Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Οι αναφορές στη Γεννηματά, το μήνυμα Χρηστίδη για τον Νότιο Τομέα, τα μέιλ των «κορυφαίων» και η μικρή πλημμύρα

Δεν ήταν μόνο οι ομιλίες, τα πολιτικά μηνύματα και οι ισορροπίες της επόμενης ημέρας που ξεχώρισαν την δεύτερη ημέρα των εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Στα πηγαδάκια και στους διαδρόμους είχε έντονο παρασκήνιο, από το σχόλιο περί «εργαλειοποίηση» της μνήμης της Φώφης Γεννηματά και το «μήνυμα» του Παύλου Χρηστίδη μέχρι ένα απρόοπτο με τα… υδραυλικά του χώρου.

Πολλές φορές ακούστηκε από το βήμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το όνομα της αείμνηστης προέδρου του κόμματος Φώφης Γεννηματά. Από τον πρόεδρο και όσους επέλεξαν να κάνουν κάποιου είδους ιστορική αναδρομή στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, ως τους πιο στενούς της συνεργάτες, αυτούς που εν πολλοίς υπήρξαν προσωπικές της πολιτικές επιλογές, για τις οποίες δικαιώθηκε, η Φώφη Γεννηματά αναφέρθηκε ξανά και ξανά και καταχειροκροτήθηκε, σε αυτό το τέταρτο συνέδριο του δικού της δημιουργήματος, του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Η αγάπη και ο σεβασμός στη Φώφη είναι άλλο, από την εργαλειοποίηση του ονόματός της»

Και ενώ οι περισσότεροι είδαμε αυτές τις αναφορές ως ιδιαίτερα συγκινητικές, υπήρξε και ένας εκ των πιο στενών της συνεργατών που δεν έδειχνε να το απολαμβάνει. «Η αγάπη και ο σεβασμός στη Φώφη είναι άλλο, από την εργαλειοποίηση του ονόματός της», ακούστηκε να λέει σε δημοσιογράφο και πιάσαμε μια …ενόχληση στον αέρα.

Το «μήνυμα» Χρηστίδη

Μπορεί η Άννα Διαμαντοπούλου να θέλησε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της στον Νότιο Τομέα από βήματος της Ολομέλειας του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης όμως, δε θα το άφηνε αναπάντητο. «Σας καλωσορίζω στο Φάληρο, στον φιλόξενο Νότιο Τομέα, που ξέρει να αγωνίζεται, που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο και που δίνει στο ΠΑΣΟΚ μηνύματα στήριξης και ελπίδας», είπε, ανεβαίνοντας λίγο μετά στο βήμα και θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι πρόθυμος να απεμπολήσει έτσι εύκολα όσα κέρδισε με κόπο, εκλεχθείς στον Νότιο Τομέα στις προηγούμενες εθνικές κάλπες.

Τα μέιλ των «κορυφαίων»

Τη νέα …μόδα που λάνσαραν αίφνης οι κορυφαίοι του ΠΑΣΟΚ ενημερώνοντας με μέιλ και μέσω των social media τους για την ώρα που θα έπαιρναν τον λόγο στο συνέδριο, θέλησε να …καυτηριάσει ο πρώην βουλευτής Γιάννης Κουτσούκος. Ξεκινώντας την ομιλία του, ευχαρίστησε το προεδρείο για το ότι του έδωσε τον λόγο και εξέφρασε την …ελπίδα εφόσον πει κάτι χρήσιμο, να λάβει το χειροκρότημα του ακροατηρίου, «παρότι δεν σας ειδοποίησα για την ώρα που θα μιλούσα», όπως είπε.

Διαβάστε εδώ όλα όσα έγιναν την δεύτερη ημέρα των εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Το απρόοπτο με το… καζανάκι

Πήραν «φωτιά» οι …σφουγγαρίστρες περί τις τρεις το μεσημέρι της δεύτερης μέρας διεξαγωγής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο. Βλέπετε, μέσα σε λίγα λεπτά …πλημμύρισε μεγάλο μέρος του διαδρόμου που οδηγούσε στην κεντρική αίθουσα της ολομέλειας του Συνεδρίου, με όλο το προσωπικό καθαριότητας του χώρου να επιστρατεύεται για να μαζέψει όσο το δυνατόν πιο άμεσα τα νερά. Όσο για την εξήγηση που δόθηκε, ήταν ένα …καζανάκι, που προσωπικά αδυνατώ να καταλάβω πως ήρκεσε για να πλημμυρίσει τόσα τετραγωνικά, αλλά οκ, δεν είμαι και γνώστης. Ευτυχώς πάντως, ο χώρος στέγνωσε γρήγορα και κυρίως, χωρίς να προκληθούν ατυχήματα.

Το κομπλιμέντο στον Γερουλάνο

Τόσα χρόνια μετά και ο Παύλος Γερουλάνος, εξακολουθεί να αιφνιδιάζεται με τα θετικά σχόλια για την εμφάνισή του. Έτσι και το απόγευμα του Σαββάτου, που ένιωσε ίσως άβολα όταν μία εκ των συνέδρων του αποκάλυψε ότι τον εκθειάζει για το παρουσιαστικό του η πεθερά της, που είναι και Μανιάτισσα και δεξιά. Τώρα, πάλι, ίσως να αιφνιδιάστηκε λιγότερο από το «Μανιάτισσα και δεξιά» και περισσότερο από το «πεθερά», αλλά οκ, μια φιλοφρόνηση έκανε η γυναίκα.