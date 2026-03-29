Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Αυλαία» με κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή

«Αυλαία» ρίχνει σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που διεξάγεται από το απόγευμα της Παρασκευής (28.03.2026) στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο.

Αν κάτι μένει από αυτό, είναι προφανώς το ξεκάθαρο «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ, όπως διατυπώθηκε πρώτα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και μετά από όλους τους κορυφαίους του κόμματος, που πέρασαν από το βήμα της Ολομέλειας του Συνεδρίου. Μένουν βεβαίως, και οι αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος, και πρωτίστως η ενιαιοποίησή του, παρότι το όνομά του παραμένει «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», που έγινε με στόχο να μπορέσει να επωφεληθεί της πρόβλεψης για εκλογικό μπόνους στο πρώτο κόμμα, εφόσον καταφέρει να πετύχει τον στόχο του για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.

Παραδοσιακά, η τελευταία ημέρα του συνεδρίου είναι και εκείνη με το μεγαλύτερο …εσωκομματικό ενδιαφέρον, αφού μετά από τις ομιλίες των τελευταίων συνέδρων, και κατά τη διάρκεια αυτών, εκτός Ολομέλειας, στους διαδρόμους του γηπέδου, θα δίνεται ο υπέρ πάντων αγώνας των υποψηφίων μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, που θα ψηφιστεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Από αύριο, Δευτέρα, δε, άπαντες θα κάνουν τον απολογισμό τους, καταγράφοντας τους νέους συσχετισμούς στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, ενώ ενδιαφέρον έχει και η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα του κόμματος, καθώς και το ποσοστό με το οποίο εκείνος θα εκλεγεί.

Από το συνέδριο στην προεκλογική εκστρατεία

Από Δευτέρα όμως, ανοίγει μοιραία μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, ένα άλλο, μεγάλο κεφάλαιο για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό της προεκλογικής εκστρατείας, που θα το οδηγήσει στις επόμενες εθνικές κάλπες, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και το σύνθημα για το πώς πρέπει αυτή να διεξαχθεί έχει ήδη δοθεί. Απαιτείται ενότητα, σύμπνοια, αμφίπλευρη διεύρυνση και πολύς αγώνας εκ μέρους όλων, σε μία εκστρατεία κατά την οποία οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη θα επιχειρήσουν να πείσουν τον κόσμο να τους εμπιστευθεί και πάλι. Το έναυσμα δόθηκε χθες, από το συνέδριο, οπότε και περίπου περιγράφηκε η αναγκαιότητα μίας συλλογικής προσπάθειας προκειμένου το μήνυμα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στην Χαριλάου Τρικούπη, εξάλλου, δεν εθελοτυφλούν. Ξέρουν ότι η ανατροπή που οραματίζονται δεν γίνεται εύκολα, αφού τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν ευνοούν αιθεροβάμονες αναλύσεις περί αποδυνάμωσης της ΝΔ, που μπορεί τάχα να πέσει ως ‘ώριμο φρούτο’. Ξέρουν καλά, πως αυτό δε θα γίνει, αν δεν καταφέρουν εκείνοι να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση εξουσίας για τον τόπο.

Όσο για το επόμενο κρίσιμο ραντεβού για τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, είναι αυτό της προσεχούς Παρασκευής, οπότε και θα αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Μία συζήτηση που ο ίδιος προκάλεσε και στην οποία θα αναδείξει όσα συνέβησαν και οσα πρέπει να συμβούν μέχρι να φτάσουμε στην εξυχνίαση της υπόθεσης των υποκλοπών που τόσο ταλαιπώρησαν την χώρα…