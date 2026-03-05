Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

Ανυπόστατες οι αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, επισημαίνει η Αθήνα
συστοιχία Patriot
REUTERS / Fabrizio Bensch / File Photo

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, με αφορμή σημερινή δήλωση του Τούρκου ομολόγου της, η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απέρριψε ως «ανυπόστατες» τις μονομερείς αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.

Όπως ανέφερε, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης (1923), τη Σύμβαση του Montreux (1936) και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (1947) — στην οποία, όπως υπογράμμισε, η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. «Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών», πρόσθεσε η Λάνα Ζωχιού, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Οντσού Κετσελί για την παρουσία Patriot στην Κάρπαθο

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ακόμη ότι «η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη», επισημαίνοντας πως η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά «επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή» και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί «σύνεση και νηφαλιότητα» — όχι τοποθετήσεις που, όπως είπε, δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της συγκυρίας.

Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
161
128
100
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ανδρουλάκης: Στήριξη στην Κύπρο, όχι σε στρατιωτική εμπλοκή – Ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση του
Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι απολύτως σαφές ότι η λύση βρίσκεται μόνο στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, με σεβασμό πάντα στη Διεθνές Δίκαιο
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Μήνυμα Μητσοτάκη για εθνική γραμμή εν μέσω πολέμου: Τα «πυρά» προς τον Σαμαρά και τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ
Με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους πολυεπίπεδους κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή, και την Ελλάδα, η κυβέρνηση «ποντάρει» στο αφήγημα της σταθερότητας και της ομαλότητας της χώρας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Επιμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι πολεμικά drones κατευθύνονταν στην Ελλάδα – «Θέμα ημερών» να γίνουμε στόχος αντιποίνων
«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων»
Δημήτρης Κουτσούμπας
139
Ο Δένδιας διαψεύδει τον Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα: Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στη Μεγαλόνησο, στη συμμετοχή της «Κίμων», στις εκτιμήσεις για τη Σούδα και τις τουρκικές αντιδράσεις
Νίκος Δένδιας 6
Ντόρα Μπακογιάννη για Κύπρο: Η Ελλάδα κινήθηκε αμυντικά, έβαλε ασπίδα θωράκισης και ξύπνησε την Ευρώπη
Σε συνέντευξή της, η πρώην ΥΠΕΞ και βουλευτής της ΝΔ περιέγραψε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως «ρευστή και επικίνδυνη» και έκρινε ότι η μόνη διέξοδος μπορεί να προκύψει από παρασκηνιακή συνεννόηση ΗΠΑ–Ιράν, προειδοποιώντας για οικονομικές συνέπειες αν ο πόλεμος παραταθεί
Ντόρα Μπακογιάννη 14
Newsit logo
Newsit logo