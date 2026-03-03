Πολιτική

Επικοινωνία Τασούλα – Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Συμπαράσταση προς την Κύπρο εξέφρασε ο ΠτΔ

Ο ΠτΔ μίλησε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τη στρατιωτική συνδρομή της χώρας στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις με drones στη βρετανική βάση
Κωνσταντίνος Τασούλας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Τηλεφωνική επικοινωνία για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Λίγες ώρες μετά την εκτόξευση των drones του Ιράν στη βρετανική βάση της Κύπρου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας την συμπαράσταση της Ελλάδας στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, ενημερώθηκε και για τα πλήγματα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Δείτε όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή μέσα από το live του newsit.gr.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον δεύτερο να ενημερώνει τον ΠτΔ για όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και για τη στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας στην Κύπρο.

Τον ενημέρωσε πως αναμένεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα αρχικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο επαναπατρισμός των Ελλήνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
137
123
80
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, απολύτως στη διάθεσή σας
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε δημόσια τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο Νίκος Δένδιας
Τηλεφωνική επικοινωνία Ανδρουλάκη – Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό και επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον Μητσοτάκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Στο ΠΑΣΟΚ τηρούν απολύτως θεσμική, αλλά και σοβαρή στάση, αφού στόχος τους είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να τοποθετηθεί μόνο μετά από την ενημέρωση που θα έχει θεσμικά
Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε προηγούμενη συνάντηση
Newsit logo
Newsit logo