Άδωνις Γεωργιάδης: Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι γερός οργανισμός θα τα καταφέρει – Εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρούνται πρόωρες

Για τον φίλο και συνεργάτη του Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό από το πρωί της Τετάρτης 14.04.2026, μίλησε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μυλωνάκης, είναι ένας νέος άνθρωπος και γερός οργανισμός και πιστεύει ότι θα πάει πολύ καλύτερα τις επόμενες ημέρες, με τον γιατρό που τον εγχείρησε να μιλά νωρίτερα και να αναφέρει ότι οι επόμενες 10 ημέρες είναι κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

«Ο Γιώργος Μυλωνάκης, πέρασε μία μεγάλη περιπέτεια, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ιατρικού απορρήτου, είχε μία πολύ καλή περίθαλψη και γρήγορη ευτυχώς που στο εγκεφαλικό ο χρόνος είναι πάρα πολύ κρίσιμος», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει γρήγορα η περίθαλψη για να αποφευχθεί κάποια μεγαλύτερη βλάβη.

«Το Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευαγγελισμό είναι πάρα πολύ κοντά και το ΕΚΑΒ πήγε πάρα πολύ γρήγορα, οι γιατροί εκεί είναι πάρα πολύ έμπειροι… Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι σταθερή το οποίο για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο. Έχει σταθεροποιηθεί, δεν μπορεί να σου πει κάποιος μετά βεβαιότητος τι μπορεί να γίνει γιατί είναι μία μάχη που δίνει ο οργανισμός, αλλά νομίζω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός και πιστεύω πραγματικά ότι θα τα καταφέρει», ανέφερε ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως και πολλοί συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, με τον πρωθυπουργό μάλιστα να τον επισκέπτεται ξανά το βράδυ.

Όλα έγιναν σήμερα το πρωί κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Συγκλονιστική ήταν η αφήγηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος ήταν παρών την ώρα που ο κ. Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ερωτήθηκε έπειτα και για το πότε αναμένεται να γίνουν εκλογές με τον ίδιο να τονίζει μεταξύ άλλων, ότι όποτε γίνουν οι εκλογές, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θεωρούνται πρόωρες, αφήνοντας έτσι κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει δηλώσει ότι οι κάλπες θα ανοίξουν την άνοιξη του 2027.

«Ξέρω ότι η βασική πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να πάει την άνοιξη του 2027» για να προσθέσει ωστόσο: «Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες».

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έφερε τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκβιάσει ανανέωση της θητείας της

Παράλληλα εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, αναφορικά με τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΠΕΚΕ. «Έχει στείλει τον φάκελο για να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Αλλιώς είναι άσχετη. Η κα Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας».

«Απίθανο να είναι παράνομη η πρόσληψη Λαζαρίδη»

Για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε πως «έγινε υπηρεσιακός έλεγχος το 2007 και εγκρίθηκε η πρόσληψή του από την υπηρεσία. Για να πληρωθεί ένας μετακλητός πρέπει να γίνει έλεγχος νομιμότητας από τις υπηρεσίες και προφανώς έγινε και εγκρίθηκαν τα χαρτιά που προσκόμισε».

Ξέσπασμα κατά Ανδρουλάκη: «Τι είχε πια σε αυτό το τηλέφωνο και έχει τρελαθεί;! – Θα κυβερνήσει με κλάψα;»

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε μεταξύ άλλων πως καλώς τον παρακολουθούσαν εφόσον εγκρίθηκε από την εισαγγελία.