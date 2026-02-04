Κρυπτονομίσματα: Ανεβαίνει ο «πυρετός» και στην Ελλάδα – Τα ρίσκα και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς

Μέτρα για την προστασία των επενδυτών στην αγορά κρυπτονομισμάτων που φαίνεται ελκυστική ειδικά για την νέα γενιά, λαμβάνει η Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου μετά την οδηγία MiCΑ αλλά και με την ένταξή της στο διεθνές σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ που θα διευκολύνει την ΑΑΔΕ σε διασταυρώσεις στοιχείων.

Εξάλλου, οι έντονες διακυμάνσεις και η νευρικότητα που παρατηρείται στην αγορά κρυπτονομισμάτων το τελευταίο διάστημα αναδεικνύουν προκλήσεις και κινδύνους για τους επενδυτές. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα Τετάρτη (3.2.2026), το Bitcoin άρχισε να ανακάμπτει, με διακυμάνσεις στις πρωινές συναλλαγές πάνω από τα 76.500 δολάρια. Αργότερα περιόρισε τα κέρδη του δοκιμάζοντας τις αντοχές του στα επίπεδα γύρω από τα 75.670 δολάρια, για να βρεθεί όμως πολύ χαμηλότερα από τα 75.000 δολάρια το απόγευμα. Αυτής της κίνησης «ασανσέρ» είχε προηγηθεί πτώση χθες Τρίτη, κάτω από τα 73.000 δολάρια μετά από μια νευρική πορεία σε ένα σερί συνεδριάσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες το Bitcoin κέρδισε σχεδόν 18,5% ενώ η τιμή του τους τελευταίους 12 μήνες σημειώνει πτώση κατά 20,75%.

Τα κρυπτονομίσματα, μια αγορά υψηλού κινδύνου, προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον επενδυτών και στην Ελλάδα, κυρίως όμως από τη νέα γενιά που είναι πιο πρόθυμη να αναλάβει ρίσκο και πιο εξοικειωμένη με ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο. Εξάλλου τα ανταλλακτήρια που εξυπηρετούν το εγχώριο κοινό είναι παγκόσμιες πλατφόρμες που επιτρέπουν αγοραπωλησίες και μετατροπές Bitcoin, Ethereum και άλλων κρυπτονομισμάτων ενώ δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να συναλλάσσονται με τραπεζικά εμβάσματα, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες κ.ο.κ.. Δεν υπάρχει ακόμη αδειοδοτημένη εταιρεία από τις ελληνικές αρχές που να προσφέρει υπηρεσίες σε επενδυτές κρυπτονομισμάτων ενώ και ο φάκελος της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, που φέρεται να υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης στην Ελλάδα για πανευρωπαϊκή άδεια, προχωρά «προσεκτικά» λόγω της ανάγκης να υπολογιστούν σωστά τυχόν κίνδυνοι.

Υπενθυμίζεται ότι η Binance είχε ιδρύσει στην Ελλάδα, τέλη του 2025, την εταιρεία Binary Greece με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να αποκτήσει πανευρωπαϊκή άδεια κρυπτονομισμάτων μέσω Ελλάδας με αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις ευρωπαϊκές για την επεξεργασία του φακέλου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ο φορέας που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυστηρές προϋποθέσεις, όπως επαρκή κεφάλαια, οργανωτική δομή και αξιοπιστία, έλεγχο μετόχων και διοίκησης. Αυτός είναι ο σκοπός της και στην αδειοδότηση των Χρηματιστηριακών εταιρειών που λειτουργούν στη Ελλάδα. Παρεμπιπτόντως, το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για κρυπτονομίσματα θεσμικοί επενδυτές-πελάτες Χρηματιστηριακών εταιρειών καλύπτεται μέσω τοποθετήσεων σε προϊόντα όπως τα ETF (Exchange Traded Funds), τα οποία μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν όπως οι μετοχές και προσφέρουν έκθεση και σε κρυπτονομίσματα, όπως και σε διάφορες άλλες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων όπως ομόλογα, πολύτιμα μέταλλα, μετοχές κ.α..

Το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Η Ελλάδα μόλις πριν από λίγους μήνες απέκτησε για πρώτη φορά ένα πλήρες πλαίσιο ρυθμίσεων για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA. Στόχος είναι η ρύθμιση μιας επενδυτικής δραστηριότητας, που έχει «ενοχοποιηθεί» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε διαδικασία Αρχικής Αξιολόγησης του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP), ο οποίος θα παρουσιάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το επιχειρηματικό του πλάνο. Έτσι προετοιμάζεται πιο αποτελεσματικά η υποψήφια εταιρεία και η υποβολή αίτησης άδειας. Ο φάκελος που υποβάλλεται περιλαμβάνει σειρά δικαιολογητικών, στοιχεία μετόχων και διοίκησης ενώ εντός σαράντα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την αίτηση και τον φάκελο αδειοδότησης.

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο αναβαθμισμένο ρόλο έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί τις ροές κεφαλαίων. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες μέσω της ένταξης της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ. Πρακτικά, η ΑΑΔΕ θα έχει συνολική εικόνα της επενδυτικής δραστηριότητας κάθε φορολογούμενου που συναλλάσσεται μέσω πλατφορμών κρυπτονομισμάτων. Είναι ένα σημαντικό βήμα μέχρι να ξεκαθαρίσει και το φορολογικό καθεστώς που θα τα διέπει.