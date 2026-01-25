Η βαθμολογία της Super League μετά τη νέα «γκέλα» του Παναθηναϊκού, οι φάσεις και τα γκολ της αγωνιστικής

Νέα βαθμολογική απώλεια για τον Παναθηναϊκό, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα για να μπει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα της Super League.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην έδρα του Ατρομήτου, μένοντας στο 0-0 στο ματς για την 18η αγωνιστική της Super League, με τον Λαφόν να “βγάζει” την εκτέλεση πέναλτι του Μιχόρ στο 13′.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Λεβαδειακού στην έδρα του Άρη (2-2). Το “τριφύλλι” έφτασε τους 26 βαθμούς και παρέμεινε στο -9 από τους 4ους Βοιωτούς στη βαθμολογία της Super League.
Νίκη-ανάσα πήρε ο ΟΦΗ ο οποίος με το 1-0 επί του Παναιτωλικού, ανέβηκε στους 18 και πλησίασε την 8η θέση, την στιγμή που η ομάδα του Αγρινίου είναι πλέον στη 12η θέση με 15 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή
Η βαθμολογία
1. ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42
3. ΠΑΟΚ 41
4. Λεβαδειακός 35
————————————-
5. Παναθηναϊκός 26
6.Βόλος 25
7. Άρης 22
8. Κηφισιά 19
————————————–
9. ΟΦΗ 18
10. ΑΕΛ Novibet 16
11. Ατρόμητος 16
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Άρης
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – ΑΕΛ Νovibet
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
ΑΕΚ – Ολυμπιακός