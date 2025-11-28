Πολιτική

Βιβλίο Τσίπρα: Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η επίσημη παρουσίαση – Ο Γιώργος Χουλιαράκης ανάμεσα στους ομιλητές

Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» στα βιβλιοπωλεία / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg το απόγευμα της Παρασκευής (28.11.2025).

Στο δελτίο τύπου των εκδόσεων Gutenberg αναφέρεται ακόμη ότι η εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5 στο κέντρο της Αθήνας.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015 – 2019)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Βιβλίο Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:
Μαρία Νικόλτσιου
Δημοσιογράφος Alpha TV

Αντώνης Αντζολέτος
Δημοσιογράφος ΣΚΑΪ-Η Καθημερινή

Ώρα προσέλευσης: 18.30
Ώρα έναρξης: 19.00.

