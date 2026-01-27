Χρυσός και ασήμι σπάνε όλα τα ρεκόρ: Τα ιστορικά υψηλά και η άνοδος που δεν τελειώνει

Ο χρυσός κινείται έντονα ανοδικά στις τελευταίες του συνεδριάσεις καταφέρνοντας να φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά, με τις τιμές να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Αυτή η άνοδος συνεχίζει μια ισχυρή ανοδική τάση που ξεκίνησε από το 2025 και συνεχίζεται και μέσα στο 2026 με σημαντικά κέρδη από την αρχή του έτους, ενώ και το ασήμι κυμάνθηκε κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σήμερα Τρίτη (27.1.2026), αφού ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 5.100 δολαρίων στην χθεσινή (26.1.2026) προηγούμενη συνεδρίαση, ανέβηκε 1,6% στα 5.092,70 δολάρια ανά ουγγιά, στις 07:10 GMT. Ωστόσο αυτή την ώρα, σημειώνει μια οριακή πτώση αλλά παρά τις διακυμάνσεις σε συνέχεια του ράλι των τιμών του, το πολύτιμο μέταλλο παραμένει πάνω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή spot του χρυσού ανέβηκε χθες 1% στα 5.065,07 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ρεκόρ των 5.110,50 δολαρίων. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση τον Φεβρουάριο έχασαν 0,4% στα 5.059,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Κάνοντας τα πράγματα πιο ασαφή από γεωπολιτική άποψη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα στο 25%, ενώ επέκρινε τη Σεούλ για την αποτυχία της να συνάψει εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Αυτό συνέβη μετά την απειλή του για επιβολή δασμών στον Καναδά, με φόντο την αποψύξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνι στην Κίνα νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο κύριος λόγος πίσω από την πρόσφατη άνοδο είναι ότι πολλοί επενδυτές βλέπουν τον χρυσό ως «ασφαλές καταφύγιο» μπροστά σε γεωπολιτική αβεβαιότητα, οικονομική αστάθεια και μεταβλητότητα στις αγορές – στοιχεία που ενισχύουν τη ζήτηση για τον πολύτιμο αυτόν πόρο. Σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια και την αύξηση των αγορών από κεντρικές τράπεζες, αυτό τροφοδοτεί περαιτέρω τις τιμές.

Γενικά, η τιμή του χρυσού επηρεάζεται από τον πληθωρισμό, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και από την προσφορά και τη ζήτηση. Σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού ή κρίσεων, ο χρυσός συχνά λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο, χωρίς αυτό να ισχύει πάντα.

Σύμφωνα με αναλύσεις και εκτιμήσεις μεγάλων τραπεζών, που αποτυπώνει το investing.com καθώς και χρηματοοικονομικών οργανισμών, η ανοδική τάση στις τιμές του χρυσού δείχνει πιθανό να συνεχιστεί μέσα στο 2026. Πολλοί περιμένουν ο μέσος όρος τιμής του χρυσού για το 2026 να κινηθεί περίπου στα 4.400 – 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, με πιθανότητα ακόμα υψηλότερων κορυφών αν συνεχιστούν οι υποστηρικτικοί παράγοντες.

Από την άλλη πλευρά και το ασήμι όπως και ο χρυσός έχει δείξει πολύ ισχυρή ανοδική τάση τις τελευταίες μέρες και είναι επίσης σε επίπεδα ρεκόρ.

Η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 6,1% στα 110,19 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 117,69 δολάρια χθες Δευτέρα. Το λευκό μέταλλο έχει ήδη σημειώσει άνοδο 53% μέχρι στιγμής φέτος.

Από τεχνική άποψη, το ασήμι φαίνεται πλέον ακριβό σε σχέση με το χρυσό, με την αναλογία χρυσού προς ασήμι να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών, σύμφωνα με αναλυτές της BMI, θυγατρικής της Fitch Solutions, σε σχετική ανακοίνωση.