Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για το επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι: «Έχουν στερέψει τα λόγια»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αποστροφή του για όσα συνέβησαν στο Ντουμπάι με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και οπαδούς στις εξέδρες του γηπέδου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός νωρίτερα μέσα στη μέρα είχε βγάλει ανακοίνωση αναφερόμενη στον Γιώργο Μπαρτζώκα και όπως φαίνεται αυτή βρίσκει σύμφωνο και τον Ερασιτέχνη, που ζητά να λάβουν δράση οι αρμόδιες Αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Έλληνας προπονητής είχε αψιμαχία με Έλληνα οπαδό στις κερκίδες, ενώ από βίντεο φαίνεται ότι έβρισε μία γυναίκα στο Ντουμπάι.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει την αποστροφή του για τις συμπεριφορές που έλαβαν χώρα χτες το βράδυ στο Ντουμπάι. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από χτες το βράδυ… μιλάνε από μόνα τους και δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και τοποθέτησης.

Προφανώς οφείλουν να επιληφθούν όλες οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό για αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές που δυσφημίζουν τον αθλητισμό και την χώρα. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος Πολυαθλητικός Σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά όπως είναι γνωστό τον διέπει διαχρονικά το ήθος, η κοινωνική προσφορά, το ευ αγωνίζεσθαι και ο σεβασμός σε όλους ακόμη και τους αντιπάλους του.

Σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός Α.Ο. δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα είναι συμπαραστάτης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι να σταματήσουν οι απαράδεκτες προκλήσεις αυτής της μορφής».