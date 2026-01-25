Η βαθμολογία της Super League μετά τη νέα «γκέλα» του Παναθηναϊκού, οι φάσεις και τα γκολ της αγωνιστικής

Νέα βαθμολογική απώλεια για τον Παναθηναϊκό, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα για να μπει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην έδρα του Ατρομήτου, μένοντας στο 0-0 στο ματς για την 18η αγωνιστική της Super League, με τον Λαφόν να “βγάζει” την εκτέλεση πέναλτι του Μιχόρ στο 13′.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Λεβαδειακού στην έδρα του Άρη (2-2). Το “τριφύλλι” έφτασε τους 26 βαθμούς και παρέμεινε στο -9 από τους 4ους Βοιωτούς στη βαθμολογία της Super League.

Νίκη-ανάσα πήρε ο ΟΦΗ ο οποίος με το 1-0 επί του Παναιτωλικού, ανέβηκε στους 18 και πλησίασε την 8η θέση, την στιγμή που η ομάδα του Αγρινίου είναι πλέον στη 12η θέση με 15 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης – Λεβαδειακός 2-2

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0

Δείτε τα highlights του αγώνα

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42

3. ΠΑΟΚ 41

4. Λεβαδειακός 35

————————————-

5. Παναθηναϊκός 26

6.Βόλος 25

7. Άρης 22

8. Κηφισιά 19

————————————–

9. ΟΦΗ 18

10. ΑΕΛ Novibet 16

11. Ατρόμητος 16

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Άρης

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Ολυμπιακός