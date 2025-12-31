Τα πολιτικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 και ο σοκαριστικός θάνατος της Λένας Σαμαρά

Σημαντικές απώλειες θρήνησε ο πολιτικός κόσμος το 2025, αφού μέσα στο έτος έφυγαν από τη ζωή τεράστιες προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στην πολιτική ιστορίας της χώρας. Από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, και τον «παππού» της ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκο Φλαμποράρη, μέχρι τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας Σαμαρά.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, «έφυγαν» μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του σε συγγενείς, φίλους και μέλη των αντίπαλων κομμάτων, για τις απώλειες των πολιτικών προσώπων. Πρώτος που «έσβησε» το 2025, ήταν ο Κώστας Σημίτης, ενώ τελευταίος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης τον περασμένο Νοέμβριο.

Κώστας Σημίτης

Ήδη από την αρχή της χρονιάς η πολιτική σκηνή της Ελλάδας «ντύθηκε στα μαύρα», αφού στις 5 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Κώστας Σημίτης, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, στους Αγίους Θεοδώρους. Πρόκειται για μια απώλεια που συγκλόνισε τον σοσιαλιστικό κόσμο, αφού ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της περιόδου 1996 – 2004, κατά την οποία ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού.

Γιος του νομικού, πανεπιστημιακού και αντιστασιακού Γεώργιου Σημίτη, σπούδασε νομικά στη Γερμανία και οικονομικά στη Βρετανία. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά και έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά της στρατιωτικής δικτατορίας ως μέλος της οργάνωσης Δημοκρατική Άμυνα και, αφότου διέφυγε εκτός Ελλάδας, του ΠΑΚ. Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) και ανέλαβε αρκετές υπουργικές θέσεις, όταν το κόμμα ήλθε στην εξουσία από το 1981.

Στις 18 Ιανουαρίου του 1996 διαδέχτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουργία μετά από ψηφοφορία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπώντας τον εκσυγχρονιστικό πόλο εξουσίας με κύριο στόχο την οικονομική μεταρρύθμιση της οικονομίας και την κοινωνική σύγκλιση της ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη. Στις 30 Ιουνίου 1996, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο 4ο Συνέδριο του κόμματος. Επανεξελέγη πρωθυπουργός μετά τη νίκη του στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1996 και του Απριλίου 2000.

Από το 1964, ήταν παντρεμένος με τη Δάφνη Σημίτη, την οποία γνώρισε την περίοδο που και οι δύο σπούδαζαν στο London School of Economics. Η σύζυγός του με καταγωγή, από την πλευρά της μητέρας της, από παλιά οικογένεια της Άρτας, είναι εγγονή του Ευάγγελου Γαρουφαλιά, δημάρχου Άρτας και βουλευτή, καθώς και ανιψιά του Πέτρου Γαρουφαλιά, πρώην βουλευτή και υπουργού. Μαζί απέκτησαν μαζί δύο κόρες, τη Φιόνα, εικαστικό, και τη Μαριλένα, πανεπιστημιακό.

Ο Κώστας Σημίτης απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, στις 5 Ιανουαρίου 2025 στο νοσοκομείο Κορίνθου. Μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό νωρίς το πρωί εκείνης της ημέρας από το εξοχικό του στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, όπου βρισκόταν για την περίοδο των Χριστουγέννων με την οικογένειά του. Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Κορίνθου, στις 7:31 το πρωί της Κυριακής, διακομίστηκε εκεί χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς οι γιατροί να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 7:50.

Με απόφαση της κυβέρνησης, κηρύχθηκε τετραήμερο δημόσιο πένθος και κηδεύτηκε με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού στις 9 Ιανουαρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Τον επικήδειο εκφώνησαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Τάσος Γιαννίτσης, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και Γιάννης Βούλγαρης. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, δίπλα στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ολιγόλεπτη στάση της πομπής μπροστά από τη Βουλή

Χρήστος Ρακόφυλλος

Στις 24 Μαΐου το ΠΑΣΟΚ αποχαιρέτησε σε ηλικία 94 ετών, τον πρώην υπουργό, Χρήστο Ροκόφυλλο, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας (08/07/1994 – 15/09/1995) και αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών (21/09/1999 – 13/04/2000).

Ειδικότερα, κατά τη συνταγματική κρίση του 1965, δραστηριοποιήθηκε αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον Όμιλο «Αλέξανδρος Παπαναστασίου», ο οποίος, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Απριλίου 1967, μετατράπηκε στην αντιστασιακή οργάνωση «Δημοκρατική Άμυνα». Μετά την πτώση της δικτατορίας, εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοκρατικής Άμυνας» και πρωτοστάτησε στη συγχώνευσή της με το ΠΑΣΟΚ.[2]

Εξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το ΠΑΣOΚ στις εκλογές του 1977, 1985, 1989 (Ιουνίου και Νοεμβρίου), 1990, 1993 και 1996. Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας- Γαλλίας. Τακτικό μέλος της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης (1990 – 1994), και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣOΚ στη Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 1993.

Από τον Οκτώβριο του 1981 μέχρι τον Ιούλιο του 1982 ήταν διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ από το 1982 ως το 1987 διετέλεσε πρέσβης της Ελλάδος στη Γαλλία, διαπιστευμένος παράλληλα στην UNESCO και την Αγία Έδρα στο Βατικανό.[2] Χρημάτισε αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας (1994 – 1995) με υπουργό τον Κώστα Σημίτη και αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών (1999 – 2000) με υπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Κωνσταντίνος, με ανάρτησή του στο Facebook: «Έφυγε σήμερα ήρεμα, αφού έζησε μια πλήρη, ενδιαφέρουσα και δημιουργική ζωή, πάντα με αξιοπρέπεια. Γεια σου μπαμπά, καλό ταξίδι».

Λένα Σαμαρά

Η μεγαλύτερη ίσως απώλεια που σημειώθηκε στον πολιτικό κόσμο για το 2025, ήταν εκείνη της Λένας Σαμαρά. Η είδηση θανάτου της 35χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, συγκλόνισε το πανελλήνιο και «λύγισε» τους πάντες, από συγγενείς φίλους και γνωστούς της οικογένειας, μέχρι και πολιτικούς αντιπάλους του πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 7 Αυγούστου έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών η Λένα Σαμαρά. Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις, ωστόσο δεν υπήρχε νευρολόγος και για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Εκεί, την ώρα που οι γιατροί της έπαιρναν το ιστορικό της, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού

Η Λένα Σαμαρά, είχε τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Σαμαρά, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Η αδυναμία της ήταν το τένις, αφού το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, ήταν και τρισέγγονη της συγγραφέα, Πηνελόπης Δέλτα.

Ο σπαρακτικός επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του Λένα: «Σε ευχαριστώ γι’ αυτά τα 34 χρόνια»

Στον επικήδειο ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε: «Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Ομως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα τη Λένα μας, ούτε η Γεωργία ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της ούτε εγώ. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη τη δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη τη δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο “να προσέχεις, μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξαναγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με τον χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στον Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι, Λενάκο μου!».

Απόστολος Βεσυρόπουλος

Στις 21 Αυγούστου πέθανε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 59 ετών, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν Έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, από τον Απρίλιο έως τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2025. Ήταν βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία από το 2012 έως τον θάνατό του.

Ειδικότερα, εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Στις 4 Απριλίου 2025 ύστερα από πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξελέγη και ανέλαβε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κατσαβού με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά.

Στις 21 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Σιθωνία Χαλκιδικής υπέστη καρδιακή ανακοπή σε παραλία της Νικήτης. Ύστερα από προσπάθειες ανάνηψης, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου όπου και απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών.

Αλέκος Φλαμπουράρης

Και ο κόσμος της Αριστεράς θρήνησε ένα ιστορικό στέλεχός της, μέσα στο 2025, αφού στις 18 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Επικρατείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ξεκίνησε από το ΚΚΕ και τη Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του ’60, και προς το τέλος της μακράς πολιτικής του διαδρομής ταυτίστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν το «δεξί χέρι» του Αλέξη Τσίπρα.

Ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής. Παράλληλα, στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης απεβίωσε από καρκίνο στις 18 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν παντρεμένος με την Εύη Φλαμπουράρη και μαζί είχαν αποκτήσει ένα παιδί.

Ο «παππούς του ΣΥΡΙΖΑ», όπως τον αποκαλούσαν στην Κουμουνδούρου, ήταν ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν τυφλά για πάντα ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς ήταν φίλος με τον πατέρα του πρώην πρωθυπουργού, Παύλο. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στις κατασκευές.

Μάλιστα, όταν ο Αλέξης Τσίπρας «έχασε» τον πατέρα του, τον Οκτώβριο του 2012, ήταν ο άνθρωπος που τον στήριξε. Χαρακτηριστικό της σχέσης που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό ο εκλιπών, είναι πως οι δύο γιοι του τον φώναζαν «παππού» κι ο ίδιος τον θεωρούσε δεύτερο πατέρα του.

Η πολιτική κηδεία του έγινε στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, όπου το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και οι Νίκος Βούτσης, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Παππάς, Νάσος Ηλιόπουλος, Ρένα Δούρου, Κατερίνα Νοτοπούλου.