Ο σεισμός στην Κολομβία αφήνει πίσω του ζημιά 9,6 δισ. δολάρια

Ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία που έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους αναμένεται να αφήσει και τεράστιο οικονομικό «αποτύπωμα».

Οι ζημιές από τον σεισμό στην Κολομβία υπολογίζονται σε πρώτη φάση στα 9,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρίγια.

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Ο ίδιος δήλωσε τη Δευτέρα (18.8.2026) ότι το συνολικό κόστος των καταστροφών ανέρχεται σε περίπου 30 τρισ. πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε 9,58 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Από αυτό το ποσό, περίπου 24,5 τρισ. πέσος αφορούν ζημιές σε κτίρια, ενώ άλλα 5,5 τρισ. πέσος αφορούν τις υποδομές.

Ο Ντε Λα Εσπρίγια χαρακτήρισε τα στοιχεία προκαταρκτικά, επισημαίνοντας ότι το ύψος των ζημιών αναμένεται να μεταβληθεί καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των καταστροφών στις πληγείσες περιοχές.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε περιοχές της δυτικής Κολομβίας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις Κάλι και Περέιρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 4.000 τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140 άνθρωποι αγνοούνται.

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Η καταστροφή αποτελεί την πρώτη μεγάλη κρίση που καλείται να διαχειριστεί ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία μόλις λίγες ημέρες πριν από τον σεισμό (8 Αυγούστου) και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης.

Το μέγεθος των ζημιών στην Κολομβία είναι μικρότερο από εκείνο που καταγράφηκε στη γειτονική Βενεζουέλα, όπου οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου προκάλεσαν καταστροφές ύψους περίπου 37 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.