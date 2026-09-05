Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης 5-0 Τελικό: «Σαρωτική» η Ένωση στην Allwyn Arena

«Βαριά» ήττα για τον Άρη, με την ΑΕΚ να είναι ασταμάτητη μπροστά στους οπαδούς της
Βάργκα και Γιόβιτς
Super League
3η αγωνιστική
5 - 0
Τελικό σκορ
Βάργκα και Γιόβιτς πανηγυρίζουν κόντρα στον Άρη (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0 στην Allwyn Arena, κάνοντας… περίπατο στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, αφήνοντας πίσω της την ισοπαλία με την Κηφισιά.

22:55 | 05.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:54 | 05.09.2026

Η ΑΕΚ ήταν "καταιγιστική" κόντρα στον Άρη και τον διέλυσε με 5-0, χάρη σε γκολ των Βάργκα (2), Μαρίν, Κοϊτά και Ζίνι

22:54 | 05.09.2026
Τέλος στο ντέρμπι!
22:54 | 05.09.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:51 | 05.09.2026

Βιτάλις, Μάνταλος και Ζίνι "έκρυψαν" την μπάλα, με τον τελευταίο να σκοράρει σε κενή εστία για το 5-0 στο ματς

22:50 | 05.09.2026
Πέμπτο γκολ για την ΑΕΚ!
22:47 | 05.09.2026
89'

Ο Ζίνι έκανε καλό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Βέλιο έπεσε και απέκρουσε με τον χέρι

22:46 | 05.09.2026
Το τέταρτο γκολ της ΑΕΚ!
22:44 | 05.09.2026
85'
Ευκαιρία για τον Άρη!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κουάμε, με την μπάλα να περνάει άουτ

22:43 | 05.09.2026
Ακυρώνεται τελικά για οφσάιντ του Μάνταλου στη φάση!
22:43 | 05.09.2026
Πέναλτι για την ΑΕΚ σε χέρι στην περιοχή!
22:42 | 05.09.2026
Και το γκολ του Βάργκα που ακυρώθηκε!
22:38 | 05.09.2026
Το τρίτο γκολ της ΑΕΚ!
22:38 | 05.09.2026
78'

Μακρινό σουτ του Μάγερ, η μπάλα στα χέρια του Βέλιο

22:36 | 05.09.2026
75'

Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 4-0 στο ματς

22:35 | 05.09.2026
Τώρα το 4ο γκολ της ΑΕΚ!
22:35 | 05.09.2026
Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο ματς!
22:32 | 05.09.2026
Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη!

Ο Κουάμε πλησίασε στην περιοχή από δεξιά και σούταρε, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ

22:32 | 05.09.2026

Οφσάιντ έδωσε το VAR, με τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ του Βάργκα

22:31 | 05.09.2026
Ακυρώθηκε το γκολ!
22:31 | 05.09.2026
71'

Ωραία σέντρα του Πήλιου από αριστερά, με τον Βάργκα να φθάνει στο χατ-τρικ με κεφαλιά από κοντά

22:28 | 05.09.2026
Τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ!
22:27 | 05.09.2026
67'

Τρεις παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στην αντεπίθεση, με τον Μάγερ να δίνει δεύτερη ασίστ στο ματς, με τον Γκατσίνοβιτς να σκοράρει από κοντά για το 2-0 της Ένωσης

22:24 | 05.09.2026
Τρίτο γκολ για την ΑΕΚ!
22:22 | 05.09.2026
62'

Υπέροχη σέντρα του Γκατσίνοβιτς, με τον Βάργκα να πετάγεται στην πλάτη της άμυνας του Άρη για να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά για το 2-0 της Ένωσης στο ματς

22:22 | 05.09.2026
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
22:14 | 05.09.2026
22:06 | 05.09.2026
48'

Σουτ του Γκατσίνοβιτς έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Βέλιο

22:06 | 05.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:48 | 05.09.2026

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη και ο υπέροχος συνδυασμός των Γκατσίνοβιτς, Μάγιερ και Βάργκα, της έδωσε το προβάδισμα με 1-0 από νωρίς. Η συνέχεια δεν είχε πάντως πολλές φάσεις για την Ένωση, με τους "κίτρινους" να προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση, χωρίς όμως με τη σειρά τους να "απειλούν" ουσιαστικά με ισοφάριση

21:47 | 05.09.2026
Ημίχρονο στην Allwyn Arena!
21:47 | 05.09.2026
Η χαμένη ευκαιρία του Πήλιου νωρίτερα!
21:45 | 05.09.2026

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

21:43 | 05.09.2026
44'

Εντυπωσιακή άμυνα από τον Ρότα στον Γιαννιώτα σε μία επίθεση 2 εναντίον 2 για τον Άρη

21:42 | 05.09.2026
42'

Διαγώνιο σουτ του Μορόν λίγο έξω από την περιοχή για τον Άρη, η μπάλα άουτ

21:42 | 05.09.2026
41'

Κίτρινη κάρτα και στον Ρότα για την ΑΕΚ

21:38 | 05.09.2026
39'

Σέντρα σουτ του Μάγιερ η μπάλα άουτ

21:32 | 05.09.2026
Το γκολ της ΑΕΚ!
21:28 | 05.09.2026
31'

Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο ο Άρης στα τελευταία λεπτά και "πιέζει" την ΑΕΚ

21:26 | 05.09.2026
28'

Κίτρινη κάρτα στον Μάγερ, για ένα επικίνδυνο φάουλ σε χαμένη μπαλιά της ΑΕΚ

21:19 | 05.09.2026
25'

Πολύ καλό σουτ του Ρότα από δεξιά, με τον Βέλιο να διώχνει με δυσκολία μπροστά στον Γκατσίνοβιτς

21:18 | 05.09.2026
18'

Άστοχο σουτ Πήλιου από αριστερά, μετά από ωραία κάθετη μπαλιά του Μάγιερ

21:13 | 05.09.2026
17'

Η ΑΕΚ συνεχίζει να "πολιορκεί" τον Άρη, αλλά δύο σερί σουτ από Ρότα και Μάγιερ κόντραραν

21:11 | 05.09.2026
11'

Υπέροχη κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς στον Μάγιερ κι αυτός "έσπασε" την μπάλα στον Βάργκα για να σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0

21:11 | 05.09.2026
Φοβερό γκολ για την ΑΕΚ!
21:10 | 05.09.2026
10'

Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα, αλλά και ο Άρης δείχνει ότι θα ψάξει τις δικές του ευκαιρίες για κόντρα επίθεση

21:05 | 05.09.2026
8'

Ο Βέλιο απέκρουσε μία προβολή του Βάργκα από κοντά, αλλά υπήρξε και οφσάιντ στη φάση

21:03 | 05.09.2026

Μετά το κόρνερ ο Πήλιος έκανε σουτ από πολύ μακριά και έστειλε την μπάλα άουτ

21:01 | 05.09.2026
2'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

20:59 | 05.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:58 | 05.09.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα της αναμέτρησης

20:57 | 05.09.2026

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:56 | 05.09.2026
Εικόνα από τους οπαδούς της ΑΕΚ στην Allwyn Arena
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ.(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:51 | 05.09.2026

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός είναι στο 1-1 με το Βόλο. Δείτε το φινάλε του αγώνα στο παρακάτω live...

ΑΕΚ – Άρης 5-0 Τελικό: «Σαρωτική» η Ένωση στην Allwyn Arena
Βόλος – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πρώτη ερυθρόλευκη γκέλα για τους Πειραιώτες, γεμάτη τραυματισμούς
Δεύτερη σερί εκτός έδρας αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα
20:50 | 05.09.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκόγιαννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Ζίνι.

Άρης: Διούδης, Μάικιτς, Κουαμέ, Μιρ, Χόνγκλα, Πετρίς, Χαρουπάς, Τιάμ, Μπουσαίντ, Μορόν, Παλάσιος, Βοριαζίδης. 

20:49 | 05.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με τον Ιταλό Αμπίσο στο VAR

20:47 | 05.09.2026
Η ενδεκάδα του Άρη

Bέλιο, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Ρίτσαρντς – Ράτσιτς, Μπασίρου, Γκαρέ, Γκαρθία, Γιαννιώτας, Καντεβέρε

20:47 | 05.09.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκόγιαννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Ζίνι

20:46 | 05.09.2026

Οι προπονητές των δύο ομάδων δε, παρατάσσουν ΑΕΚ και Άρη με τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες

20:44 | 05.09.2026

Οι δύο ομάδες θα ψάξουν έτσι τη νίκη στην Allwyn Arena, η οποία και θα είναι κατάμεστη από τους οπαδούς της Ένωσης

20:43 | 05.09.2026

Ο Άρης αντίθετα, έχει ξεκινήσει με 2/2 το πρωτάθλημα αφού νίκησε μετά την Καλαμάτα και τον ΟΦΗ στο Βικελίδης

 

 

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Άρης – ΟΦΗ 2-1: «Χτύπησε» την ομάδα του Κόντη στη Θεσσαλονίκη με Μανού Γκαρθία και Κουαμέ
Γκολ ο Ισπανός με την επιστροφή του στους "κίτρινους" - Τρομερό τέρμα ο Ιβοριανός - Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν με πέναλτι οι Θεσσαλονικείς
20:41 | 05.09.2026

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη απώλεια βαθμών την προηγούμενη αγωνιστική με 1-1 στην έδρα της Κηφισιάς

 

ΑΕΚ
Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1: Ο Μπένι «πάγωσε» την Ένωση στο 97′, για την πρώτη της απώλεια βαθμών στη Super League
«Γκέλα» με γκολ στις καθυστερήσεις για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο
20:40 | 05.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Άρη στην Allwyn Arena

20:40 | 05.09.2026
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