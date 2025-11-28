Βιβλίο Τσίπρα: Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η επίσημη παρουσίαση – Ο Γιώργος Χουλιαράκης ανάμεσα στους ομιλητές

Την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg το απόγευμα της Παρασκευής (28.11.2025).
Στο δελτίο τύπου των εκδόσεων Gutenberg αναφέρεται ακόμη ότι η εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5 στο κέντρο της Αθήνας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015 – 2019)
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Μαρία Νικόλτσιου
Δημοσιογράφος Alpha TV
Αντώνης Αντζολέτος
Δημοσιογράφος ΣΚΑΪ-Η Καθημερινή
Ώρα προσέλευσης: 18.30
Ώρα έναρξης: 19.00.