Επικοινωνία Τασούλα – Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Συμπαράσταση προς την Κύπρο εξέφρασε ο ΠτΔ

Τηλεφωνική επικοινωνία για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Λίγες ώρες μετά την εκτόξευση των drones του Ιράν στη βρετανική βάση της Κύπρου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας την συμπαράσταση της Ελλάδας στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, ενημερώθηκε και για τα πλήγματα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον δεύτερο να ενημερώνει τον ΠτΔ για όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και για τη στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας στην Κύπρο.

Τον ενημέρωσε πως αναμένεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα αρχικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο επαναπατρισμός των Ελλήνων.