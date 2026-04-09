Ακίνητα: Ο πόλεμος απειλεί με νέες αυξήσεις τιμών σε παλαιά και νεόδμητα – Έχουν πάρει «φωτιά» τα οικοδομικά υλικά

Οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων διαφοροποιούνται με τις νέες αβεβαιότητες που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με πιο άμεσες συνέπειες να αφορούν στο κόστος κατασκευής ως αποτέλεσμα των ανατιμήσεων στα οικοδομικά υλικά.

Οι αβεβαιότητες λόγω του πολέμου αναμένεται να επηρεάσουν τις τιμές των ακινήτων αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον σε μια αγορά με σημαντική συνεισφορά στην οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληθωριστικές πιέσεις και ο νέος κύκλος αύξησης των επιτοκίων, που θα επηρεάσει το κόστος χρήματος, θα είναι οι καταλύτες για τις αποφάσεις όσων επιλέξουν αγορά ή ενοικίαση ακινήτου.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας και οι ανατιμήσεις σε οικοδομικά υλικά ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο το κόστος κατασκευής όσο και τη συνολική δυναμική της αγοράς κατοικίας. Λόγω του πολέμου και της διαταραχής στις μεταφορές αλλά και τις προμήθειες πρώτων υλών από τον Περσικό Κόλπο, μια σειρά από πρώτες ύλες που αξιοποιούνται στην βιομηχανία κατασκευών έχουν καταγράψει ράλι. Οι τιμές του αλουμινίου και του χαλκού στις διεθνείς αγορές εμφανίζουν ετήσια αύξηση πάνω από 30% και οι αυξήσεις σε οικοδομικά υλικά, από χάλκινους αγωγούς και κουφώματα αλουμινίου μέχρι ηλιακούς θερμοσίφωνες και τούβλα έχουν γίνει αισθητές πριν ακόμη αρχίσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαταραχής που παρατηρείται με επίκεντρο τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή θα επηρεαστεί και η ανάπτυξη της αγοράς που χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλούς ρυθμούς αύξησης των τιμών. Ειδικότερα στα διαμερίσματα, οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων (άνω των 5 ετών) το 2025 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1%, υψηλότερο σε σχέση με αυτόν των νέων διαμερισμάτων (7,4%). Υψηλοί ετήσιοι ρυθμοί αύξησης στις τιμές των διαμερισμάτων καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη (9,6%) ενώ στην Αθήνα οι αντίστοιχος ρυθμός αύξησης ήταν ηπιότερος σε σχέση με τον μέσο ετήσιο ρυθμό για το σύνολο της χώρας (6,2%).

Ας σημειωθεί ότι αγοραστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον διατηρήθηκε στην αγορά ακινήτων τους πρώτους μήνες του 2026, πριν αρχίσει ο πόλεμος στο Ιράν, με υψηλή ζήτηση ιδίως για οικιστικά ακίνητα, αν και η προσφορά σύγχρονης προσιτής κατοικίας παρέμεινε περιορισμένη. Η αυξανόμενη οικιστική πίεση που παρατηρείται στα μεγάλα αστικά κέντρα και η σημαντική αύξηση των τιμών τα τελευταία χρόνια ωθεί τα νοικοκυριά προς πιο προσιτές περιοχές, χαμηλότερων τιμών αλλά και προς παλαιότερα ακίνητα.

Η παγκόσμια αναταραχή έχει «παγώσει» την αγορά και είναι ζητούμενο πόσο τελικά θα επηρεάσει το κόστος κατασκευής, τη ζήτηση και την επενδυτική δραστηριότητα της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την κλιμάκωση των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, εντός της χώρας, η αγορά επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από την επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της σχολιάζει για τις προοπτικές της αγοράς ότι υπό την προϋπόθεση της σταθεροποίησης των διεθνών συνθηκών και της διατήρησης των θετικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η αγορά ακινήτων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ηπιότερους ρυθμούς, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον θα εστιάσει στην ποιότητα κατασκευής, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην επιλογή θέσεων με καλή εξυπηρέτηση από υποδομές.