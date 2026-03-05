Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης – Νίκος Χριστοδουλίδης: Νέα τηλεφωνική επικοινωνία για τον πόλεμο στο Ιράν και την Κύπρο

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη
Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσαν ότι προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης (5.3.260.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνομίλησαν για την περιφερειακή κρίση στη Μέση Ανατολή και για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, με τις δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και τα τέσσερα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, για την προστασία της Μεγαλονήσου από ιρανικές επιθέσεις.

Η συνομιλία των δύο ηγετών επικεντρώθηκε στην περιφερειακή κρίση, ενώ αντάλλαξαν και απόψεις για την κατάσταση.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

