Ισπανία – Ελλάδα 86-90 τελικό: Νίκη και πρωτιά για την γαλανόλευκη στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025.
Δύο λεπτά ακόμα
Πάιζουν τεράστιες άμυνες
63-68 απαντάει και πάλι η Ισπανία
50 δευτερόλεπτα ακόμα. Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
57-66 μειώνουν και πάλι οι Ισπανοί
Διψήφια διαφορά και πάλι για τη γαλανόλευκη
48-54 μειώνει ο Ντε Λαρέα
Επιτέλους καλάθι μετά από 3:30 στο δεύτερο μέρος
11-0 το ισπανικό σερί
Στο 8-0 το σερί της Ισπανίας
5-0 σερί πόντους από τον Ισπανό ψηλό
Αφαιρέθηκε ένας πόντος από τη γαλανόλευκη, καθώς το τελευταίο σουτ του Μήτογλου μέτρησε για δύο πόντους
Ισπανία: 8/17 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 7/14 βολές, 15 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 4 επιθετικά), 9 ασίστ, 12 φάουλ, 4 λάθη, 1κλέψιμο, 1 μπλοκ.
Ελλάδα: 8/14 δίποντα, 10/15 τρίποντα, 5/9 βολές, 17 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 2 επιθετικά), 13 ασίστ, 12 φάουλ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ.
Είναι ασταμάτητος!
35-44 μειώνει ο Χουάντσο
Στους 17 ο γκαρντ του Ολυμπιακού
Έχει έρθει από τον πάγκο και έχει βάλει 8 σερί πόντους
Συνεχόμενα τρίποντα από τους Ισπανούς
Χάνει τη βολή ο Έλληνας σούπερ σταρ
25-36 με κάρφωμα του Αλντάμα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Κώστα
Διψήφια διαφορά για τη γαλανόλευκη με τρομερά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια
20-31 από τον Πουέρτο
Οι βασικοί της γαλανόλευκης πήγαν στον πάγκο για να ξεκουραστούν
16-30 μειώνουν οι Ισπανοί
Έχει ισοπεδώσει τους Ισπανούς από την περιφέρεια
Απίστευτη εμφάνιση από τη γαλανόλευκη
11 πόντοι για τον γκαρντ του Ολυμπιακού σε μόλις 7 λεπτά!
Νέα ασίστ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
14-16 με 1/3 βολές του Γιούστα
4/4 τρίποντα η γαλανόλευκη! Απίστευτος ρυθμός στο παιχνίδι
Ασίστ από τον Γιάννη
Ο Γιάννης θα πρέπει να βρει τους ελεύθερους συμπαίκτες του και εκείνοι φυσικά να ευστοχήσουν!
11-10 από τον Πραντίγια
9-10 από τον Παπανικολάου
9-8 με 2/2 βολές του Πραντίγια
Συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα
7-6 απαντάει άμεσα ο Ντε Λαρέα
Όλα μέσα για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα
5-3 με τρίποντο του Γιούστα
2-3 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
2-0 από τον Πάρα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς.
O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην γάμπα. Υπό τον φόβο μιας θλάσης που θα τον αφήσει εκτός συνέχειας, οι γιατροί της Εθνικής αποφάσισαν να τον ξεκουράσουν σήμερα
Αυτό είναι ένα καταστροφικό σενάριο, καθώς μας οδηγεί πάνω στη Γαλλία στους "16"
Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους "16" που είναι ένας βατός αντίπαλος
Μπορεί η Ελλάδα να έχει προκριθεί ήδη στην επόμενη φάση, ωστόσο με νίκη φτιάχνει το πρόγραμμα της στα νοκ άουτ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική του Eurobasket
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ