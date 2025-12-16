Βιβλίο Τσίπρα: Η «Ιθάκη» στην Πάτρα – Παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού για τον Προϋπολογισμό

Νέα παρέμβαση στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία που θα εκφωνήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στην Πάτρα, στις 19:00 απόγευμα της Τρίτης (16.12.25).

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Royal στην Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική με αφορμή και την ψήφιση του Προϋπολογισμού στη Βουλή το βράδυ.

Παράλληλα, αναμένεται να ασκήσει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα κατηγορώντας την για διαφθορά, ενώ αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα αντίστασης «γιατί ο βάλτος και η απάθειά τους βολεύει».

«Η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες. Δικές μας και της πατρίδας.

Είναι και τα μαθήματα για το αύριο, που βγαίνουν από την πράξη του χτες: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια», αναμένεται να τονίσει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει», θα επισημάνει, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας: «Για να παραφράσω μια γνωστή φράση: Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως «σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς.Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης.Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να επαναλάβει, όπως και στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αθήνα, την ανάγκη για ένα «σοκ εμπιστοσύνης» και για μια «μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών», προκειμένου «να αλλάξει πορεία η χώρα».

Τέλος, αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για δημοκρατική «αναβάπτιση» των θεσμών της Δικαιοσύνης καθώς και την ανάγκη θέσπισης μιας πατριωτικής εισφοράς, ενός ειδικού φόρου, που θα επενδύεται στη νέα γενιά.