Ελλάδα – Τουρκία 68-94 τελικό: Ο Αταμάν μπλόκαρε εθνική και Αντετοκούνμπο – Κόντρα στη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη -με κορυφαίο της «όπλο» τον Γιάννη Αντετοκουνμπο- γνωρίζει ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία, να φτάσει στη διάκριση και να γράψει… ιστορία. Έφτασε μέχρι την τετράδα, γνωρίζοντας μόνο μια ήττα, στη φάση των ομίλων, από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη.