Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Δείτε live την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Παρακολουθήστε ζωντανά το briefing των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου
Παύλος Μαρινάκης
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην κρίση με το Ιράν, αλλά και στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στην Πάφο.

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
107
93
75
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στέλνουν μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης στην Κύπρο
Εκτός από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Βρετανία (οι βάσεις της οποίας είναι στόχος drones), τις τελευταίες ημέρες, με ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, ενισχύουν την Κύπρο και η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμανουέλ Μακρόν
Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και μοίρασε τριαντάφυλλα στις γυναίκες
«Τις γυναίκες τις σεβόμαστε, τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, όπως μας φροντίζουν και αυτές, τις προστατεύουμε, δεν τις φερόμαστε ποτέ άσχημα και εκτιμούμε όσα κάνουν για μας», είπε μεταξύ άλλων
Άδωνις Γεωργιάδης 7
Newsit logo
Newsit logo