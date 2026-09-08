ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 ΤΕΛΙΚΟ: Τεράστια νίκη για την Ένωση στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League και θέλει -με τη, τρομερή δυναμική της “Allwin Arena”- να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη.
Μεγάλες επεμβάσεις έκανε ο Μπρινιόλι
Επόμενος αγώνας για την ΑΕΚ, στο Λονδίνο, κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ο Μπρινιόλι έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του (βρληκε και με τον Αριάγκα) ευτυχώς όμως ο Κάλαϊτζιτς έκανε κεφαλιά πάνω από την ανυπεράσπιστη εστία της ΑΕΚ.
Κοϊτά και Μάγερ έξωμ Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα μέσα
ο Ρότα έκανε τρομερή προσπάθεια, έδωσε στον Μάγερ, ο Κροάτης του έκανε την κάθετη, ο Έλληνας μπακ γύρισε στον Κοϊτά, που δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο και ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ έδιωξε στη συνέχεια το σουτ που έγινε. ο μαυριτανός έπιασε νέο σουτ στη συνέχεια, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ
Δέχεται πίεση η ΑΕΚ - Αρκετές σέντρες που οι αμυντικοί της τις καθαρίζουν
Όποτε ο Μάγερ παίρνει την μπάλα, βλέπουμε... όμορφα πράγματα
Στη θέση του Γιόβιτς ο Ζίνι
Στα σώματα η εκτέλεση φάουλ του Μαρίν
Σηκώθηκε ο Ρότα και θα συνεχίσει
Δέχεται τις πρώτες βοήθειες
ο Ρότα έδιωξε με κεφαλιά την μπάλα, σε σέντρα της ΛΑΣΚ και βρέθηκε στη συνέχεια στο έδαφος
Ο Κάλαϊτζιτς στο ματς
Τρομερός ο κόσμος της ΑΕΚ, κάξει απίστευτο θόρυβο τώρα που η ΛΑΣΚ έχει στην κατοχή της την μπάλα και πιέζει
μέσα Σχοπφ και Φλέκερ
Ήταν οφσάιντ ο Μάγερ στη φάση
Ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ του Γιόβιτς
Ο Πήλιος μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε παίκτη και η φάση χάθηκε
Η μπάλα δεν περναει μπροστά με σωστό τρόπο και χάνεται
Η ΑΕΚ χρειάζεται άμεσα αλλαγές από τον Νίκολιτς, για να μη "τρέχει"
Ο Σέρβος έφυγε στην αντεπίθεση, κλείστηκε, έσπασε την μπάλα στον Κοϊτά, το γύρισμα του οποίου δεν πέραασε. Στη συνέχεια ο Πήλιος γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, επέμβαση του κίπερ της ΛΑΣΚ και ο Γιόβιτς αστόχησε με σουτ στην κίνηση εκτός ισορροπίας
Νέο φάουλ στον Κοϊτά - ο διαιτητής δεν δίνει και πάλι κάρτα
Κάθετη στον Βάργκα, ο Ούγγρος έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή της ΛΑΣΚ και θέση αριστερά, αλλά υπήρξε κόντρα και η ευκαιρία χάθηκε
Οι φιλοξενολυμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Μπρινιόλι είχε "όχι" σε κοντινό σουτ
η ΑΕΚ δεν βγάζει και πάλι ένταση
Κακό σουτ του Λιούμπιτσιτς εκτός μεγάλης περιοχής
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Μακρινή εκτέλεση φάόυλ ο Σέρβος δεν έπιασε καλά την κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Μακρινή εκτέλεση φάόυλ ο Σέρβος δεν έπιασε καλά την κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
σε τετ-α-τετ και κόρνερ για την ΛΑΣΚ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ - Οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν κόρνερ και ο διαιτητής έδωσε κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς
Σκληρό φάουλ στον Μάγερ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΛΑΣΚ - Καλό σημείο, σχεδόν στον άξονα και λίγο δεξιά
Ο Βάργκα έκλεψε την μπάλα, έφυγε στην αντεπίθεση, πήγε να αποφύγει αντίπαλο στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή και να πλασάρει, αλλά τον πρόλαβε αμυνόμενος πριν σουτάρει
Χαμένη επίθεση της ΑΕΚ, η ΛΑΣΚ βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά ο Ρέλβας έτρεξε και έκοψε την μπαλιά
Καλή εκτέλεση φάουλ του Μάγερ έδιωξε η άμυνα της ΛΑΣΚ, με τον Βάργκα να είναι έτοιμος να μπει στη φάση
Δέχθηκε ένα χτύπημα ο Πήλιος και εδώ και ένα λεπτό είναι εκτός αγωνιστικου΄χώρου, με το ματς να συνεχίζεται
Απίστευτη εκτέλεση φάουλ ο Μαρίν, η μπάλα στο αριστερό "Γ" της εστίας της ΛΑΣΚ και 1-0
Φάουλ κερδισμένο από τον Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΛΑΣΚ και από θέση αριστερά
ο Μπρινιόλι έπεσε στην αριστερή του πλευρά και μπλόκαρε σταθερά ένα εκτός μεγάλης περιοχής σουτ
Δυσκολεύεται η ΑΕΚ στο build up
Κακή σέντρα του Πήλιου, η μπάλα έφυγε άουτ και δεν πήγε καν [ρος τη δεξιά πλευρά του αγωνιστικού χώρου
Δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα το πλασέ του Ουσόρ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τον Μουκουντί να μαρκάρει τον παίκτη
Η ΑΕΚ πρέπει να ανεβάσει στροφές στο χώρο του κέντρου - Η κάθετη του Μάγερ ήταν ιδανικό παράδειγμα γρήγορης σκέψης
η ΛΑΣΚ "πατάει" καλά στον αγωνιστικό χώρο και "χτίζει" τις προσπάθειές της από πίσω, έχοντας... αρκετό κόσμο μεσοαμυντικά
Σέντρα του Κοϊτά από τα αριστερά, με το δεξί πόδι, Γιόβιτς και Βάργκα δεν μπόρεσαν να έχουν επαφή με την μπάλα
ο Γιόβιτς νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τα όρια της μικρής περιοχής της ΛΑΣ - Τρομερή κάθετη του Μάγερ
Άστοχο το μακρινό σουτ που έκανε ένα από τα δυο σέντερ μπακ της ΛΑΣΚ
Η ΛΑΣΚ κάνει επίθεση προς την πλευρά του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας και η ΑΕΚ προς την πλευρά που βρίσκεται ο τεράστιος αετός, έξω από το γήπεδο
θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη της πρόσφατης τραγωδίας στο Νεπάλ
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας
Ολοκληρώθηκε το τελετουργικό
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες - Ακούγεται ο ύμνος του Champions League ΞΑΝΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena
Χειροκρότημα μόλις ακούστηκε το όνομα του Λιούμπιτσιτς
Αυτή τη στιγμή ακούγονται οι συνθέσεις των δυο ομάδων
Λιγότερο από 15 λεπτά απομένουν για την έναρξη του αγώνα
Ο αυστριακός σύλλογος είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο Champions League την περίοδο 2026/27, μαζί με τις Κόμο, Σαμπάχ και Βίκινγκ
Μόνο τέσσερις από τους 93 αγώνες της ΛΑΣΚ σε διοργανώσεις της UEFA έληξαν χωρίς γκολ
Ο αυστριακός σύλλογος έφτασε σε αυτό το στάδιο για πρώτη φορά με μια τεράστια νίκη επί της Σέλτικ στα playoffs (0-3, 5-1)
Η ΛΑΣΚ έχει κάνει τρεις εμφανίσεις στο Europa League και δύο στο Conference League
Ο επαναληπτικός αγώνας αυτού του αγώνα ήταν η ένατη νίκη της AEK σε 11 εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες (1 ισοπαλία, 1 ήττα)
Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League με συνολική νίκη 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας στα playoffs (0-0, 4-0)
Η ΛΑΣΚ είναι η πέμπτη αυστριακή ομάδα που συμμετέχει στο Champions League, μετά τις Σάλτσμπουργκ, Στουρμ Γκρατς, Ραπίντ Βιέννης και Αούστρια Βιέννης
Το ίδιο κάνει και η ΛΑΣΚ
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προθέρμανσή της και έφυγε για τα αποδυτήρια
Αυτή είναι μόνο η τρίτη συμμετοχή της ΛΑΣΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και ΠΡΩΤΗ σε αυτή τη φάση του Champions League
Η ΑΕΚ έφτασε στο Champions League για έκτη φορά, και την πρώτη από το 2018/19, όταν τερμάτισε τέταρτη στον όμιλό της πίσω από τις Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ και Μπενφίκα, έχοντας χάσει και τους έξι αγώνες
Το εντός έδρας ρεκόρ της ΑΕΚ εναντίον αυστριακών φιλοξενούμενων ομάδων είναι 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες. Συνολικά, είναι 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες
Η ΑΕΚ είναι αήττητη στους τρεις τελευταίους αγώνες της εναντίον αυστριακών ομάδων (1 νίκη και 2 Ισοπαλίες). Πιο πρόσφατα, έφερε ισοπαλία 2-2 εντός έδρας και 0-0 εκτός έδρας εναντίον της Αούστρια Βιέννης στη φάση των ομίλων του Europa League 2017/18
Η ΑΕΚ επιστρέφει στη League Phase του Champions League με φόρα και αυτοπεποίθηση, θέλοντας να κάνει ιδανική πρεμιέρα
Μπαρνάμπας Βάργκα, Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι σκοράρουν κατά ριπάς μέχρι στιγμής με μοναδικό «μελανό» σημείο, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι κρίνοντας από το τι ακολούθησε, τη «λευκή» ισοπαλία με τη Λέφσκι Σόφιας στο «Βασίλ Λέφσκι Στάντιον». Άπαντες έχουν συμμετοχή με γκολ ή ασίστ σε κάθε παιχνίδι
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει μέχρι στιγμής επτά επίσημα παιχνίδια, πετυχαίνοντας 18 γκολ στο διάστημα αυτό (2,6 ανά αγώνα)
Μπορεί να είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ωστόσο κάποια πράγματα στην εφετινή ΑΕΚ κάνουν από τώρα «μαπ». Μιλάμε για την επιθετική γραμμή της Ένωσης
Η ΑΕΚ αγωνίζεται για 6η φoρά στην ιστoρία της σε αυτή τη φάση του Champions League
Συνολικά, η ΑΕΚ έχει δυο νίκες στη διοργάνωση, επικρατώντας των Μίλαν και Λιλ, την ίδια σεζόν (πρώτα ήρθε αυτή επί των Γάλλων)
Εδώ και περίπου δέκα λεπτά, οι δυο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανσή τους
Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο
Βοηθοί: Πέδρο Μαρτίνς, Γκονσάλο Νούνο Σοάρες
Τέταρτος διαιτητής: Αντρέ Ναρκίσο
VAR: Τιάγκο Μαρτίνς
AVAR: Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο
Λίντσερ (Ντίτμαρ Κίχμπαουερ): Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ.
Ο Ντίτμαρ Κίχμπαουερ επέλεξε τον Λιούμπισιτς στο βασικό σχήμα, με τον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ να τίθεται αντιμέτωπος με την Ένωση
Η Λίντσερ παρατάσσεται απέναντι στην ΑΕΚ με διάταξη 3-5-2, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους Αυστριακούς (πρώτη τους εμφάνιση στη League Phase του Champions League)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.
Στον πάγκο βρίσκονται οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ και Ζίνι.
Σχήμα 4-4-2 από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Μπρινιόλι, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στα χαφ οι Βιτάλις και Μαρίν, με τον Κοϊτά (αριστερά) και τον Μάγερ (δεξιά) να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα
Ο Στρακόσα έμεινε εκτός αποστολής και τη θέση του στην εστία της Ένωσης πήρε ο Μπρινιόλι, ενώ διατηρήθηκε το δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τους Μαρίν και Βιτάλις. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κοϊτά που είχε μείνει στο πάγκο στο παιχνίδι με τον Άρη
Οι δυο ομάδες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να παρατάσσει την ΑΕΚ με τη σύνθεση που όλοι περίμεναν
Απόψε, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από μια εικοσαετία. Για την ακρίβεια, μετά από 19 χρόνια, 9 μήνες και 18 μέρες. Ή αν προτιμάτε, μετά από 7.231 μέρες. «Θύμα» της, η Μίλαν, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό του ΟΑΚΑ
Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League μετά από 8 χρόνια και θα… κουνήσει το σεντόνι της διοργάνωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 24 χρόνια και τη σεζόν όπου έκανε το ιστορικό 6/6 σε ισοπαλίες
Η Νέα Φιλαδέλφεια έχει βάλει από νωρίς τα… γιορτινά της, αφού οι άνθρωποι της ομάδας έχουν φροντίσει να έχουν 30.000 συλλεκτικά σημαιάκια, για τους οπαδούς της Ένωσης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο αγώνα, ΑΕΚ – ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League