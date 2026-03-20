Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και πήρε σπουδαία νίκη με αποτέλεσμα να ανέβει στην 8η θέση της βαθμολογίας της Euroleague και να μένει ζωντανός στο παιχνίδι της κατάληψης της έκτης θέσης της διοργάνωσης.

Η νίκη του Παναθηναϊκού έφερε πενταπλή ισοβαθμία στη βαθμολογία της διοργάνωσης με τους πράσινους να είναι 8οι. Η Ζάλγκιρις αναρριχήθηκε στην έκτη θέση μετά την σπουδαία της νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μονακό, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα συμπληρώνουν την απίθανη ισοβαθμία στη βαθμολογία, με τις επόμενες αγωνιστικές να αναμένεται να είναι απολαυστικές. Ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση με ρεκόρ 22-11.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν Μονάχου – Dubai Basketball 74-87

Παρί – Παρτίζαν 81-90

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρασκευή 20/3

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Φενέρμπαχτσε 23-9

2. Ολυμπιακός 22-11

3. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11

4. Ρεάλ Μαδρίτης 20-12

5. Βαλένθια 20-12

6. Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14

7. Μονακό 18-14

8. Παναθηναϊκός 18-14

9. Ερυθρός Αστέρας 18-14

10. Μπαρτσελόνα 18-14

11. Dubai Basketball 17-15

12. Αρμάνι Μιλάνο 16-16

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 15-16

14. Μπάγερν Μονάχου 13-19

15. Βίρτους Μπολόνια 13-19

16. Παρτίζαν 12-20

17. Παρί 12-21

18. Αναντολού Εφές 10-22

19. Μπασκόνια 9-23

20. Βιλερμπάν 8-24

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball – Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια – Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν – Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια – Παρί