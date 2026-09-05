ΑΕΚ – Άρης 5-0 Τελικό: «Σαρωτική» η Ένωση στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη και ο υπέροχος συνδυασμός των Γκατσίνοβιτς, Μάγιερ και Βάργκα, της έδωσε το προβάδισμα με 1-0 από νωρίς. Η συνέχεια δεν είχε πάντως πολλές φάσεις για την Ένωση, με τους "κίτρινους" να προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση, χωρίς όμως με τη σειρά τους να "απειλούν" ουσιαστικά με ισοφάριση