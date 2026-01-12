Αγρότες: «Όχι» Μητσοτάκη σε διάλογο με παραβατικούς συνδικαλιστές – Ώρα αποφάσεων για το μπλόκο της Νίκαιας

Ορατός παραμένει ο κίνδυνος ματαίωσης της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών που εδώ και πάνω από 40 ημέρες κινητοποιούνται στα μπλόκα. Αιτία οι συνεχιζόμενες διαφωνίες αναφορικά με τα πρόσωπα και τον αριθμό της αντιπροσωπείας των αγροτών, που αναμένεται να περάσουν αύριο, Τρίτη (13.01.2026) το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους από τα μπλόκα, σε δύο διακριτές επιτροπές. Από την προηγούμενη εβδομάδα το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει τις «κόκκινες γραμμές» της, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο πρωθυπουργός δεν θα συναντηθεί με οποιονδήποτε ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή οποιονδήποτε αγροτοσυνδικαλιστή έχει εκκρεμότητες με την Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή στην εκπομπή Live News, το Μέγαρο Μαξίμου έχει βγάλει «κόκκινη κάρτα» για τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Τερζάκη, πρόεδρο κτηνοτρόφων νομού Μαγνησίας, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη γιατί έχει σπάσει με γκλίτσα το παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος.

Δύο οι συναντήσεις με τους αγρότες

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα (12.01.2026) το πρωί στο Open, τόνισε ότι λόγω του γεγονότος ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές δεν ήθελαν να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις. Μία με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων (που θα αποτελείται από 20 άτομα) και μία με εκπροσώπους άλλων μπλόκων (επιτροπή 20 ατόμων).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12.01.2026), ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, ώστε να συμμετάσχουν όλοι, χωρίς όμως να αποδέχεται τελεσίγραφα από την μεριά των αγροτών. Όπως σημείωσε, η επιθυμία είναι οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνουν κανονικά, αύριο, Τρίτη (13.01.206), με πιθανή ώρα έναρξης τη 1 το μεσημέρι, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη κατάθεση των ονομάτων των εκπροσώπων για λόγους ασφαλείας.

Για την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να έρθει στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε ότι από τη πλευρά της κυβέρνησης η πρόσκληση είναι η συνάντηση να γίνει με πρόσωπα πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται. Να γίνει συνάντηση που δεν εκπροσωπεί το όλον, τότε είναι άδικο, είπε. Στη συνέχεια είπε με αιχμή, ότι όποιος δεν έρχεται σε διάλογο σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε αυτά που λέει.

Διαφωνία των αγροτών για τον αριθμό εκπροσώπων

Οι αγροτοσυνδικαλιστές, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημά τους για τη συμμετοχή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σύσκεψη, την κατηγορούν ότι επιχειρεί να τους διασπάσει και απειλούν ότι δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση. Εκτιμούν δε ότι η εμμονή -όπως λένε- της κυβέρνησης να δει τους αγρότες σε δύο επιτροπές των 20 ατόμων, με τη συμμετοχή των μπλόκων που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τη γραμμή της Πανελλαδικής Επιτροπής, αποτελεί μία σαφή προσπάθεια διάσπασης του αγώνα και δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Ο «διάλογος» μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, επομένως, βρίσκεται ακόμη στον «αέρα». Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα, στις 18.00, στο μπλόκο της Νίκαιας.

Δύο «γραμμές» στα μπλόκα για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Ενδεχόμενο μη προσέλευσης στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό άφησαν ανοικτό oι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας. Oι τόνοι ανέβηκαν καθώς ο εκπρόσωπος από τα 18 μπλόκα που διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 60 μπλόκων, ο Δημήτρης Τσίλιας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι εκπρόσωποι των Πράσινων Φαναριών θα μεταβούν στις 15.00 το απόγευμα της Τρίτης στο Μαξίμου.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό», τόνισε ο κ. Τσίλιας, που εκπροσωπεί τους αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι από την περασμένη Τετάρτη τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους, τηρώντας αποστάσεις από την Πανελλαδική.

«Η κυβέρνηση θέλει από τη μία από όλες τις περιοχές να εκπροσωπούνται στη συνάντηση και από την άλλη δέχεται αντιπροσωπεία από ένα σημείο της χώρας. Δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος αλλά πανηγυράκι αυτό που πάει να κάνει», είπε o αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε για 20 μελή από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων καθώς και Επιτροπή από 20 άλλους που εκπροσωπούν αλιείς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους. Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο», πρόσθεσε ο κ. Αλειφτήρας, απευθυνόμενος στον Γραμματέα Αγροτικών Συνεταρισμών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος επέμεινε ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.