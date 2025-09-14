Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Μονή Σινά: Με τον νέο ηγούμενο της Ιεράς Μονής, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Τι αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον νέο ηγούμενο της μονής Σινά
Ο νέος Αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος
Ο νέος Αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος / orthodoxianewsagency.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση για την επικοινωνία του με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη ως νέος αρχιμανδρίτης της Μονής Σινά στην Αίγυπτο, καθώς ορίστηκε ως ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός παραιτήθηκε μέσω επιστολής και επίσημα από τη θέση του στη Μονή Σινά μετά από 52 χρόνια. Ο ίδιος σημείωσε ότι, αποσύρεται για να ζήσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών και στην Τραγάνα.

Επικοινωνία είχε με νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε» ανέφερε η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Marc, Real Polls και GPO: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Αρνητικοί απέναντι στο ενδεχόμενο κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά
Στη δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα Θέμα της Κυριακής η ΝΔ καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 27%
Κάλπη 9
Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φόρων αυξάνουν το εισόδημα για όλους – Δέκα παραδείγματα με τις φοροελαφρύνσεις
Πρόκειται για «μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό, που επιστρέφει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ 41
Η επιστολή – απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης: «Απορρίπτουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Η επιστολή της Ελλάδας καταγράφει τις ελληνικές θέσεις για τα ζητήματα που έθεσε η Λιβύη και συγκεκριμένα για τα δυο θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης
EUROKINISSI 21
Newsit logo
Newsit logo