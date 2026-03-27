Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός»

«Το όραμά μας για μια Ελλάδα για όλους δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ισχυρή δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της χώρας. Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξαναζωντανέψει το δημόσιο σχολείο με ποιότητα και περιεχόμενο. Γιατί για εμάς η ποιότητα της εκπαίδευσης κάθε νέου δεν πρέπει να εξαρτάται σε καμία περίπτωση από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους.

Κοινωνικό κράτος δεν υφίσταται χωρίς ένα σύγχρονο εθνικό σύστημα υγείας. Το ΠΑΣΟΚ το γνωρίζει καλά. Το όραμα μας είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που παρέχει ισότιμες υπηρεσίες σε όλους, γιατί για εμάς μπροστά στην πρόληψη και την ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί.

Μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων είναι η μεταρρύθμιση του κράτους. Με το Σχέδιο μας «Αναστάσιος Πεπονής» χτίζουμε ένα κράτος αποτελεσματικότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη.

Δεσμευόμαστε για ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του Δημοσίου. Δεν μπορεί να διοικείται το κράτος από τις συμβουλευτικές εταιρείες των φίλων του κ. Μητσοτάκη και με υπέρογκο κόστος.

Και τέλος, επιλέγουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα αρμοδιοτήτων και πόρων που καθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση πυλώνα του νέου προτύπου διακυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος»