού.

«Τον είδα που έκοβε δέντρα με τις ώρες και είπα “ω ρε bro, αποκλείεται”. Είδε το όνομά του στο συμβούλιο και πάγωσε», δήλωσε για τον συμπαίκτη του.

Επίσης, ο Gio Kay αναφέρθηκε και σε κάποιες γυναίκες από την ομάδα του, αναφέροντας ότι δείχνουν πιο ψύχραιμες και λιγότερο φοβισμένες. Μάλιστα, μίλησε με καλά λόγια για την Κέλλυ Μποφίλιου και τη Βασιλική Μουντή.

«Στα επόμενα ματς θα επέλεγα σίγουρα τον Σηφάκη και τον Σταύρο για να πάρω μια νίκη, επειδή πήρε αέρα. Και θα ήθελα να κερδίσω και τον Μάνο, επειδή είναι δυνατός. Όχι για να αποδείξω κάτι σε κανέναν, αλλά μόνο στον εαυτό μου», είπε ακόμα.

