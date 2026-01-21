Αθλητικά

Champions League live η 7 αγωνιστική της League Phase

Πολλές κρίσιμες αναμετρήσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ο Σανέ πανηγυρίζει
Ο Σανέ πανηγυρίζει το αυτογκόλ της Ατλέτικο/ REUTERS/Murad Sezer

Η 7η αγωνιστική του Champions League συνεχίζεται με αρκετά σημαντικά παιχνίδια να υπάρχουν στο πρόγραμμα της βραδιάς. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Μαρσέιγ – Λίβερπουλ και Γιουβέντους – Μπενφίκα.

19:27 | 21.01.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00

Γιουβέντους – Μπενφίκα 22:00

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 22:00

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00

Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν 22:00

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 22:00

Τσέλσι – Παφος 22:00

20:50 | 21.01.2026
Και το δεύτερο μέρος στο Καραμπάγκ - Άιντραχτ ξεκίνησε
20:34 | 21.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πόλη
20:32 | 21.01.2026
Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο και στο Καραμπάγκ - Άιντραχτ, 1-1 και εκεί το σκορ
20:31 | 21.01.2026
Ημίχρονο στο Γαλατασαράι - Ατλέτικο, ισόπαλο 1-1 το παιχνίδι
20:25 | 21.01.2026
Η Γαλατασαράι έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει την ανατροπή με τον Γιλμάζ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση
20:22 | 21.01.2026
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Καραμπάγκ, οι κόντρες και ο τερματοφύλακας των γερμανών κράστησαν το 1-1
20:22 | 21.01.2026
20:22 | 21.01.2026
20:03 | 21.01.2026
Ισοφαρίζει η Γαλατασαράι με αυτογκόλ του Γιορέντε, 1-1 το σκορ

Ο αμυντικός της Ατλέτικο στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σίγουρα θα μπορούσε να ανιδράσει καλύτερα στη φάση

20:03 | 21.01.2026
20:03 | 21.01.2026
20:02 | 21.01.2026
Καταιγιστικός είναι ο ρυθμός και στα δύο παιχνίδια και αναμένεται να δούμε αρκετά τέρματα
19:53 | 21.01.2026
Η Άιντραχτ ισοφάρισε σε 1-1 στο Μπακού
19:50 | 21.01.2026
Γκολ για την Καραμπάγκ κόντρα στην Άιντραχτ, 1-0 το σκορ
19:46 | 21.01.2026
Γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Σιμεόνε, 1-0 κόντρα στην Γαλατασαράι
19:45 | 21.01.2026
Ξεκίνησαν τα παιχνίδια
19:43 | 21.01.2026
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια
19:38 | 21.01.2026
Οι ενδεκάδες του Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Καραμπάγκ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Τζαφαργκουλίγεβ, Μεδίνα, Μπικάλιο, Μοντιέλ, Γιάνκοβιτς, Ζουμπίρ, Αντράντε, Ντουράν.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Κάουα Σάντος, Τεάτ, Κοχ, Κρίστενσεν, Κνάουφ, Σκιρί, Λάρσον, Ντόαν, Μπράουν, Κόλινς, Ουζούν

19:37 | 21.01.2026
Οι συνθέσεις του Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης

Γαλατασαράι: Τσακίρ, Σάντσες, Σάλαϊ, Μπαρντακτσί, Αλμαλί, Λεμινά, Τορέιρα, Σανέ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Οσιμέν

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Πουμπίγ, Γιορέντε, Μπάριος, Κόκε, Σιμεόνε, Αλμάδα, Άλβαρες, Σέρλοθ

19:27 | 21.01.2026

Το πρόγραμμα ξεκινάει με τα παιχνίδια Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης και Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

19:27 | 21.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια που θα κλείσουν το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του Champions League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
317
129
112
74
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo