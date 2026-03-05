Κυριάκος Μητσοτάκης – Νίκος Χριστοδουλίδης: Νέα τηλεφωνική επικοινωνία για τον πόλεμο στο Ιράν και την Κύπρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης (5.3.260.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνομίλησαν για την περιφερειακή κρίση στη Μέση Ανατολή και για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, με τις δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και τα τέσσερα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, για την προστασία της Μεγαλονήσου από ιρανικές επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνομιλία των δύο ηγετών επικεντρώθηκε στην περιφερειακή κρίση, ενώ αντάλλαξαν και απόψεις για την κατάσταση.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.