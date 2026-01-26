Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες

«Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές»
Εικόνες καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα»
Εικόνες καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα» / REUTERS / Φωτογραφία Thanos Floulis

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τη φωτιά στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ μέσω ανάρτησης στο Instagram τη Δευτέρα (26.01.2026).

Σε μήνυμα για την τραγική πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», το οποίο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ και κοινοποιήθηκε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρεται:

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by U.S. Embassy Athens (@usembassyathens)

 

Από τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα» βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργάτριες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
118
104
56
53
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Να αποσυρθεί η ρύθμιση που θεωρείται «φωτογραφική» για την Όλγα Κεφαλογιάννη ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι
Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση «φωτογραφική», καθώς εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα
Όλγα Κεφαλογιάννη 5
Παρέμβαση... Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά: Πείτε μας κ. Μητσοτάκη την ατζέντα της συνάντηση με Ερντογάν για να δούμε αν πρέπει να γίνει
Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση του κόμματός της
Η Μαρία Καρυστιανού 33
Newsit logo
Newsit logo