Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ

Το μακελειό στο Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ που άφησε πίσω του 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίες έχει σοκάρει την Αυστραλία, που κηρύσσει ημέρα εθνικού πένθους την επόμενη Κυριακή από τη βίαιη επίθεση.

Ημέρα εθνικού πένθους, κήρυξε την Κυριακή (21.12.2025) η Αυστραλία καθώς θα συμπληρωθεί μία εβδομάδα από το μακελειό από δύο ένοπλους σε εκδήλωση με αφορμή εβραϊκή γιορτή στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», είπε ο κ. Αλμπανέζι ανακοινώνοντας πως η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα την Κυριακή 21η Δεκεμβρίου.

Το εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα την εφαρμογή εθνικού προγράμματος επαναγοράς πυροβόλων όπλων από πολίτες, με στόχο τη μείωση του αριθμού τους σε κυκλοφορία. Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στη γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, χωρίς να υπολογίζεται ένας από τους δράστες.

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Άντονι Αλμπανέζι.