Ισπανία – Αργεντινή 1-0 τελικό: Οι Ίβηρες κατέκτησαν το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία τους

Ισπανία και Αργεντινή συγκρούονται στο Νιού Τζέρεϊ, στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, με φόντο την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στο ποδόσφαιρο. Θα στείλει ο Μέσι την «αλμπισελέστε» στο 4ο τρόπαιό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο ή ο Λαμίν Γιαμάλ θα «στρώσει» το δρόμο στη «ρόχα» για τη 2η της κατάκτηση;
Θα ακολουθήσει η απονομή των μεταλλείων και φυσικά η παράδοση του τροπαίου του Μουντιαλ στην Ισπανία
Πανηγυρισμοί από τους Ισπανούς παίκτες, την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι χαιρετάει τους αντιπάλους του, εχοντας "άδειο" βλέμμα
Εκτέλεση κόρνερ για την Αργεντινή, γυριστό σουτ του Σιμεόνε, η μπάλα έφυγε ψηλά
Το γκολ της Ισπανίας
Σέντρα με τρομερό φάλτσο από τον Μέσι, η μπάλα όμως έφυγε άουτ
Σκόραρε και πάλι ο Τόρες, αλλά αυτή τη φορά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ
Σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Γουίλιαμς γύρισε την μπάλα με κεφαλιά στον Φεράν και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Μαρτίνες κάνοντας έτσι το 1-0
Τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, πριν το ματς οδηγηθεί στα πέναλτι
Σέντρα του Γουίλιαμς από αριστερά -με το δεξί- ο Μερίνο πήρε την κεφαλιά και έστει΄λε την μπάλα να περάσει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι τηες Αργεντινής
Η τρομερή εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ και η επέμβαση του Μαρτίνες
Άκυρο και επισημα το γκολ - Συνεχίζεται το ματς
Έρικ Γκαρσία και Θουπιμέντι θα περάσουν στο ματς για την Ισπανία - 'Εξω Ρόδρι και Λαπόρτ
Αναμονή...
Στον Οταμέντι ίσως τελικά να υπάρχει φάουλ από τον Μερίνο
Αναμονή και για την απόφαση του VAR
Ακυρώνεται το γκολ του Γουίλιαμς της Ισπανίας, μετά από επιθετικό φάουλ που προηγήθηκε στον Μαρτινες από τον Μερίνο
Μεγάλη επέμβαση του Μαρτίνες σε σέντρα - σουτ του Πέδρι, με τον Νίκο Γουιλιαμς να πιάνει ελάχιστα την κοντινή κεφαλιά
Η αποβολή του Φερνάντες
Θυμίζουμε ότι η Ισπανία θα παίξει με παίκτη περισσοτερο, μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις
Η Αργεντινή ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του αγώνα χωρίς τελική προσπάθεια στα αντίπαλα καρέ
Φάουλ του Παρέδες - Η Ισπανία θα στήσει την μπάλα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Αργεντινής
Σκληρή προβολή του Έντσο Φερνάντες στον Κουμπαρσί - η Ισπανία ζητάει τουλάχιστον δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Αργεντινής και αποβολή
κακή απόφαση του Γουίλιαμς. ισχυρό σουτ με τον τερματοφύλακα της Αργεντινής να διώχνει
Μακρινό και κακό σουτ από τον Ρόδρι, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Μπαλιά του Μερίνο στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής, δύσκολο γυριστό σουτ στην κίνηση του Φεράν Τόρες, η μπάλα πέρασε άουτ
Εύκολη επέμβαση του Μαρτινες σε κεφαλιά του Λαπόρτ - Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει ήδη δηιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Αργεντινής
10-0 οι ευκαιρίες στο ματς. Μαντέψτε, στο μηδέν είναι η Αργεντινή
Δυνατό σουτ του Κουμπαρσί, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και η μπάλα στη συνέχεια πέρασε κόρνερ
Μαένα και Όλμο έξω, Γουίλιαμς και Μερίνο μέσα
Έχουμε και πάλι δράση στο ματς
Ρομέρο και Ντε Πολ έξω, Μεδίνα και Σιμεόνε μέσα
Hydration break στο δεύτερο ημίχρονο
Σέντρα του Γιαμάλ, λίγο πριν η μπάλα βγει άουτ, κεφαλιά του φεράν Τόρες από το ύψος της μικρής περιοχής, η μπάλα πάνω στον πορτιέρε της Αργεντινής
Σουτ του Όλμο εκτός μεγάλης περιοχής, ο Μαρτίνες έδιωξε σε κόρνερ
Μέχρι στιγμής, ο Μέσι δεν έχει κάνει κάτι καλό προς την αντίπαλη εστία. όταν μιλάμε όμως για τον Μέσι, ξέρουμε όλοι τι μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα
Οριαθαμπαλ και Ρουί εκτός - Πέδρι και Τόρες μέσα
Η Ισπανία μεγαλώνει την πίεσή της στην άμυνα της Αργεντινής
Πίεσαν και έκλεψαν οι Ίβηρες από τον Παρέδες, ο Μπαένα σούταρε λίγο έξω από την περιοχή και ο Μαρτίνες μάζεψε
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ολοκληρώθηκε το Half time show
Η εικόνα του Πελέ εμφανίστηκε στα matrix του γηπέδου
Οι Αμερικανοί πέρασαν τις... συνήθειες του Super Bowl στο Μουντιάλ
Ο Τζέισον Σουντέικις γνωστός και από το ρόλο του στο "Τεντ Λάσο" πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Τζάστιν Μπίμπερ, για να συνεχίσει το σόου.
Οι BTS έδωσαν γεύση K-POP πριν ο Τεντ Λάσο
Ρονάλντο και Ροναλντίνιο βρλεθηκαν μαζί με την Μαντόνα, που τραγούδησε το Music - Ακολούθησαν τα Mappets
Το σουτ του Κουκουρέγια
Η ευκαιρία του Ογιαρθάμπαλ
Την πήρε την κλωτσιά του ο Μέσι από τον Ογιαρθάμπαλ
Ο Οταμέντι στη θέση του μαρτίνες, που δεν μπορεί να συνεχίσει
Διαγώνιο σουτ του Κουκουρέγια από τα αριστερά, η μπάλα έφυγε συρτά άουτ
Υπέροχη ανάπτυξη από την Ισπανία, ο Ογιαρθάμπαλ έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή -με το αριστερί του πόδι- ο Μαρτίνεζ έπεσε και μπλόκαρε
η Ισπανία προσπαθεί να ανεβάσει "στροφές" και να πλησιάσει τα αντίπαλα καρέ. ο Κουκουρέγια παίρνει αρκετές προσπάθειες μετά το hydration break
Επιστροφή στη δράση
Hydration break
ο Ρόδρι δεν αφήνει τον Μέσι να πάρει πρωτοβουλίες
Η χαμένη ευκαιρία του Γιαμάλ
Σκληρό μαρκάρισμα του Μακάλιστερ στον Όλμο, στο χώρο του κέντρου
Οι δυο ομάδες κυκλοφορούν την μπάλα. προσπαθούν να φτιάξουν μια καλή επιθετική προσπάθεια από την άμυνα
Ο Γιαμάλ συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Όλμο και μπήκε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά, πλάσαρε με το αριστερό, υπήρξε παρεμβολή του Λισάνδρο Μαρτίνες, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα
Οι τελευταίες στιγμές των Μέσι και Γιαμάλ, πριν τη σέντρα του τελικού
Ο Βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας βρίσκεται στα επίσημα, μαζί με τη Βασίλισα Λετίθια
Θα ακολουθήσει της Αργεντινής
η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτα, έχουμε αυτόν της Ισπανίας
Το τελετουργικό φτάνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του – Ξεδιπλώνονται οι σημαίες των δυο χωρών στον αγωνιστικό χώρο
Ο Ινιέστα εκπροσώπησε την Ισπανία και ο Κέμπες την Αργεντινή
Ρόμπι Γουίλιαμς και Νικόλ Σέρζινγκερ τώρα επί σκηνής
Τραμπ και Ινφαντίνο μαζί
Στο γήπεδο, δίπλα στον Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Η ώρα για τον ύμνο των ΗΠΑ
Μεταξύ των θεατών στις εξέδρες ο διάδοχος του Ντεσάμπ στον πάγκο της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς και ο Σέρχιο Μπουσκέτς
Η FIFA όρισε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης ως διαιτητή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για τον Σλοβένο ρέφερι, Σλάβκο Βίντσιτς. Ο elite UEFA Champions League ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ
Σαλαμέ και Τζένερ και άλλοι διάσημοι στις εξέδρες
Αργεντινή (Λουίς Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες - Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο - Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες - Μέσι, Άλβαρες
Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμό - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιρθάμπαλ
Οι παίκτες της Ισπανίας στην προθέρμανση
Ο Λιονέλ Μέσι στην προθέρμανση, πριν τον τελικό
Στην κορυφή των σκόρερ στο Μουντιάλ 2026 είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με 10 γκολ, αφού σκόραρε δις απέναντι στην Αγγλία. Είναι ένα θέμα βέβαια το αν πρέπει να μετράει στη σχετική λίστα τα γκολ του μικρού τελικού
Φυσικά, το κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, συμμετέχοντας άμεσα σε 12 τέρματα της ομάδας του
Από την άλλη, η Αργεντινή έρχεται με 14 συνεχόμενες νίκες, με τον Μέσι και την παρέα του να κυνηγούν ακόμα μία κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Η Ισπανία μετράει 37 αγώνες αήττητη, δείχνοντας πως έχει χτίσει μία ομάδα που δύσκολα λυγίζει και ξέρει να παίρνει αποτελέσματα στα μεγάλα ραντεβού
Ισπανία και Αργεντινή μπαίνουν στον μεγάλο τελικό με δύο απίστευτα σερί πίσω τους, όμως μόνο ένα θα συνεχιστεί
Θυμίζουμε ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται στον τελικό Μουντιάλ, έχοντας το απόλυτο. Η Αργεντινή φτάνει για έκτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ηττηθεί το 1990 και το 2014
Η Αργεντινή έχει κατακτήσει το παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1978, 1986, 2022). Υπερασπίζεται τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ και θέλει να γίνει η 3η στην ιστορία ομάδα που σηκώνει το Μουντιάλ δύο συνεχόμενες φορές μετά την Ιταλία (1934, 1938) και τη Βραζιλία (1958, 1962).
Μετά την κατάκτηση του Euro 2024, η «Ρόχα» δεν είναι απλώς μια καλή ομάδα που έχει για μεγάλο της «αστέρι» τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ένα σύνολο που έχει μάθει να επιβάλλει το παιχνίδι του απέναντι σε κάθε αντίπαλο, να διαχειρίζεται την πίεση που δέχεται και να φτάνει στη νίκη
Η Ισπανία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου (έχει κατακτήσει το Μουντιάλ μια φορά, το 2010)
Να σημειωθεί πως η Αγγλία από τον μικρό τελικό πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία 20.000.000 ευρώ.
Δεν είναι όμως μόνο η δόξα στη μέση, αφού το κέρδος για την νικήτρια ομάδα είναι τεράστιο. Συγκεκριμένα, οι νέοι ή back to back πρωταθλητές κόσμου θα λάβουν 37.100.000 ευρώ και ο δευτεραθλητής 24.500.000 ευρώ
Μια ιστορική διοργάνωση, με τρεις συνδιοργανωτές (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) και 48 συμμετέχουσες ομάδες, που έκανε «σέντρα» στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «αζτέκα», φτάνει στην ολοκλήρωσή της στον τελικό του «MetLife Stadium» στο Νιου Τζέρσεϊ
Ο Λαμίν Γιαμάλ, κατά την βόλτα που έκανε στο γήπεδο, μετά την άφιξη της Ισπανίας
Ο Λιονέλ Μέσι, κατά την άφιξη της Αργεντινής στο γήπεδο
Οι δυο ομάδες έχουνν φτάσει στο γήπεδο του τελικού του Μουντιάλ
Το σόου που προηγήθηκε στο Metlife
Ισπανία – Αργεντινή, λοιπόν, για την κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Απόψε, το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώνεται. Απόψε, θα έχουμε «βασιλιά» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μένει να δούμε εάν θα έχουμε repeat ή θα υπάρχει νέος κάτοχος του «στέμματος»