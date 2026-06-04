Mondelēz: Ηγείται η Ελλάδα σε 12 χώρες – 18 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις μετά την εξαγορά της Chipita

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές χώρες για τη Mondelēz International στην Ευρώπη, με επικεφαλής σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο την Marina Hadrovic. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η εξαγορά της Chipita το 2022, η οποία έδωσε στον όμιλο πρόσβαση στην κατηγορία των προϊόντων ζύμης και ενίσχυσε σημαντικά το παραγωγικό του αποτύπωμα στην Ελλάδα.

Σήμερα, τα εργοστάσια, τα κέντρα καινοτομίας και οι τεχνολογικές υποδομές που διαθέτει η Mondelēz στην Ελλάδα αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα «χαρτιά» της διεθνώς. Η χώρα μας αναδεικνύεται σε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό hub με συμβολή στις διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας.

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Η Mondelēz International είναι παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο του snacking, με καθαρά έσοδα 38,5 δισ. δολαρίων για το 2025 και 90.000 εργαζόμενους και παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες, προσφέροντας στους καταναλωτές απολαυστικά σνακ μέσα από ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο τόσο παγκόσμιων όσο και τοπικών, εμβληματικών brands.

Μετά την εξαγορά της Chipita, η έδρα της Mondelēz Νότιας Κεντρικής Ευρώπης (South Central Europe hub), μεταφέρθηκε από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει πλέον 3 εργοστάσια και παραγωγικό αποτύπωμα. Το South Central Europe hub καλύπτει 12 χώρες (μεταξύ των οποίων η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Κροατία) και απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους, 7 γραφεία και 6 εργοστάσια στην ευρύτερη περιοχή που τα 3 βρίσκονται στην Ελλάδα.

Στην ελληνική αγορά, η Mondelēz είναι συνδεδεμένη με μερικές από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες μάρκες με μακρά ιστορία και ηγετικά μερίδια αγοράς, όπως οι σοκολάτες Lacta, Παυλίδη, τα κρουασάν 7Days, Molto, η Merenda και άλλα. Η Mondelēz Ελλάς το 2025 ξεπέρασε τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Η Ελλάδα λειτουργεί και ως κέντρο καινοτομίας για προϊόντα ζύμης και μπισκότα, με προϊόντα που αναπτύσσονται εδώ και εξάγονται ακόμη και σε αγορές όπως η Βραζιλία.

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Η εξαγορά της Chipita το 2022 αποτέλεσε στρατηγικό ορόσημο για τη Mondelēz International, επιτρέποντάς της να επενδύσει σε μια νέα κατηγορία προϊόντων, αυτής των προϊόντων ζύμης (baked snacks). Παράλληλα, με την εξαγορά, η Mondelēz προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της δύο ακόμα παραγωγικές μονάδες, μια στη Λαμία και μια στη Λάρισα.

Στο εργοστάσιο της Λαμίας, μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες παραγωγικές μονάδες τροφίμων στην Ελλάδα, παράγονται τα προϊόντα ζύμης, όπως τα κρουασάν 7DAYS και Molto, τα Bake Rolls, καθώς επίσης και γαριδάκια και τσίπς.

Στο εργοστάσιο της Λάρισας παρασκευάζεται η μαρμελάδα Spin Span καθώς και η γέμιση για τα κρουασάν 7DAYS, η οποία εξάγεται στα εργοστάσια της Ευρώπης που παράγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Από την εξαγορά και έπειτα, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού εργοστασίου Παυλίδη στην οδό Πειραιώς, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Έμφαση σε καινοτομία και τεχνολογία

Η Mondelēz επενδύει στρατηγικά σε πρωτοβουλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης και Κυβερνοασφάλειας.

Στο εργοστάσιο της Λαμίας λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), που αποτελεί παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας για την καινοτομία στον κλάδο των προϊόντων ζύμης. Οι καινοτομίες στα προϊόντα ζύμης εφαρμόζονται στις αγορές της Ευρώπης, αλλά και στη Βραζιλία, Βιετνάμ, Ινδία, ΗΠΑ, Μεξικό, κάνοντας γνωστά τα ελληνικής έμπνευσης προϊόντα σε όλο τον κόσμο.

Κατά την περίοδο 2024- 2025, η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης δημιούργησε νέα καινοτόμα προϊόντα, μεταξύ των οποίων τα Milka Croissant και 7DAYS Oreo, καθώς και πρωτοβουλίες αυτοματισμού στη ζαχαροπλαστική και έρευνες για την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στο ράφι.

Επιπλέον, η Ελλάδα φιλοξενεί ένα από τα μόλις 3 Παγκόσμια Κέντρα Κυβερνοασφάλειας της Mondelēz International διεθνώς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της χώρας σε δραστηριότητες υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας. Το Κέντρο της Ελλάδας στελεχώνεται από περισσότερους από 50 μηχανικούς εξιδεικευμένους στην κυβερνοασφάλεια, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, εξυπηρετώντας 500 σημεία του ομίλου, εκ των οποίων 140 είναι εργοστάσια, σε 80 χώρες.