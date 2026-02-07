Πολιτική

Επιχείρηση «Διεύρυνση» από το ΠΑΣΟΚ: 30 νέα πρόσωπα και «εκπλήξεις» με μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η σύνθεση της Επιτροπής που θα «τρέξει» τη διαδικασία έως το Συνέδριο αναμένεται να περιλαμβάνει και ονόματα-«έκπληξη»
Νίκος Ανδρουλάκης και Κώστας Σκανδαλίδης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης (Φωτογραφία αρχείου / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

«Φυγή προς τα εμπρός» επιχειρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βλέπει το κόμμα του να ταλανίζεται επί εβδομάδες με εσωκομματικά ζητήματα και την ίδια ώρα τη δημοσκοπική βελόνα να μην ξεκολλάει, παρά μόνο προς τα …κάτω.

Σε αυτό το πλαίσιο, ρίχνει το βάρος του στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, που επιχειρεί μάλιστα να είναι αμφίπλευρη. Ειδικότερα, σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026) ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γραμματέας ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, θα παρουσιαστεί η «Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης» του κόμματος, ένας τίτλος που επελέγη, προκειμένου να «χωρά» και τις επιστροφές στελεχών στη Χαριλάου Τρικούπη πέραν των νέων… μεταγραφών που θα γίνουν από άλλους χώρους. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους ανθρώπους εκείνους που θα επωμιστούν το βάρος να «τρέξουν» τη διαδικασία ως το Συνέδριο (27–29 Μαρτίου), οπότε και αναμένεται να ανακοινωθούν ακόμα και μεταγραφές βουλευτών, αλλά και να δημιουργήσουν πυρήνες διεύρυνσης ανά την Ελλάδα και μετά από το Συνέδριο, στον δρόμο προς τις εκλογές.

Και ενώ θα μπορούσε κανείς να θεωρεί αναμενόμενη τη συμμετοχή του Θόδωρου Μαργαρίτη και του Μιχάλη Χάλαρη, αμφότεροι κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με ανοιχτούς διαύλους με άλλα κόμματα στα αριστερά της Χαριλάου Τρικούπη, η σύνθεση της Επιτροπής θα περιέχει και ονόματα – «έκπληξη». Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, για παράδειγμα, σε αυτή θα φιγουράρει το όνομα του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Πανούση, αλλά και του πρώην βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη.

Τη Δευτέρα (09.02.2026) πάντως, μαζί με τα μέλη της Επιτροπής, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθούν και περί τα 30 στελέχη που εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ, ακριβώς την ώρα που θέλει να τραβήξει τα φώτα από την κακή δημοσκοπική του απόδοση και να δώσει ξανά «ανάσα» στους υποστηρικτές του. Πρόκειται κυρίως για «μεσαία στελέχη», όπως η Ζωή Καρκούλια, πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Κυριακόπουλος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αμφότεροι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, πιθανόν ο Νίκος Μαδεμλής, πρώην Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ  κ.ο.κ.

Την ίδια ώρα, πάντως, πάνω στο τραπέζι παραμένουν πάντα πιο… βαριά ονόματα όπως αυτά της Νίνας Κασιμάτη, του Θάνου Μωραΐτη, του Ευάγγελου Αποστολάκη κ.ο.κ, ενώ ενδιαφέρον έχει και η συνύπαρξη που αναμένεται να έχουν σήμερα, Σάββατο (07.02.2026) ο Κώστας Τσουκαλάς με τον Νικόλα Φαραντούρη σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και την στεγαστική κρίση.

Αποστάσεις από τον Παναγόπουλο

Η επιχείρηση «Διεύρυνση», πάντως, αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα και από την υπόθεση Παναγόπουλου, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι αυτό έσπευσε άμεσα να κρατήσει αποστάσεις, θέτοντας εκτός κόμματος τον συνδικαλιστή και παραπέμποντας στις αρμόδιες αρχές για να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητες. «Αυτά τα προγράμματα αφορούσαν στο 2020-2025. Πράγμα που σημαίνει, πως αν όλα όσα ακούγονται είναι αλήθεια, ο κ. Παναγόπουλος – και όχι το ΠΑΣΟΚ – “τακίμιασε” με υπουργό της ΝΔ», λένε με νόημα οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη. Πηγαίνουν μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, τονίζοντας ότι οι ίδιοι δεν έχουν καμία αναστολή να διαγράψουν ένα στέλεχός τους όταν υπάρχει υποψία εμπλοκής του σε σκάνδαλο, διερωτώμενοι αν θα έκανε το ίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει πολλάκις αξιοποιήσει ως και το άρθρο 86, που κατά τα άλλα επιθυμεί να αλλάξει στη Συνταγματική Αναθεώρηση για να απαλλάξει υπουργούς του από τη βάσανο της διερεύνησης των πεπραγμένων τους. Από πάνω τους, δε, αποτάσσουν και την Άννα Στρατινάκη, θυμίζοντας με νόημα ότι «υπήρξε η μακροβιότερη Γραμματέας του Κυριάκου Μητσοτάκη», από το 2019 έως το 2024…

