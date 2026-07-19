Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή 1-0 τελικό: Οι Ίβηρες κατέκτησαν το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία τους

Μέσι κόντρα στον Γιαμάλ για το «θρόνο» του ποδοσφαίρου - Ένα «Finalissima» που θα αναδείξει την κορυφαία ομάδα του Μουντιάλ
ΦΩΤΟ REUTERS
«MetLife Stadium» Νιου Τζέρσεϊ
Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)
1 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ REUTERS/Dylan Martinez
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ισπανία και Αργεντινή συγκρούονται στο Νιού Τζέρεϊ, στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, με φόντο την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στο ποδόσφαιρο. Θα στείλει ο Μέσι την «αλμπισελέστε» στο 4ο τρόπαιό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο ή ο Λαμίν Γιαμάλ θα «στρώσει» το δρόμο στη «ρόχα» για τη 2η της κατάκτηση;

01:05 | 20.07.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
01:04 | 20.07.2026

Θα ακολουθήσει η απονομή των μεταλλείων και φυσικά η παράδοση του τροπαίου του Μουντιαλ στην Ισπανία

01:03 | 20.07.2026

Πανηγυρισμοί από τους Ισπανούς παίκτες, την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι χαιρετάει τους αντιπάλους του, εχοντας "άδειο" βλέμμα

00:58 | 20.07.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα, η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής
00:57 | 20.07.2026
122'

Εκτέλεση κόρνερ για την Αργεντινή, γυριστό σουτ του Σιμεόνε, η μπάλα έφυγε ψηλά

00:57 | 20.07.2026
5 λεπτά έξτρα χρόνου
00:56 | 20.07.2026
120'
Τρομερή φάση για την Αργεντινή
00:52 | 20.07.2026

Το γκολ της Ισπανίας

00:50 | 20.07.2026
115'

Σέντρα με τρομερό φάλτσο από τον Μέσι, η μπάλα όμως έφυγε άουτ

00:49 | 20.07.2026
113'

Σκόραρε και πάλι ο Τόρες, αλλά αυτή τη φορά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ

00:42 | 20.07.2026
106'
ΓΚΟΟΟΟΛΛΛΛ για την Ισπανία, 1-0 με τον Φεράν Τόρες

Σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Γουίλιαμς γύρισε την μπάλα με κεφαλιά στον Φεράν και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Μαρτίνες κάνοντας έτσι το 1-0

00:42 | 20.07.2026

Τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, πριν το ματς οδηγηθεί στα πέναλτι

00:39 | 20.07.2026
Δεύτερο μέρος παράτασης
00:37 | 20.07.2026
Τέλος πρώτου μέρους παράτασης
00:34 | 20.07.2026
3 λεπτά έξτρα χρόνου στο πρώτο μέρος της παράτασης
00:32 | 20.07.2026
103'
Μεγάλη στιγμή για την Ισπανία

Σέντρα του Γουίλιαμς από αριστερά -με το δεξί- ο Μερίνο πήρε την κεφαλιά και έστει΄λε την μπάλα να περάσει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι τηες Αργεντινής

00:29 | 20.07.2026

Η τρομερή εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ και η επέμβαση του Μαρτίνες

00:29 | 20.07.2026

Άκυρο και επισημα το γκολ - Συνεχίζεται το ματς

00:28 | 20.07.2026
99'
Αλλαγές για την Ισπανία

Έρικ Γκαρσία και Θουπιμέντι θα περάσουν στο ματς για την Ισπανία - 'Εξω Ρόδρι και Λαπόρτ

00:28 | 20.07.2026

Αναμονή...

00:27 | 20.07.2026

Στον Οταμέντι ίσως τελικά να υπάρχει φάουλ από τον Μερίνο

00:27 | 20.07.2026

Αναμονή και για την απόφαση του VAR

00:24 | 20.07.2026
96'

Ακυρώνεται το γκολ του Γουίλιαμς της Ισπανίας, μετά από επιθετικό φάουλ που προηγήθηκε στον Μαρτινες από τον Μερίνο

00:21 | 20.07.2026
94'

Μεγάλη επέμβαση του Μαρτίνες σε σέντρα - σουτ του Πέδρι, με τον Νίκο Γουιλιαμς να πιάνει ελάχιστα την κοντινή κεφαλιά

00:21 | 20.07.2026

Η αποβολή του Φερνάντες

00:20 | 20.07.2026
Ξεκίνησε το πρώτο μέρος της παράτασης
00:19 | 20.07.2026

Θυμίζουμε ότι η Ισπανία θα παίξει με παίκτη περισσοτερο, μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις

00:16 | 20.07.2026

Η Αργεντινή ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του αγώνα χωρίς τελική προσπάθεια στα αντίπαλα καρέ

00:15 | 20.07.2026
ΠΑΡΑΤΑΣΗ στον τελικό
00:14 | 20.07.2026
90+8'
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ του Μαρτίνες στην εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ
00:12 | 20.07.2026
90+6'

Φάουλ του Παρέδες - Η Ισπανία θα στήσει την μπάλα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Αργεντινής

00:11 | 20.07.2026
90+4'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Φερνάντες και αποβολή - Με δέκα η Αργεντινή
00:10 | 20.07.2026

Σκληρή προβολή του Έντσο Φερνάντες στον Κουμπαρσί - η Ισπανία ζητάει τουλάχιστον δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Αργεντινής και αποβολή

00:07 | 20.07.2026
90+3'

κακή απόφαση του Γουίλιαμς. ισχυρό σουτ με τον τερματοφύλακα της Αργεντινής να διώχνει

00:06 | 20.07.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
00:04 | 20.07.2026
89'

Μακρινό και κακό σουτ από τον Ρόδρι, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

00:00 | 20.07.2026
87'

Μπαλιά του Μερίνο στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής, δύσκολο γυριστό σουτ στην κίνηση του Φεράν Τόρες, η μπάλα πέρασε άουτ

23:58 | 19.07.2026
83'
Κίτρινη κάρτα στον Έντσο Φερνάντες
23:55 | 19.07.2026
81'

Εύκολη επέμβαση του Μαρτινες σε κεφαλιά του Λαπόρτ - Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει ήδη δηιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Αργεντινής

23:55 | 19.07.2026

10-0 οι ευκαιρίες στο ματς. Μαντέψτε, στο μηδέν είναι η Αργεντινή

23:54 | 19.07.2026
77'

Δυνατό σουτ του Κουμπαρσί, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και η μπάλα στη συνέχεια πέρασε κόρνερ

23:51 | 19.07.2026
75'
Αλλαγές για την Ισπανία

Μαένα και Όλμο έξω, Γουίλιαμς και Μερίνο μέσα

23:51 | 19.07.2026
Η Αργεντινή συνεχίζει να μην έχει τελική στο ματς!
23:51 | 19.07.2026
23:49 | 19.07.2026
23:48 | 19.07.2026

Έχουμε και πάλι δράση στο ματς

23:44 | 19.07.2026
71'
Αλλαγές για την Αργεντινή

Ρομέρο και Ντε Πολ έξω, Μεδίνα και Σιμεόνε μέσα

23:44 | 19.07.2026
68'

Hydration break στο δεύτερο ημίχρονο

23:41 | 19.07.2026
67'
Καλή στιγμή για την Ισπανία

Σέντρα του Γιαμάλ, λίγο πριν η μπάλα βγει άουτ, κεφαλιά του φεράν Τόρες από το ύψος της μικρής περιοχής, η μπάλα πάνω στον πορτιέρε της Αργεντινής

23:41 | 19.07.2026
64'

Σουτ του Όλμο εκτός μεγάλης περιοχής, ο Μαρτίνες έδιωξε σε κόρνερ

23:40 | 19.07.2026

Μέχρι στιγμής, ο Μέσι δεν έχει κάνει κάτι καλό προς την αντίπαλη εστία. όταν μιλάμε όμως για τον Μέσι, ξέρουμε όλοι τι μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα

23:39 | 19.07.2026
Όσα έγιναν στο ημίχρονο του τελικού
ΦΩΤΟ REUTERS
Μουντιάλ 2026: Το φαντασμαγορικό half time show του τελικού με Μαντόνα, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, BTS, Muppets, Ted Lasso και Σακίρα
Οι συνήθειες του Super Bowl πέρασαν και στον τελικό του Μουντιάλ, δίνοντας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα
23:35 | 19.07.2026
62'
Αλλαγές για την Ισπανία

Οριαθαμπαλ και Ρουί εκτός - Πέδρι και Τόρες μέσα

23:30 | 19.07.2026

Η Ισπανία μεγαλώνει την πίεσή της στην άμυνα της Αργεντινής

23:25 | 19.07.2026
52'
Κίτρινη κάρτα στον Παρέδες για φάουλ στον Ρόδρι
23:24 | 19.07.2026
46'
Φάση για την Ισπανία

Πίεσαν και έκλεψαν οι Ίβηρες από τον Παρέδες, ο Μπαένα σούταρε λίγο έξω από την περιοχή και ο Μαρτίνες μάζεψε

23:24 | 19.07.2026
ο Παρέδες πέρασε στη θέση του Γκονζάλες για την Αργεντινή
23:19 | 19.07.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:14 | 19.07.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

23:14 | 19.07.2026

Ολοκληρώθηκε το Half time show

23:14 | 19.07.2026
Τα Muppets έκλεψαν την παράσταση!
23:11 | 19.07.2026

Η εικόνα του Πελέ εμφανίστηκε στα matrix του γηπέδου

23:09 | 19.07.2026
Ο Μπίμπερ αποχώρησε και πλέον έχουμε την Σακίρα να λέει το τραγούδι του φετινού Μουντιάλ
23:08 | 19.07.2026

Οι Αμερικανοί πέρασαν τις... συνήθειες του Super Bowl στο Μουντιάλ

23:07 | 19.07.2026

Ο Τζέισον Σουντέικις γνωστός και από το ρόλο του στο "Τεντ Λάσο" πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Τζάστιν Μπίμπερ, για να συνεχίσει το σόου.
Οι BTS έδωσαν γεύση K-POP πριν ο Τεντ Λάσο

23:07 | 19.07.2026

Ρονάλντο και Ροναλντίνιο βρλεθηκαν μαζί με την Μαντόνα, που τραγούδησε το Music - Ακολούθησαν τα Mappets

23:01 | 19.07.2026
Έχουμε το half time show
23:00 | 19.07.2026

Το σουτ του Κουκουρέγια

23:00 | 19.07.2026

Η ευκαιρία του Ογιαρθάμπαλ

22:54 | 19.07.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στον τελικό
22:51 | 19.07.2026
45+2

Την πήρε την κλωτσιά του ο Μέσι από τον Ογιαρθάμπαλ

22:50 | 19.07.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρονου
22:49 | 19.07.2026
44'
Αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή

Ο Οταμέντι στη θέση του μαρτίνες, που δεν μπορεί να συνεχίσει

22:46 | 19.07.2026
43'

Διαγώνιο σουτ του Κουκουρέγια από τα αριστερά, η μπάλα έφυγε συρτά άουτ

22:45 | 19.07.2026
41'
Κίτρινη κάρτα στον Λισάντρο Μαρτίνεζ
22:43 | 19.07.2026
39'

Υπέροχη ανάπτυξη από την Ισπανία, ο Ογιαρθάμπαλ έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή -με το αριστερί του πόδι- ο Μαρτίνεζ έπεσε και μπλόκαρε

22:33 | 19.07.2026
37'

η Ισπανία προσπαθεί να ανεβάσει "στροφές" και να πλησιάσει τα αντίπαλα καρέ. ο Κουκουρέγια παίρνει αρκετές προσπάθειες μετά το hydration break

22:30 | 19.07.2026

Επιστροφή στη δράση

22:30 | 19.07.2026
25'

Hydration break

22:30 | 19.07.2026

ο Ρόδρι δεν αφήνει τον Μέσι να πάρει πρωτοβουλίες

22:20 | 19.07.2026

Η χαμένη ευκαιρία του Γιαμάλ

22:16 | 19.07.2026

Σκληρό μαρκάρισμα του Μακάλιστερ στον Όλμο, στο χώρο του κέντρου

22:15 | 19.07.2026
Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο πήγε στον Ντόναλντ Τραμπ το τρόπαιο του Μουντιάλ – Δίπλα του στα επίσημα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο
22:14 | 19.07.2026
9'

Οι δυο ομάδες κυκλοφορούν την μπάλα. προσπαθούν να φτιάξουν μια καλή επιθετική προσπάθεια από την άμυνα

22:10 | 19.07.2026
5'
Πρώτη μεγάλη φάση στον τελικό, από την Ισπανία, με τον Γιαμάλ

Ο Γιαμάλ συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Όλμο και μπήκε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά, πλάσαρε με το αριστερό, υπήρξε παρεμβολή του Λισάνδρο Μαρτίνες, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα

22:05 | 19.07.2026
"Σέντρα" στον τελικό του Μουντιάλ
22:04 | 19.07.2026
Η αυτοσυγκέντρωση των παικτών πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο

Οι τελευταίες στιγμές των Μέσι και Γιαμάλ, πριν τη σέντρα του τελικού

21:59 | 19.07.2026

Ο Βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας βρίσκεται στα επίσημα, μαζί με τη Βασίλισα Λετίθια

21:59 | 19.07.2026

Θα ακολουθήσει της Αργεντινής

21:56 | 19.07.2026

η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτα, έχουμε αυτόν της Ισπανίας

21:56 | 19.07.2026
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
21:55 | 19.07.2026

Το τελετουργικό φτάνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του – Ξεδιπλώνονται οι σημαίες των δυο χωρών στον αγωνιστικό χώρο

ΦΩΤΟ Reuters
21:54 | 19.07.2026
Κατάμεστες οι εξέδρες
21:53 | 19.07.2026
Ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ - Στο γήπεδο Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ
21:52 | 19.07.2026
Μιας και είμαστε στις ΗΠΑ, έχουμε και Τομ Κρουζ
21:52 | 19.07.2026
Εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Ινιέστα εκπροσώπησε την Ισπανία και ο Κέμπες την Αργεντινή

21:48 | 19.07.2026

Ρόμπι Γουίλιαμς και Νικόλ Σέρζινγκερ τώρα επί σκηνής

21:46 | 19.07.2026

Τραμπ και Ινφαντίνο μαζί

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Mexico President Claudia Sheinbaum, U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino in the stands before the match REUTERS/Carlos Barria
21:45 | 19.07.2026

Στο γήπεδο, δίπλα στον Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

21:45 | 19.07.2026

Η ώρα για τον ύμνο των ΗΠΑ

21:44 | 19.07.2026

Μεταξύ των θεατών στις εξέδρες ο διάδοχος του Ντεσάμπ στον πάγκο της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς και ο Σέρχιο Μπουσκέτς

 
21:42 | 19.07.2026

Η FIFA όρισε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης ως διαιτητή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για τον Σλοβένο ρέφερι, Σλάβκο Βίντσιτς. Ο elite UEFA Champions League ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ

21:41 | 19.07.2026

Σαλαμέ και Τζένερ και άλλοι διάσημοι στις εξέδρες

21:38 | 19.07.2026

Αργεντινή (Λουίς Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες - Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο - Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες - Μέσι, Άλβαρες

21:38 | 19.07.2026

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμό - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιρθάμπαλ

21:37 | 19.07.2026

Οι ενδεκάδες του τελικού

ΦΩΤΟ REUTERS
Ισπανία – Αργεντινή: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του τελικού του Μουντιάλ
Οι επιλογές των Λουίς ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι
21:37 | 19.07.2026

Η Τελετή Λήξη του Μουντιάλ

ΦΩΤΟ REUTERS
Με IshowSpeed και Post Malone η εντυπωσιακή τελετή λήξης του Μουντιάλ, πριν τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή
Ένα pre-game πάρτι στο MetLife Stadium του Νιού Τζέρσεϊ
21:32 | 19.07.2026

Οι παίκτες της Ισπανίας στην προθέρμανση

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain players during the warm up before the match REUTERS/Mike Segar
21:30 | 19.07.2026

Ο Λιονέλ Μέσι στην προθέρμανση, πριν τον τελικό

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi during the warm up before the match REUTERS/Hannah Mckay
21:30 | 19.07.2026

Στην κορυφή των σκόρερ στο Μουντιάλ 2026 είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με 10 γκολ, αφού σκόραρε δις απέναντι στην Αγγλία. Είναι ένα θέμα βέβαια το αν πρέπει να μετράει στη σχετική λίστα τα γκολ του μικρού τελικού

21:29 | 19.07.2026

Φυσικά, το κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, συμμετέχοντας άμεσα σε 12 τέρματα της ομάδας του

21:29 | 19.07.2026

Από την άλλη, η Αργεντινή έρχεται με 14 συνεχόμενες νίκες, με τον Μέσι και την παρέα του να κυνηγούν ακόμα μία κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο

21:29 | 19.07.2026

Η Ισπανία μετράει 37 αγώνες αήττητη, δείχνοντας πως έχει χτίσει μία ομάδα που δύσκολα λυγίζει και ξέρει να παίρνει αποτελέσματα στα μεγάλα ραντεβού

21:28 | 19.07.2026

Ισπανία και Αργεντινή μπαίνουν στον μεγάλο τελικό με δύο απίστευτα σερί πίσω τους, όμως μόνο ένα θα συνεχιστεί

21:28 | 19.07.2026

Θυμίζουμε ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται στον τελικό Μουντιάλ, έχοντας το απόλυτο. Η Αργεντινή φτάνει για έκτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ηττηθεί το 1990 και το 2014

21:28 | 19.07.2026

Η Αργεντινή έχει κατακτήσει το παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1978, 1986, 2022). Υπερασπίζεται τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ και θέλει να γίνει η 3η στην ιστορία ομάδα που σηκώνει το Μουντιάλ δύο συνεχόμενες φορές μετά την Ιταλία (1934, 1938) και τη Βραζιλία (1958, 1962).

21:28 | 19.07.2026

Μετά την κατάκτηση του Euro 2024, η «Ρόχα» δεν είναι απλώς μια καλή ομάδα που έχει για μεγάλο της «αστέρι» τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ένα σύνολο που έχει μάθει να επιβάλλει το παιχνίδι του απέναντι σε κάθε αντίπαλο, να διαχειρίζεται την πίεση που δέχεται και να φτάνει στη νίκη

21:27 | 19.07.2026

Η Ισπανία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου (έχει κατακτήσει το Μουντιάλ μια φορά, το 2010)

21:27 | 19.07.2026

Να σημειωθεί πως η Αγγλία από τον μικρό τελικό πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία 20.000.000 ευρώ.

21:27 | 19.07.2026

Δεν είναι όμως μόνο η δόξα στη μέση, αφού το κέρδος για την νικήτρια ομάδα είναι τεράστιο. Συγκεκριμένα, οι νέοι ή back to back πρωταθλητές κόσμου θα λάβουν 37.100.000 ευρώ και ο δευτεραθλητής 24.500.000 ευρώ

21:27 | 19.07.2026

Μια ιστορική διοργάνωση, με τρεις συνδιοργανωτές (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) και 48 συμμετέχουσες ομάδες, που έκανε «σέντρα» στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «αζτέκα», φτάνει στην ολοκλήρωσή της στον τελικό του «MetLife Stadium» στο Νιου Τζέρσεϊ

21:14 | 19.07.2026

Ο Λαμίν Γιαμάλ, κατά την βόλτα που έκανε στο γήπεδο, μετά την άφιξη της Ισπανίας

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Lamine Yamal during a pitch walkaround before the match REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY
21:13 | 19.07.2026

Ο Λιονέλ Μέσι, κατά την άφιξη της Αργεντινής στο γήπεδο

21:12 | 19.07.2026

Οι δυο ομάδες έχουνν φτάσει στο γήπεδο του τελικού του Μουντιάλ

21:12 | 19.07.2026
21:11 | 19.07.2026

Το σόου που προηγήθηκε στο Metlife

21:10 | 19.07.2026

Ισπανία – Αργεντινή, λοιπόν, για την κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο

21:10 | 19.07.2026

Απόψε, το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώνεται. Απόψε, θα έχουμε «βασιλιά» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μένει να δούμε εάν θα έχουμε repeat ή θα υπάρχει νέος κάτοχος του «στέμματος»

21:10 | 19.07.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
68
58
56
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo