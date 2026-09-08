ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 ΤΕΛΙΚΟ: Τεράστια νίκη για την Ένωση στην Allwyn Arena

56'

Σημαντική στιγμή για την ΑΕΚ με τον Γιόβιτς

Ο Σέρβος έφυγε στην αντεπίθεση, κλείστηκε, έσπασε την μπάλα στον Κοϊτά, το γύρισμα του οποίου δεν πέραασε. Στη συνέχεια ο Πήλιος γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, επέμβαση του κίπερ της ΛΑΣΚ και ο Γιόβιτς αστόχησε με σουτ στην κίνηση εκτός ισορροπίας