ΥΠΕΞ σε Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, με αφορμή σημερινή δήλωση του Τούρκου ομολόγου της, η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απέρριψε ως «ανυπόστατες» τις μονομερείς αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.

Όπως ανέφερε, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης (1923), τη Σύμβαση του Montreux (1936) και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (1947) — στην οποία, όπως υπογράμμισε, η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. «Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών», πρόσθεσε η Λάνα Ζωχιού, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Οντσού Κετσελί για την παρουσία Patriot στην Κάρπαθο.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ακόμη ότι «η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη», επισημαίνοντας πως η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά «επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή» και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί «σύνεση και νηφαλιότητα» — όχι τοποθετήσεις που, όπως είπε, δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της συγκυρίας.

Η απάντηση του ΥΠΕΞ

