Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία 68-94 τελικό: Ο Αταμάν μπλόκαρε εθνική και Αντετοκούνμπο – Κόντρα στη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Η Τουρκία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και η Ελλάδα κόντρα στη Φινλανδία, για την 3η θέση στο τουρνουά
REUTERS
Eurobasket 2025
Δεύτερος ημιτελικός
68 - 94
ΤΕΛΙΚΟ
REUTERS/Ints Kalnins

Η Εθνική μπάσκετ δεν μπόρεσε να κοντράρει την Τουρκία, ηττήθηκε με το βαρύ 94-68 και έμεινε εκτός τελικού στο Eurobasket. Κόντρα στη Φινλανδία, για την 3η θέση στο τουρνουά.

22:44 | 12.09.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:43 | 12.09.2025

Η Τουρκία ααπέκλεισε την Ελλάδα και προκριθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ - Για την 3η θέση θα παιξει η Εθνική, κόντρα στη Φινλανδία

22:42 | 12.09.2025
68-94 ΤΕΛΙΚΟ
22:42 | 12.09.2025
68-94 η Τουρκία
22:42 | 12.09.2025

Βολές ο Χαζέρ

22:41 | 12.09.2025

5ο φάουλ ο Θανάσης

22:41 | 12.09.2025
68-92 με κάρφωμα του θανάση
22:40 | 12.09.2025
64-92 η Τουρκία
22:40 | 12.09.2025

Βολές για τον Χαζέρ

22:39 | 12.09.2025
64-91 με τον Λαρεντζάκη
22:39 | 12.09.2025
61-91 η Τουρκία
22:38 | 12.09.2025
61-88 για την Τουρκία με βολή του Σπάχι
22:36 | 12.09.2025
61-87 με κάρφωμα του Θανάση
22:36 | 12.09.2025

2:22 για τη λήξη

22:35 | 12.09.2025

Άστοχος ο Σπαχί και στις δυο

22:35 | 12.09.2025

Βολές για την Τουρκία

22:35 | 12.09.2025

2:52 για τη λήξη του αγώνα

22:34 | 12.09.2025

Απαρηγόρητος ο Σλούκας στον πάγκο

22:34 | 12.09.2025
59-87 η Τουρκία
22:32 | 12.09.2025

Βολές γισ τον Σενγκούν

22:31 | 12.09.2025
59-85 με τον Οσμανί
22:30 | 12.09.2025
59-82 με τον Οσμάν
22:29 | 12.09.2025
59-79 με κάρφωμα του Γιάννη
22:29 | 12.09.2025
57-79 με τον Λάρκιν
22:29 | 12.09.2025
57-77 με τον Μήτογλου
22:27 | 12.09.2025

4ο φάουλ για τον Οσμάν

22:26 | 12.09.2025
55-77 με τον Οσμάν
22:25 | 12.09.2025

Έφτασε τα 18 λάθη η Ελλάδα στον ημιτελικό

22:25 | 12.09.2025
55-75 με τον Σλούκα, έφτασε τους 15 πόντους
22:24 | 12.09.2025
53-75 με τον Οσμανί
22:24 | 12.09.2025

Άστοχος ο Γιάννης στη βολή

22:23 | 12.09.2025
53-72 με φόλοου του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μια βολή
22:23 | 12.09.2025
51-72 το σκορ υπέρ της Τουρκίας
22:22 | 12.09.2025

Άστοχος ο Σενγκούν στην πρώτη βολή

22:22 | 12.09.2025

Έδωσαν αντιαθλητικό οι διαιτητές στον Σλούκα

22:22 | 12.09.2025

9:32 για τη λήξη του α΄γωνα

22:21 | 12.09.2025

ο Αταμαν έκανε challenge, ζητώντας αντιαθλητικό

22:19 | 12.09.2025

Φάουλ του Σλούκα στον Σενγκούν

22:18 | 12.09.2025
Τελευταίο δεκάλεπτο
22:16 | 12.09.2025
51-72 στο τέλος της 3ης περιόδου
22:16 | 12.09.2025
51-72 με τον Σαμοντούροφ
22:16 | 12.09.2025

20,5 για το τέλος της 3ης περιόδου

22:15 | 12.09.2025

Φάουλ στον Σαμοντούροφ και βολές

22:14 | 12.09.2025
49-72 με τον Σλούκα
22:14 | 12.09.2025
46-72 η Τουρκία
22:12 | 12.09.2025

1:02 για το τέλος της τρίτης περιόδου

22:12 | 12.09.2025
46-71 η Τουρκία
22:10 | 12.09.2025
22:10 | 12.09.2025

Αντιαθλητικό φάουλ στον Κώστα Αντετοκούνμπο

22:08 | 12.09.2025
46-69 με τον Καλαϊτζάκη
22:07 | 12.09.2025
44-69 με τον Λάρκιν
22:07 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Λάρκιν

22:06 | 12.09.2025
44-68 με τον Σενγκούν
22:06 | 12.09.2025
44-66 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
22:06 | 12.09.2025
42-66 με τον Σλούκα
22:05 | 12.09.2025
40-66 συνεχίσει το... χαβά της η Τουρκία
22:04 | 12.09.2025
40-64 η Ελλάδα
22:04 | 12.09.2025
38-64 με τον Οσμανί

από ασίστ του Λάρκιν

22:03 | 12.09.2025

Η Ελλάδα έφτασε τα 5 ομαδικά φάουλ

22:02 | 12.09.2025

5:33 για το τέλος της 3ης περιόδου

22:01 | 12.09.2025
38-62 με τον Λάρκιν, σε ελεύθερο σουτ
22:01 | 12.09.2025
38-59 με κάρφωμα του Γιάννη
22:00 | 12.09.2025

Επιθετικό του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:59 | 12.09.2025
36-59 με τον Οσμάν
21:59 | 12.09.2025
36-57 με τον Γιάννη
21:58 | 12.09.2025
34-57 με τον Οσμανί
21:57 | 12.09.2025
34-55 ο Σενγκούν σε άμυνα του Γιάννη
21:57 | 12.09.2025
34-53 με τον Σλούκα
21:56 | 12.09.2025
31-53 με τον Λάρκιν
21:56 | 12.09.2025
31-51 ο Σενγκούν
21:55 | 12.09.2025
3ο δεκάλεπτο
21:55 | 12.09.2025

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στο παρκέ

21:40 | 12.09.2025
31-49 σκορ πρώτου ημιχρόνου
21:40 | 12.09.2025
31-48 με τον Σλούκα
21:40 | 12.09.2025
28-49 με τον Κορκμάζ
21:39 | 12.09.2025

Άστοχος ο Οσμάν στη βολή

21:39 | 12.09.2025

Και μια βολή

21:39 | 12.09.2025

Η άμυνα της Εθνικής μπάζει

21:39 | 12.09.2025
28-47 με τον Οσμάν
21:38 | 12.09.2025
28-45 με τον Ντόρσεϊ, από ασίστ του Γιάννη

Πήγαν τρεια παίκτες στον Αντετοκούνμπο

21:38 | 12.09.2025
25-45 με 1/2 βολές από τον Μήτογλου
21:38 | 12.09.2025

Μέσα η πρώτη

21:37 | 12.09.2025

Βολές για τον Μήτογλου

21:35 | 12.09.2025
24-45 με τον Κορκμάζ, μετά από λάθος του Μήτογλου
21:34 | 12.09.2025
21:34 | 12.09.2025
24-43 με τον Οσμάν και τάιμ άουτ
21:34 | 12.09.2025

οι παίκτες της Τουρκίας μαρκάρουν εξαιρετικά τον Γιάννη

21:33 | 12.09.2025
24-40 με κάρφωμα του Σενγκούν
21:32 | 12.09.2025
24-38 μπροστά η Εθνική
21:31 | 12.09.2025
24-37 δύσκολο καλάθι ο Κορκμάζ

θα έχει και μια βολή

21:31 | 12.09.2025
24-35 με τον Οσμανί
21:30 | 12.09.2025
24-33 με τον Γιάννη - 2/5 δίποντα
21:29 | 12.09.2025
22-33 με τις βολές του Καλαϊτζάκη
21:28 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Καλαϊτζάκη

21:27 | 12.09.2025
20-33 με τον Οσμανί
21:26 | 12.09.2025
20-31 με κάρφωμα του Σενγκούν

μετά από λάθος της Εθνικής

21:25 | 12.09.2025

Τάιμ άουτ

21:25 | 12.09.2025
20-29 με τον Χαζέρ, μετά από λάθος του Κώστα Αντετοκούνμπο
21:24 | 12.09.2025
1/2 βολές από τον Σενγκούν, ο πρώτος του πόντος στο ματς
21:24 | 12.09.2025

Μέσα η πρώτη από τον Σενγκούν

21:22 | 12.09.2025

Βολές για τον Σενγκούν

21:20 | 12.09.2025
20-26 με τον Καλαϊτζάκη η Ελλάδα
21:19 | 12.09.2025

Τρομερή τάπα του Μπόνα στον Ντόρσεϊ

21:18 | 12.09.2025
17-26 με 1/2 βολές
21:18 | 12.09.2025

Βολές για τον Σαμοντούροφ

21:18 | 12.09.2025
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
21:17 | 12.09.2025
21:15 | 12.09.2025
16-26 με τον Λάρκιν στο τέλος της πρώτης περιόδου
21:15 | 12.09.2025
16-24 με τον Καλαϊτζάκη
21:15 | 12.09.2025

Τάπα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο

21:15 | 12.09.2025
14-24 με νέο καλάθι από τον Κώστα
21:14 | 12.09.2025
12-24 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό
21:13 | 12.09.2025
12-22 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο
21:13 | 12.09.2025
10-22 με τον Οσμανί

και 4/4 από το τρίποντο

21:12 | 12.09.2025
21:12 | 12.09.2025

Οι πρώτοι πόντοι με βολές στον ημιτελικό

21:11 | 12.09.2025
10-19 με 2/2 βολές από τον Λάρκιν
21:11 | 12.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Λάρκιν

21:10 | 12.09.2025

2:34 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:09 | 12.09.2025

Τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκούν

21:08 | 12.09.2025

11 πόντους μέχρι στιγμής ο Οσμανί

21:08 | 12.09.2025
10-17 με τον Χαζέρ
21:07 | 12.09.2025
10-15 μειώνει ο Παπανικολάου
21:06 | 12.09.2025
8-15 με τον Οσμανί
21:06 | 12.09.2025
8-12 με τρομερό κάρφωμα του Γιάννη σε διπλή άμυνα
21:06 | 12.09.2025
6-12 με τον Ντόρσεϊ

και 2/2 στο τρίποντο από τον παίκτη του Ολυμπιακού

21:05 | 12.09.2025
3-12 με τον Οσμανί, μετά από ασίστ του Σενγκούν
21:04 | 12.09.2025
3-10 με τον Οσμανί η Τουρκία
21:04 | 12.09.2025

Άστοχος ο Παπανικολάου σε τρίποντο

21:03 | 12.09.2025
3-7 με τον Ντόρσεϊ

το πρώτο καλάθι της Εθνικής

21:03 | 12.09.2025

7-0 είχε προηγηθεί και η Λιθουανία της Εθνικής και μετά...

21:02 | 12.09.2025
0-7 με τον Οσμάν
21:01 | 12.09.2025
0-5 με τον Οσπανί
21:01 | 12.09.2025
0-2 με τον Χαζέρ

που απέφυγε τον Γιάννη και έκανε το λέι απ

21:00 | 12.09.2025

Άστοχος ο Αντετοκούνμπο σε ντράιβ

21:00 | 12.09.2025
"τζάμπολ" στην αναμέτρηση
20:59 | 12.09.2025
20:56 | 12.09.2025

Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν το τζάμπολ

20:55 | 12.09.2025

Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν ξεκινούν για την Τουρκία. Με την καθιερωμένη του πεντάδα ξεκινά, δηλαδή, και ο Αταμάν.

20:55 | 12.09.2025

Η ώρα του δικού μας εθνικού ύμνου

20:54 | 12.09.2025

Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αρχική πεντάδα της Ελλάδας. Χωρίς αλλαγές και εκπλήξεις από τον Σπανούλη.

20:53 | 12.09.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων των δυο χωρών - Πρώτος, αυτός της Τουρκίας

20:52 | 12.09.2025

Χλιαρές αποδοκιμασίες, τη στιγμή της παρουσιάσης των παικτών της Εθνικής

20:50 | 12.09.2025

Αυτ'η τη στιγμή, η παρουσίαση των ομάδων

20:49 | 12.09.2025
20:48 | 12.09.2025

Τη σπουδαία αναμέτρηση, Ελλάδα – Τουρκία ορίστηκαν να διευθύνουν δύο διαιτητές εκτός Ευρώπης: ο Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), ο Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και ο Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο)

20:47 | 12.09.2025

Η Ελλάδα δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Στην Τουρκία, ο Αταμάν είδε τον Οσμάν να είναι διαθέσιμος

Τσεντί Οσμάν
Ελλάδα – Τουρκία: Ο Τσεντί Οσμάν θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Εθνική μπάσκετ στον ημιτελικό του Eurobasket 2025
Στην δωδεκάδα των Τούρκων ο Οσμάν
20:46 | 12.09.2025

Η εθνική έχει την στήριξη περισσότερων από 2.000 φιλων της στη Λετονία

Ελλάδα – Τουρκία 68-94 τελικό: Ο Αταμάν μπλόκαρε εθνική και Αντετοκούνμπο – Κόντρα στη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket
Ελλάδα – Τουρκία: Οπαδοί τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο έξω από το γήπεδο του ημιτελικού στη Λετονία
Δίπλα στη “γαλανόλευκη” οι Έλληνες οπαδοί, σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση
20:45 | 12.09.2025
20:44 | 12.09.2025
20:44 | 12.09.2025

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε μεγάλη πρόκριση επί της Λιθουανίας. Η Τουρκία έκανε στην… άκρη την Πολωνία στα προημιτελικά και κυνηγάει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της μετά το 2001.

20:43 | 12.09.2025

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε καταλάβει την 10η θέση. Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι ο κορυφαίος παίκτης των γειτόνων και ένας από τους καλύτερους του τουρνουά

20:43 | 12.09.2025

Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της Εθνικής στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα

20:43 | 12.09.2025
20:42 | 12.09.2025

Στο παρελθόν, η «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

20:42 | 12.09.2025

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη -με κορυφαίο της «όπλο» τον Γιάννη Αντετοκουνμπο- γνωρίζει ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία, να φτάσει στη διάκριση και να γράψει… ιστορία. Έφτασε μέχρι την τετράδα, γνωρίζοντας μόνο μια ήττα, στη φάση των ομίλων, από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη.

20:40 | 12.09.2025

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η Εθνική μπάσκετ προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο

20:39 | 12.09.2025

Στον τελικό περιμένει η Γερμανία, που επικράτησε με σχετική ευκολία της Φινλανδίας

ο Φρανζ Βάγκνερ στο Γερμανία - Φινλανδία (ΦΩΤΟ REUTERS
Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025 και αναμονή για το Ελλάδα – Τουρκία
Βάγκνερ και Σρέντερ έστειλαν τη Γερμανία στον τελικό
20:39 | 12.09.2025

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία, με σκοπό να την αποκλείσει στα ημιτελικά, να επιστρέψει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ και να δώσει μάχη για την τρίτη κατάκτηση του τροπαίου

20:39 | 12.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο αγώνα για την Ελλάδα στο Eurobasket 2025

20:38 | 12.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo