Ισπανία – Αργεντινή 1-0 τελικό: Οι Ίβηρες κατέκτησαν το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία τους

5'

Πρώτη μεγάλη φάση στον τελικό, από την Ισπανία, με τον Γιαμάλ

Ο Γιαμάλ συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Όλμο και μπήκε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά, πλάσαρε με το αριστερό, υπήρξε παρεμβολή του Λισάνδρο Μαρτίνες, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα