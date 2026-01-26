Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τη φωτιά στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ μέσω ανάρτησης στο Instagram τη Δευτέρα (26.01.2026).

Σε μήνυμα για την τραγική πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», το οποίο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ και κοινοποιήθηκε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρεται:

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Από τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα» βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργάτριες.