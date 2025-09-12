Ελλάδα – Τουρκία 68-94 τελικό: Ο Αταμάν μπλόκαρε εθνική και Αντετοκούνμπο – Κόντρα στη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ δεν μπόρεσε να κοντράρει την Τουρκία, ηττήθηκε με το βαρύ 94-68 και έμεινε εκτός τελικού στο Eurobasket. Κόντρα στη Φινλανδία, για την 3η θέση στο τουρνουά.
Η Τουρκία ααπέκλεισε την Ελλάδα και προκριθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ - Για την 3η θέση θα παιξει η Εθνική, κόντρα στη Φινλανδία
Βολές ο Χαζέρ
5ο φάουλ ο Θανάσης
Βολές για τον Χαζέρ
2:22 για τη λήξη
Άστοχος ο Σπαχί και στις δυο
Βολές για την Τουρκία
2:52 για τη λήξη του αγώνα
Απαρηγόρητος ο Σλούκας στον πάγκο
Βολές γισ τον Σενγκούν
4ο φάουλ για τον Οσμάν
Έφτασε τα 18 λάθη η Ελλάδα στον ημιτελικό
Άστοχος ο Γιάννης στη βολή
Άστοχος ο Σενγκούν στην πρώτη βολή
Έδωσαν αντιαθλητικό οι διαιτητές στον Σλούκα
9:32 για τη λήξη του α΄γωνα
ο Αταμαν έκανε challenge, ζητώντας αντιαθλητικό
Φάουλ του Σλούκα στον Σενγκούν
20,5 για το τέλος της 3ης περιόδου
Φάουλ στον Σαμοντούροφ και βολές
1:02 για το τέλος της τρίτης περιόδου
Αντιαθλητικό φάουλ στον Κώστα Αντετοκούνμπο
Φάουλ και βολές για τον Λάρκιν
από ασίστ του Λάρκιν
Η Ελλάδα έφτασε τα 5 ομαδικά φάουλ
5:33 για το τέλος της 3ης περιόδου
Επιθετικό του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στο παρκέ
Άστοχος ο Οσμάν στη βολή
Και μια βολή
Η άμυνα της Εθνικής μπάζει
Πήγαν τρεια παίκτες στον Αντετοκούνμπο
Μέσα η πρώτη
Βολές για τον Μήτογλου
οι παίκτες της Τουρκίας μαρκάρουν εξαιρετικά τον Γιάννη
θα έχει και μια βολή
Φάουλ και βολές για τον Καλαϊτζάκη
μετά από λάθος της Εθνικής
Τάιμ άουτ
Μέσα η πρώτη από τον Σενγκούν
Βολές για τον Σενγκούν
Τρομερή τάπα του Μπόνα στον Ντόρσεϊ
Βολές για τον Σαμοντούροφ
Τάπα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
και 4/4 από το τρίποντο
Οι πρώτοι πόντοι με βολές στον ημιτελικό
Φάουλ και βολές για τον Λάρκιν
2:34 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκούν
11 πόντους μέχρι στιγμής ο Οσμανί
και 2/2 στο τρίποντο από τον παίκτη του Ολυμπιακού
Άστοχος ο Παπανικολάου σε τρίποντο
το πρώτο καλάθι της Εθνικής
7-0 είχε προηγηθεί και η Λιθουανία της Εθνικής και μετά...
που απέφυγε τον Γιάννη και έκανε το λέι απ
Άστοχος ο Αντετοκούνμπο σε ντράιβ
Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν το τζάμπολ
Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν ξεκινούν για την Τουρκία. Με την καθιερωμένη του πεντάδα ξεκινά, δηλαδή, και ο Αταμάν.
Η ώρα του δικού μας εθνικού ύμνου
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αρχική πεντάδα της Ελλάδας. Χωρίς αλλαγές και εκπλήξεις από τον Σπανούλη.
Η ώρα των εθνικών ύμνων των δυο χωρών - Πρώτος, αυτός της Τουρκίας
Χλιαρές αποδοκιμασίες, τη στιγμή της παρουσιάσης των παικτών της Εθνικής
Αυτ'η τη στιγμή, η παρουσίαση των ομάδων
Τη σπουδαία αναμέτρηση, Ελλάδα – Τουρκία ορίστηκαν να διευθύνουν δύο διαιτητές εκτός Ευρώπης: ο Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), ο Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και ο Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο)
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε μεγάλη πρόκριση επί της Λιθουανίας. Η Τουρκία έκανε στην… άκρη την Πολωνία στα προημιτελικά και κυνηγάει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της μετά το 2001.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε καταλάβει την 10η θέση. Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι ο κορυφαίος παίκτης των γειτόνων και ένας από τους καλύτερους του τουρνουά
Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της Εθνικής στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα
Στο παρελθόν, η «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη -με κορυφαίο της «όπλο» τον Γιάννη Αντετοκουνμπο- γνωρίζει ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία, να φτάσει στη διάκριση και να γράψει… ιστορία. Έφτασε μέχρι την τετράδα, γνωρίζοντας μόνο μια ήττα, στη φάση των ομίλων, από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη.
Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η Εθνική μπάσκετ προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο
Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία, με σκοπό να την αποκλείσει στα ημιτελικά, να επιστρέψει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ και να δώσει μάχη για την τρίτη κατάκτηση του τροπαίου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο αγώνα για την Ελλάδα στο Eurobasket 2025
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ