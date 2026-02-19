Δόμνα Μιχαηλίδου για τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ: «Βρέθηκαν 80 φάκελοι κακοδιαχείρισης από την Χατζηδάκη»

Ένα νέο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στον ΟΠΕΚΑ, με μία πιθανή κομπίνα ύψους 1,8 δισ. ευρώ μέσω παράτυπων εγκρίσεων προνοιακών επιδομάτων. Στο «στόχαστρο» των ερευνών πρώην προϊσταμένη τμημάτων του Οργανισμού, με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να μιλά για την υπόθεση.

Για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ, τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η διερεύνηση και τη ζημιά που φέρεται να έχει υποστεί ο Οργανισμός, μίλησε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Δεν είναι μικρό πράγμα, γι’ αυτό λέμε πως τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία ενήργησε από τη στιγμή που κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε αρχικά η Δόμνα Μιχαηλίδου και πρόσθεσε ότι το σκάνδαλο «έγινε αντιληπτό το 2023, όταν μια δημόσια λειτουργός, που εκείνη την περίοδο τελούσε χρέη τμηματάρχη στην υπηρεσία ενός συγκεκριμένου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, των ανασφάλιστων υπερηλίκων, είχε αποσπαστεί στο γραφείο αρχηγού πολιτικού κόμματος».

Όπως εξήγησε η υπουργός, η Τασούλα Χατζηδάκη αν και ήταν με απόσπαση στο γραφείο του ΠΑΣΟΚ, «γύριζε πίσω πολύ συχνά στον φορέα και την έβλεπαν οι συνάδελφοί της και ο διοικητής, ενώ δεν είχε λόγο να γυρίσει. Ο διοικητής τότε προσπάθησε να καταλάβει τι έγινε και διέταξε αμέσως εσωτερικό έλεγχο. Η έρευνα αυτή κράτησε κάποιους μήνες μέσα στον ΟΠΕΚΑ και, όταν ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα, καταδείκνυαν 80 φακέλους κακοδιαχείρισης από τη συγκεκριμένη υπάλληλο». Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, τέθηκε εκτός κόμματος μετά τις καταγγελίες που ελέγχονται.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγούνταν επιδόματα σε άτομα που δεν είχαν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, παρότι βάσει νόμου δεν τα δικαιούνταν.

«Είναι ζημιά στον οργανισμό, είναι καταχρηστική συμπεριφορά από δημόσιο λειτουργό στην τσέπη και τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας που δεν τα δικαιούνταν. Απ’ ό,τι φαίνεται, ένα πρόσωπο είναι υπεύθυνο, ενώ ευθύνες έχει και ο άνθρωπος που ανέλαβε τη θέση της όταν αποσπάστηκε στο πολιτικό κόμμα. Οπότε η εισαγγελία ελέγχει αυτή τη στιγμή αυτήν που ξεκίνησε την όλη κατάσταση».

Η υπουργός πρόσθεσε ότι εξετάζεται αν η κ. Χατζηδάκη αποκόμισε κάποιο προσωπικό όφελος από τη χορήγηση επιδομάτων σε μη δικαιούχους.

«Εμείς το φέραμε στη δημοσιότητα και στο υπουργείο μας έχουμε μάθει να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλί», επισήμανε η κ. Μιχαηλίδου.