Αγρότες: Για Παρασκευή πάει η συνάντηση Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων

Το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ακόμη και εντός της εβδομάδας εξετάζουν στο κυβερνητικό επιτελείο, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14.01.2026) στον Παλαμά Καρδίτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου προκρίνεται ως πιθανή ημερομηνία του νέου ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η απόφαση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής να αιτηθούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να πραγματοποιούν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, ερμηνεύεται από κυβερνητικές πηγές ως κίνηση αποκλιμάκωσης και ουσιαστικής μετατόπισης της στάσης των «σκληρών» των μπλόκων. Η συνεδρίαση στον Παλαμά Καρδίτσας φαίνεται πως «σφράγισε» το τέλος του δεύτερου κύκλου κινητοποιήσεων των αγροτών, με το βάρος πλέον να μεταφέρεται στο τραπέζι του διαλόγου.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να διαδραμάτισε η συνάντηση που είχε χθες, Τρίτη (13.01.2026), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με εκπροσώπους άλλων αγροτικών μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παρουσία τους, υπό συνθήκες ανοιχτού οδικού δικτύου και με περιορισμένη σύνθεση, λειτούργησε –κατά πληροφορίες– ως «πιλότος» και για τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πλευρά των αγροτών έχει ήδη αποδεχθεί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη του Μαξίμου, τη μετάβαση στην Αθήνα ομάδας 25 ατόμων με την προσθήκη πέντε παρατηρητών, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τις πάγιες θέσεις της κυβέρνησης για το πλαίσιο διεξαγωγής του διαλόγου.

Όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές, οι διαβουλεύσεις ήταν συνεχείς από το βράδυ της Τρίτης, με πυκνές επαφές ανάμεσα σε αγροτοσυνδικαλιστές και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ο οποίος έχει μεταφέρει την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης: συνάντηση μπορεί να υπάρξει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – ανοιχτοί δρόμοι, περιορισμένος και θεσμικός αριθμός εκπροσώπων, και χωρίς συμμετοχή προσώπων με παραβατική συμπεριφορά.

Η Παρασκευή (16.01.2026) προκρίνεται ως η πιθανότερη ημερομηνία για τη συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, καθώς αύριο, Πέμπτη (15.01.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραστεί στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.