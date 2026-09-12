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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων» – Live η ομιλία του στη ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει προαναγγείλει ότι από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το σχέδιό του για την «πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε»
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Από το βήμα της 90ής της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει τις βασικές πολιτικές και προγραμματικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Και πιστεύω βαθιά ότι για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την ομιλία του.

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μια ιστορική ευκαιρία… Και όμως. Η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη… Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν ακόμα και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν πίσω μας. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι: Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι μένεις στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι υποχωρείς. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μίλησε για μια χώρα που συρρικνώνεται και μια περιφέρεια που αργοπεθαίνει. «Μπροστά μας, λοιπόν, ανοίγονται δύο δρόμοι.

Ο ένας είναι ο δρόμος, που ήδη βαδίζουμε… Υπάρχει άλλος δρόμος ο δρόμος της προοπτικής. Της προόδου και της ευθύνης. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε  τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει προαναγγείλει ότι από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το σχέδιό του για την «πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε».

Δείτε live την ομιλία του:

Νωρίτερα, το Σάββατο (12/9/26) ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ, δοκιμάζοντας κοκτέιλ με ρετσίνα και παίζοντας πινγκ πονγκ.

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