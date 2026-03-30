Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και ενωμένο, την «επόμενη μέρα» του Συνεδρίου

Τα φώτα του τριήμερου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο, έσβησαν την Κυριακή (29.03.2026) και μαζί τους, επιχειρήθηκε να σβήσουν οι εσωκομματικές έριδες του προηγούμενου μεγάλου διαστήματος.

Οι διαφορές μεταξύ των «κορυφαίων» του κόμματος, δεν εξέλειπαν, και αυτό είναι δεδομένο, όμως οι προσπάθειες συμβιβασμού και κατευνασμού των παθών απέδωσαν και το κόμμα ανοίγει ενωμένο τη νέα του σελίδα, αυτή που θα το οδηγήσει στις εθνικές κάλπες. Ήδη, εξάλλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υποστηρίξει ότι οι εκλογές μπορεί να μην αργήσουν, στέλνοντας το μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο η «επόμενη μέρα» του Συνεδρίου θα πρέπει να τους βρει όλους ενωμένους να «χτυπούν» προς την ίδια κατεύθυνση, αυτή της πολιτικής αλλαγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της ΝΔ, πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες», είπε, «δείχνοντας» προς το πολιτικό πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Το συνέδριο εξέπεμψε ένα κεντρικό σύνθημα, καθησυχάζοντας πέραν από τους «δελφίνους» και τη βάση. Δε θα συνεργαστεί με τη ΝΔ «σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο» μετά από τις εκλογές. Χρειάστηκε η πίεση από την πλευρά του Χάρη Δούκα επί τετράμηνο για μία τόσο σαφή διατύπωση, την οποία αντήλλαξε με την αρχική πρόθεσή του να καταθέσει συγκεκριμένο ψήφισμα. Χρειάστηκε ακόμα η υπόγεια πίεση του Παύλου Γερουλάνου, που δε σταματούσε να διαμηνύει ότι μια τέτοια συγκυβέρνηση θα ήταν καταστροφική για την παράταξη, αλλά κυρίως για την χώρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκείνον δε θα τον έβρισκε σύμμαχο.

Στην ίδια πλευρά, ήταν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που διεμήνυσε από νωρίς ότι πρέπει να καταστήσουν σαφές με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν, αλλά και ο Μιχάλης Κατρίνης που επέμεινε μέχρι τέλους πως αν το κόμμα δεν είναι πρώτο στις εκλογές, δεν έχει άλλη επιλογή από το να μείνει στην αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση, από το βήμα του Συνεδρίου, ομονόησαν όλοι σε αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΣΟΚ: Οι καταστατικές αλλαγές και το νέο κομματικό τοπίο

Από το τριήμερο συνέδριο, πάντως, το ΠΑΣΟΚ βγήκε και με αλλαγμένο καταστατικό. Είναι πλέον ενιαίο κόμμα, και μπορεί, εφόσον πετύχει τον στόχο του για πρωτιά στις εκλογές, να ευνοηθεί από την πρόβλεψη για εκλογικό μπόνους. Εγκρίθηκε ακόμα η πρόβλεψη για συγκεκριμένες θητείες βουλευτών, ευρωβουλευτών και μελών σε κορυφαία συνδικαλιστικά όργανα, μία πρόταση που ακούγεται εδώ και δεκαετίες και κανένα κόμμα δεν έχει τολμήσει να υιοθετήσει, με το ΠΑΣΟΚ να πρωτοπορεί για άλλη μία φορά.

Η νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος θα αριθμεί 271 μέλη, έναντι 301 μέχρι πρότινος, ενώ το Πολιτικό Συμβούλιο που θα προκύψει στη συνέχεια θα αποτελείται από 23 (αντί 31) άτομα. Στη νέα Κεντρική Επιτροπή, ως αριστίνδην μέλη θα μετέχουν οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, εφόσον ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και οι εκλεγμένοι «πράσινοι» περιφερειάρχες, ήτοι εν προκειμένω ο Χάρης Δούκας, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δημήτρης Κουρέτας.

Στιγμιότυπο από την 2η ημέρα εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ως εκ τούτου, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, και πάντως μεταξύ όσων διεκδίκησαν την ηγεσία του κόμματος στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, την εκλογή της στην επόμενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή διεκδικεί με σταυρό μόνον η Άννα Διαμαντοπούλου, αφού όλοι οι άλλοι είναι ex officio μέλη του νέου ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος. Και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, πάντως, στην πραγματικότητα, δεν παλεύει για την εκλογή της, αλλά για μία πολύ καλή κατάταξη μεταξύ των εκλεγμένων.

Η νέα KΠE και οι εσωκομματικοί συσχετισμοί

Από σήμερα, Δευτέρα (30.03.2026), οπότε και αναμένεται να βγουν τα επίσημα αποτελέσματα για τη σύνθεση της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, το «παιχνίδι» θα μεταφερθεί στους συσχετισμούς. Η πλευρά Ανδρουλάκη αναμένεται να έχει τη μερίδα του λέοντος, με τους λεγόμενους προεδρικούς να προωθούν την εκλογή στις πρώτες θέσεις, κορυφαίων στελεχών όπως του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, του συντονιστή της ομάδας προγράμματος Λευτέρη Καρχιμάκη, του Νίκου Μίλη και του Ηρακλή Δρούλια. Όλων των τελευταίων τα ονόματα, έχουν ακουστεί και για τη θέση του επόμενου Γραμματέα της ΚΠΕ, που όμως είναι πολύ νωρίς για να αποφασιστεί, μια και ο Νίκος Ανδρουλάκης αρέσκεται σε …αιφνιδιασμούς όταν πρόκειται για κομματικές θέσεις.