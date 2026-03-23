Αγωνία για τα τιμολόγια ρεύματος με φυσικό αέριο πάνω από 62 ευρώ και νέο ράλι της χονδρεμπορικής τιμής, άλμα 74,3% στην Ελλάδα

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου κινούνται πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) φτάνοντας και τα 62 ευρώ/MWh στις συναλλαγές της Δευτέρας (23.3.2026) ενώ η τιμή χονδρικής ρεύματος αγγίζει τα 150 ευρώ ανά MWh.

Ειδικότερα, η αγορά φυσικού αερίου προεξοφλεί περαιτέρω διαταραχή συσσωρεύοντας κέρδη που ξεπέρασαν το 5% με τα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου να οδεύουν κοντά στα 63 ευρώ ανά MWh, καθώς οι κλιμακούμενες απειλές για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής αύξησαν τους φόβους για μεγαλύτερα προβλήματα -με διάρκεια- στον εφοδιασμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί η εκτόξευση της χονδρικής τιμής ρεύματος, που έφτασε για την Ελλάδα στα 147,74 ευρώ ανά MWh, με αύξηση της τάξης του 74,3% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ. Ακραίες μεταβολές τιμών καταγράφουν και άλλες χώρες της Ευρώπης που αγωνιούν για την αύξηση του κόστους της ενέργειας σε μια περίοδο που οι ανάγκες για καύσιμα είναι υψηλές καθώς ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει.

Ειδικά στην Ελλάδα, με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με αέριο να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης τις απογευματινές ώρες, όταν τα φωτοβολταϊκά παύουν να παράγουν ενέργεια, επικρατεί ανησυχία για το πως θα επηρεαστούν οι λογαριασμοί ρεύματος από τον επόμενο μήνα.

Η ανησυχία είναι έντονη ευρύτερα στην ΕΕ, καθώς η κρίση έρχεται ακριβώς πριν από την περίοδο αποθήκευσης, με τα επίπεδα να κινούνται κοντά στο 28% και χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Μάλιστα ο επικεφαλής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν, κάλεσε τα κράτη μέλη να αρχίσουν να γεμίζουν νωρίς τις αποθήκες φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφύγουν την απότομη αύξηση των τιμών.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί ήδη ράλι για τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που έφτασε νωρίτερα μια ανάσα από τα 63 ευρώ ανά MWh.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε 48ωρο τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας για αμερικανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του, ενώ η Τεχεράνη απείλησε με αντίποινα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις εάν η Ουάσινγκτον αναλάβει δράση. Την περασμένη εβδομάδα, και οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν μια σειρά επιθέσεων με στόχο τις ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης Ras Laffan του Κατάρ, του μεγαλύτερου εργοστασίου LNG στον κόσμο.

Με αυτά τα δεδομένα οι παγκόσμιες εξαγωγές LNG μειώθηκαν σε χαμηλό έξι μηνών καταδεικνύοντας την κρίση στις συνθήκες εφοδιασμού. Οι αποστολές μειώθηκαν κατά περίπου 20% σε 1,1 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω των μειώσεων από το Κατάρ και σε μικρότερο βαθμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τα επίπεδα πριν τον πόλεμο, σημειώνοντας άνοδο άνω του 90% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.