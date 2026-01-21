Champions League live η 7 αγωνιστική της League Phase

Η 7η αγωνιστική του Champions League συνεχίζεται με αρκετά σημαντικά παιχνίδια να υπάρχουν στο πρόγραμμα της βραδιάς. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Μαρσέιγ – Λίβερπουλ και Γιουβέντους – Μπενφίκα.
Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00
Γιουβέντους – Μπενφίκα 22:00
Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 22:00
Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00
Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν 22:00
Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 22:00
Τσέλσι – Παφος 22:00
Ο αμυντικός της Ατλέτικο στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σίγουρα θα μπορούσε να ανιδράσει καλύτερα στη φάση
Καραμπάγκ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Τζαφαργκουλίγεβ, Μεδίνα, Μπικάλιο, Μοντιέλ, Γιάνκοβιτς, Ζουμπίρ, Αντράντε, Ντουράν.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Κάουα Σάντος, Τεάτ, Κοχ, Κρίστενσεν, Κνάουφ, Σκιρί, Λάρσον, Ντόαν, Μπράουν, Κόλινς, Ουζούν
Γαλατασαράι: Τσακίρ, Σάντσες, Σάλαϊ, Μπαρντακτσί, Αλμαλί, Λεμινά, Τορέιρα, Σανέ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Οσιμέν
Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Πουμπίγ, Γιορέντε, Μπάριος, Κόκε, Σιμεόνε, Αλμάδα, Άλβαρες, Σέρλοθ
Το πρόγραμμα ξεκινάει με τα παιχνίδια Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης και Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια που θα κλείσουν το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του Champions League