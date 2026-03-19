Ποιες ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των επιθέσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, που βρίσκεται ανάμεσα σε Ιράν και Κατάρ, έχει υποστεί σοβαρές ζημίες από τις επιθέσεις δημιουργώντας φόβους για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Πρόκειται για το South Pars το το μεγαλύτερο κοίτασμα LNG στον κόσμο – ένα «ενεργειακό θησαυροφυλάκιο» που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και μοιράζεται μεταξύ των 2 χωρών, του Ιράν (όπου ονομάζεται South Pars) και του Κατάρ (όπου λέγεται North Field) και βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του μπήκαν πλέον στο στόχαστρο του Ισραήλ. Το LNG εξορύσσεται από το North Field και μεταφέρεται στο Ras Laffan για υγροποίηση και εξαγωγή.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει φέρει στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την παγκόσμια επάρκεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι αλλεπάλληλες επιθέσεις σε διυλιστήρια, τερματικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις LNG προκαλούν σοβαρές ζημιές και διαταράσσουν την ομαλή ροή ενέργειας. Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η ασφάλεια των ενεργειακών δικτύων αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα με διεθνείς επιπτώσεις.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στόχος επίθεσης από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σαουδική Αραβία: Διυλιστήριο επλήγη από drone στο λιμάνι του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα

Το διυλιστήριο Samref, που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του στρατηγικού λιμανιού Γιανμπού στην Σαουδική Αραβία, επλήγη από drones, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό υπουργείο είχε ανακοινώσει μέσω του Χ ότι αναχαιτίσθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Γιανμπού, που στεγάζει την βιομηχανική ζώνη και αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής του σαουδαραβικού αργού μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ميناء ينبع. pic.twitter.com/DIqN50eojy — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 19, 2026

Το διυλιστήριο Samref ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και στην Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρική της ExxonMobil. Έχει δυναμικότητα άνω των 400.000 βαρελιών ανά ημέρα.

Κατάρ: Ras Laffan

Το Ras Laffan, στο βόρειο Κατάρ, είναι το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η ενεργειακή μονάδα έχει δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα, η κρατική QatarEnergy ανακοίνωσε «σημαντικές ζημιές» έπειτα από κύματα διαδοχικών επιθέσεων που προκάλεσαν «μεγάλες πυρκαγιές», οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο. Η μονάδα είχε γίνει στόχος επιθέσεων και την προηγουμένη. Το LNG εξορύσσεται από το North Field και μεταφέρεται στο Ras Laffan για υγροποίηση και εξαγωγή.

Ιράν: South Pars

Οι ιρανικές επιθέσεις κατά του Ras Laffan αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της υπεράκτιας ιρανικής μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου South Pars, από όπου προέρχεται το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για την ισραηλινή επίθεση, απείλησε να καταστρέψει το σύνολο των εγκαταστάσεων, αν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Κατάρ. Το κοίτασμα αυτό εκμεταλλεύεται (συγκεκριμένα το νότιο τμήμα του με την ονομασία North Dome (ή North Field)) το Κατάρ.

Σύμφωνα με την QatarEnergy, το North Field περιέχει περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Το Κατάρ συνδέεται σε σειρά μακροπρόθεσμων συμφωνιών για το LNG, μεταξύ άλλων, με την γαλλική Total, την βρετανική Shell, την ινδική Petronet, την κινεζική Sinopec και την ιταλική Eni.

Ιράν: Νήσος Χαργκ

Τερματικός σταθμός για την εξαγωγή του 90% του πετρελαίου του Ιράν, η νήσος Χαργκ βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές και το Σάββατο έγινε στόχος αμερικανικών επιθέσεων, όμως οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει το νησί αν συνεχιστεί το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ruwais

Το διυλιστήριο Ruwais στο Άμπου Ντάμπι είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, σύμφωνα με την εθνική εταιρεία Adnoc.

Αναγκάσθηκε να διακόψει την λειτουργία του την περασμένη εβδομάδα για προληπτικούς λόγους έπειτα από επίθεση drone στην ζώνη, δήλωσε πληροφορημένη πηγή χωρίς να διευκρινίσει αν επλήγη το ίδιο το διυλιστήριο. Η Adnoc δεν γνωστοποίησε το συμβάν.

Σαουδική Αραβία: Ras Tanura

Η σαουδαραβική χερσόνησος του Ras Tanura στον Κόλπο φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στην Μέση Ανατολή με δυναμικότητα 550.000 βαρέλια την ημέρα. Το Ras Tanura αποτελεί πυλώνα του ενεργειακού τομέα της Σαουδικής Αραβίας.

Το διυλιστήριο έγινε κατ’ επανάληψη στόχος επιθέσεων. Κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, έγινε στόχος ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιά και μερική διακοπή της λειτουργίας του.

Έκτοτε, η λειτουργία του αποκαταστάθηκε πλήρως, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή.