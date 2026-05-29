Κανέλλη κατά Τσίπρα για την ΕΛΑΣ: «Πήγε να το παίξει βίντατζ, το influencing δεν περνάει πια»

Η βουλευτής του ΚΚΕ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συμπόρευσης του πρώην πρωθυπουργού με την Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας πως «όταν έχεις συγκυβερνήσει με τον Καμμένο, όλα είναι πιθανά»
Η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
Σε σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το όνομα του νέου του κόμματος, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», αλλά και τη σκηνοθεσία της παρουσίασης στο Θησείο, προχώρησε η Λιάνα Κανέλλη. Η βουλευτής του ΚΚΕ αποδόμησε τόσο τον συμβολισμό που επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός όσο και το πολιτικό του αφήγημα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής σύμπραξης με τη Μαρία Καρυστιανού.

Η Λιάνα Κανέλλη, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε «καπηλευτική διαδικασία» την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επενδύσει σε έναν «νέο πατριωτισμό», την ώρα που, όπως είπε, έχει ήδη βαρύ πολιτικό παρελθόν. Στο ίδιο πλαίσιο, η βουλευτής του ΚΚΕ σχολίασε και τη Μαρία Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι «θα παίξει ρόλο» και θα συγκεντρώσει «ένα κομμάτι διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού».

«Το όνομα ΕΛΑΣ μπορεί να προβληματίσει μόνο την κυρία Δημογλίδου όταν θα βγαίνει ως εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.», είπε σκωπτικά η βουλευτής του ΚΚΕ, διαχωρίζοντας πλήρως τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό από την πολιτική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. «Ο ΕΛΑΣ δεν κινδυνεύει από αυτή την ΕΛΑΣ. Ποτέ δεν κινδύνευσε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι της ελληνικής Ιστορίας και της Εθνικής Αντίστασης από κάποιον που η προσπάθειά του είναι να βγάλει το “λαϊκός” από το ΕΛΑΣ», πρόσθεσε.

Η Λιάννα Κανέλλη συνέδεσε την επιλογή Τσίπρα με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή και τους 200 εκτελεσμένους από τους Γερμανούς, υποστηρίζοντας ότι εκεί αναδείχθηκε «ένας πραγματικός πατριωτισμός». Κατά την ίδια, το πολιτικό σύστημα χρειάστηκε επειγόντως να αντιπαραβάλει σε αυτόν «έναν νέο πατριωτισμό». «Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανείς πολιτικός που έχει υπονομεύσει τη χώρα για 99 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η αναφορά της στο δημοψήφισμα του 2015. «Όταν έχεις γράψει τον λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμη και ένα δημοψήφισμα το κάνεις από “όχι”, “ναι”», είπε, προσθέτοντας με δηκτικό τόνο: «Δεν θα παίξω εγώ με τις λέξεις. Αυτά είναι του Αλέξη».

Η βουλευτής του ΚΚΕ δεν περιορίστηκε, πάντως, στο όνομα του νέου κόμματος. Σχολιάζοντας τη διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι «ο Τσίπρας αποτοξινώνεται από τον εαυτό του», επιχειρώντας, όπως υποστήριξε, να αποσυνδεθεί από τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο. «Θα δοκιμάσει να πάει με την Ελπίδα, με οποιονδήποτε. Όταν έχεις συγκυβερνήσει με τον Καμμένο, τότε όλα είναι πιθανά», σημείωσε.

 

Κανέλλη για Τσίπρα: «Επιχειρεί ένα πολιτικό rebranding με όρους εικόνας»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν για την εκδήλωση στο Θησείο. «Ο Τσίπρας πήγε να το παίξει βίντατζ, νεομοντέρνο, σε μια σκηνή», είπε, καυτηριάζοντας τη σκηνοθετική εικόνα της παρουσίασης. «Όταν παίρνεις το κοινό και το βάζεις στο ύψος της μύτης του ποδιού σου, δείχνεις πού έχεις γραμμένο τον λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με εμφανώς ειρωνική διάθεση, πρόσθεσε: «Όχι ΕΛΑΣ, ΜΕΛΑΣ, φτιάχνεις ΤσιπρΕΛΑΣ για να τα βγάλεις πέρα. Το influencing δεν περνάει πια». Η φράση αυτή συμπύκνωσε την κριτική της ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί ένα πολιτικό rebranding με όρους εικόνας, χωρίς όμως –κατά την ίδια– να μπορεί να αποτινάξει το κυβερνητικό του παρελθόν.

Αναφερόμενη, τέλος, στη Μαρία Καρυστιανού, η Λιάνα Κανέλλη εκτίμησε ότι η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» «θα παίξει ρόλο», αλλά περιέγραψε το ακροατήριό της ως ένα σώμα γενικευμένης διαμαρτυρίας. «Θα μαζέψει ένα κομμάτι διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού», είπε, προσθέτοντας ότι η εικόνα αυτή δεν μπορεί να θεωρείται «φυσιολογική». «Αν το σύστημα σου φτιάχνει 20 τερατάκια για να μην μπορείς να ξεφύγεις, δεν είναι φυσιολογικό», κατέληξε.

