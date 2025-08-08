Συμβαίνει τώρα:
Γάζα: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει το Σάββατο – Ο Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποιεί για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 22.00 ώρα Ελλάδας
Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ
Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ / REUTERS/Eduardo Munoz

Με θέμα τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου για τον έλεγχο της πόλης, συνεδριάζει αύριο (09/08/2025) εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Λίγο νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω μιας εκπροσώπου Τύπου, για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», που «κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους».

Πολλές χώρες, μεταξύ των 15 κρατών μελών που συνθέτουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, ζήτησαν αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση, την οποία χαιρέτισε η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Η απόφαση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να πάρει τον έλεγχο της Γάζας για να «νικήσει» τη Χαμάς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «περαιτέρω βίαιους εκτοπισμούς, θανάτους και μαζικές καταστροφές, επιδεινώνοντας τον αδιανόητο πόνο του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα», προειδοποίησε επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες.

