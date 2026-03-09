Παύλος Μαρινάκης: Δείτε live την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην κρίση με το Ιράν, αλλά και στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στην Πάφο.