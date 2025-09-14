Μονή Σινά: Με τον νέο ηγούμενο της Ιεράς Μονής, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση για την επικοινωνία του με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο Ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 14, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη ως νέος αρχιμανδρίτης της Μονής Σινά στην Αίγυπτο, καθώς ορίστηκε ως ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός παραιτήθηκε μέσω επιστολής και επίσημα από τη θέση του στη Μονή Σινά μετά από 52 χρόνια. Ο ίδιος σημείωσε ότι, αποσύρεται για να ζήσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών και στην Τραγάνα.

Επικοινωνία είχε με νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε» ανέφερε η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.