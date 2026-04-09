Euroleague: Τα σενάρια για την πρωτιά του Ολυμπιακού και την 6η θέση του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ και “αγκάλιασε” την πρώτη θέση στην κατάταξη της Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει πλέον να μείνει εκτός 6άδας, αφού ηττήθηκε με 102-84 από τη Βαλένθια.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρίσκονται στην επόμενη φάση της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να έχει όμως ήδη εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας και τον Παναθηναϊκό να “παλεύει” για να αποφύγει τα πλέι ιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες θα τερματίσουν μάλιστα στην πρώτη θέση, με νίκη την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθεί στην 6η θέση.

Τα σενάρια για τον Ολυμπιακό

Απλά είναι τα πράγματα για τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Πειραιώτες θα είναι σίγουρα πρώτοι αν νικήσουν την Αρμάνι Μιλάνο την τελευταία αγωνιστική στο ΣΕΦ, αλλά θα παραμείνουν στην κορυφή ακόμη και με ήττα, αν χάσει παράλληλα την επόμενη εβδομάδα και Βαλένθια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ολυμπιακός θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος και θα προκύψει από τα πλέι ιν της Euroleague.

Τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό

Πολύ δύσκολη έγινε αντίθετα, η αποστολή του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Βαλένθια. Οι “πράσινοι” χρειάζονται νίκη επί της αδιάφορης Εφές Ανατολού την τελευταία αγωνιστική, αλλά και “γκέλα” της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι πια η 6η θέση, που τον… γλιτώνει από τις “μάχες” των πλέι ιν, αλλά για να την εξασφαλίσει, θα πρέπει η Ζαλγκίρις Κάουνας να κάνει μία ήττα στα ματς με Παρτιζάν εκτός και Παρί εντός έδρας. Ταυτόχρονα όμως, οι “πράσινοι” χρειάζονται και να μην κάνει ο Ερυθρός Αστέρας το 2/2 με Βιλερμπάν και Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρα, αλλά και η Μονακό να κάνει μία ήττα με Μπαρτσελόνα ή Μπάγερν Μπάγερν εντός έδρας.

Σενάριο υπάρχει για τον Παναθηναϊκό ακόμη και αν η Ζαλγκίρις Κάουνας κάνει το 2/2, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ακόμη πιο “τρελός” συνδυασμός αποτελεσμάτων (0/2 της Χάποελ, 1/2 του Ερυθρού Αστέρα και 2/2 της Μονακό).