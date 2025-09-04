Αθλητικά

Ισπανία – Ελλάδα 86-90 τελικό: Νίκη και πρωτιά για την γαλανόλευκη στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025

Με το Ισραήλ στους "16" η γαλανόλευκη, αποκλείστηκαν οι Ισπανοί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Eurobasket 2025
5η αγωνιστική
86 - 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025. 

23:38 | 04.09.2025
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ
23:38 | 04.09.2025
Με το Ισραήλ την Κυριακή στους "16" η γαλανόλευκη
23:37 | 04.09.2025
Κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο η γαλανόλευκη, αποκλείστηκαν οι Ισπανοί
23:36 | 04.09.2025
Ισπανία - Ελλάδα 86-90 ΤΕΛΙΚΟ
23:36 | 04.09.2025
Τέλος αγώνα!
23:36 | 04.09.2025
86-90
23:35 | 04.09.2025
Χάνει τη βολή ο Αροστέγκι
23:34 | 04.09.2025
Φάουλ του Ντόρσεϊ σε προσπάθεια τριών πόντων του Αροστέγκι στο 1.5 δευτερόλεπτο
23:34 | 04.09.2025
85-90 με 2/2 βολές του Σλούκα
23:32 | 04.09.2025
7 δευτερόλεπτα ακόμα. Στις βολές ο Κώστας Σλούκας
23:32 | 04.09.2025
Τάιμ άουτ! 9 δευτερόλεπτα ακόμα
23:32 | 04.09.2025
85-89 με 1/2 βολές του Αλντάμα
23:29 | 04.09.2025
Χάνει τη βολή ο Αλντάμα
23:29 | 04.09.2025
Επιθετικό ριμπάουντ από τον Αλντάμα και νέες 2 βολές στα 9 δευτερόλεπτα
23:29 | 04.09.2025
Χάνει και την τρίτη ο Χουάντσο!
23:28 | 04.09.2025
Χάνει και τη δεύτερη ο Χουάντσο
23:28 | 04.09.2025
Χάνει την πρώτη ο Χουάντσο
23:28 | 04.09.2025
Οι Ισπανοί πήραν την κατοχή στα 13 δευτερόλεπτα και ο Χουάντσο κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων
23:27 | 04.09.2025
Θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι, αλλά Τολιόπουλος και Σλούκας έκαναν λάθος
23:24 | 04.09.2025
Σερί χαμένα τρίποντα από τους Ισπανούς στα 28 δευτερόλεπτα
23:22 | 04.09.2025
55 δευτερόλεπτα ακόμα! Λάθος για τους Ισπανούς, κατοχή για την Ελλάδα
23:22 | 04.09.2025
84-88 από τον Σλούκα!
23:19 | 04.09.2025
Ένα λεπτό ακόμα
23:19 | 04.09.2025
38΄
84-86 και πάλι από τον Αντετοκούνμπο! Μπροστά η Ελλάδα

Δύο λεπτά ακόμα

23:19 | 04.09.2025
84-84 με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
23:18 | 04.09.2025
84-82 μπροστά η Ισπανία και πάλι, 2:30 ακόμα
23:17 | 04.09.2025
82-82 ισοφαρίζει με 1/2 βολές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
23:15 | 04.09.2025
37'
82-81 με 2/2 βολές του Αλντάμα - Τρία λεπτά ακόμα και νέο ισπανικό προβάδισμα
23:15 | 04.09.2025
80-81 με τρίποντο του Πραντίγια
23:13 | 04.09.2025
Κατάθεση ψυχής από τον Παπανικολάου
23:11 | 04.09.2025
Καλαϊτζάκης και Παπανικολάου τρέχουν πάνω κάτω!

Πάιζουν τεράστιες άμυνες

23:11 | 04.09.2025
35'
Τάιμ άουτ! Πέντε λεπτά ακόμα
23:11 | 04.09.2025
77-81 από τον Καλαϊτζάκη!
23:10 | 04.09.2025
77-79 από τον Σλούκα
23:10 | 04.09.2025
77-77 από τον Πάρα
23:10 | 04.09.2025
75-77 από τον Ντόρσεϊ
23:09 | 04.09.2025
75-75 με 2/2 βολές του Σουπέρι
23:08 | 04.09.2025
73-75 με με ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ του Παπανικολάου!
23:07 | 04.09.2025
73-72 από τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ! Μπροστά η Ισπανία
23:07 | 04.09.2025
33'
71-72 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
23:07 | 04.09.2025
23:05 | 04.09.2025
71-71 φέρνουν το παιχνίδι στα ίσια οι Ισπανοί!
23:04 | 04.09.2025
68-71 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου
23:03 | 04.09.2025
68-70 από τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ
23:03 | 04.09.2025
Επιστρέφει επειγόντως ο Γιάννης!
23:02 | 04.09.2025
66-70 με τρίποντο του Χουάντσο
23:02 | 04.09.2025
63-70 από τον Σλούκα
23:02 | 04.09.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
23:00 | 04.09.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ισπανία - Ελλάδα 63-68
22:59 | 04.09.2025

63-68 απαντάει και πάλι η Ισπανία

22:59 | 04.09.2025
61-68 από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
22:56 | 04.09.2025
61-66 με 1/2 βολές του Πάρα
22:54 | 04.09.2025
60-66 με τρίποντο του Αροστέγκι!

50 δευτερόλεπτα ακόμα. Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη

22:53 | 04.09.2025

57-66 μειώνουν και πάλι οι Ισπανοί

22:53 | 04.09.2025
55-66 από τον Καλαϊτζάκη!

Διψήφια διαφορά και πάλι για τη γαλανόλευκη

22:52 | 04.09.2025
55-64 με 1/2 βολές του Αλντάμα
22:51 | 04.09.2025
54-64 με τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ
22:49 | 04.09.2025
27'
54-61 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:48 | 04.09.2025
54-59 με 2/2 βολές του Πάρα
22:47 | 04.09.2025
52-59 με τρίποντο του Παπανικολάου
22:47 | 04.09.2025
Κρεμλίδου και Μαριγκόνα στην κερκίδα του Ισπανία - Ελλάδα
Έλενα Κρεμλίδου και Μαριγκόνα προκάλεσαν αίσθηση στην κερκίδα του Ισπανία – Ελλάδα
Φωτογραφήθηκαν με την ελληνική σημαία οι δύο influencers
22:46 | 04.09.2025
Μαριγκόνα και Κρεμλίδου κλέβουν τις εντυπώσεις στις κερκίδες
Κρεμλίδου και Μαριγκόνα στην κερκίδα του Ισπανία - Ελλάδα / Φωτογραφίες του fiba.basketball
22:44 | 04.09.2025
26'
52-56 από τον Πραντίγια! Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
22:44 | 04.09.2025
50-56 από τον Ντε Λαρέα και πάλι
22:43 | 04.09.2025
48-56 με καρφωματάρα από τον Γιάννη!
22:43 | 04.09.2025

48-54 μειώνει ο Ντε Λαρέα

22:42 | 04.09.2025
46-54 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:42 | 04.09.2025
46-52 απαντάει ο Γιούστα
22:41 | 04.09.2025
44-52 από τον Αντετοκούνμπο!

Επιτέλους καλάθι μετά από 3:30 στο δεύτερο μέρος

22:40 | 04.09.2025
44-50 με 1/2 βολές του Γιούστα

11-0 το ισπανικό σερί

22:40 | 04.09.2025
22'
43-50 από τον Γιούστα!

Στο 8-0 το σερί της Ισπανίας

22:39 | 04.09.2025
41-50 με μία βολή του Αλντάμα
22:37 | 04.09.2025
Δύο λεπτά χωρίς σκορ για την Εθνική μας
22:37 | 04.09.2025
40-50 με νέο καλάθι του Πραντίγια

5-0 σερί πόντους από τον Ισπανό ψηλό

22:36 | 04.09.2025
38-50 με τρίποντο του Πραντίγια
22:36 | 04.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:36 | 04.09.2025
Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Κατσίβελη, Παπανικολάου και Γιάννη ξεκινάει και το β' μέρος η Ελλάδα
22:33 | 04.09.2025
To σκορ του ημιχρόνου είναι τελικά 35-50

Αφαιρέθηκε ένας πόντος από τη γαλανόλευκη, καθώς το τελευταίο σουτ του Μήτογλου μέτρησε για δύο πόντους

22:27 | 04.09.2025
Φοβερό κάρφωμα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
22:24 | 04.09.2025
22:24 | 04.09.2025

Ισπανία: 8/17 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 7/14 βολές, 15 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 4 επιθετικά), 9 ασίστ, 12 φάουλ, 4 λάθη, 1κλέψιμο, 1 μπλοκ.

Ελλάδα: 8/14 δίποντα, 10/15 τρίποντα, 5/9 βολές, 17 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 2 επιθετικά), 13 ασίστ, 12 φάουλ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

22:24 | 04.09.2025
11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ από τον Γιάνναρο στο ημίχρονο
REUTERS/Yiannis Kourtoglou
22:23 | 04.09.2025
Τα έχει βάλει όλα ο Ντόρσεϊ! 17 πόντους με 5/6 τρίποντα
FIBA Basketball
22:22 | 04.09.2025
Αντετοκούνμπο και Ντόρσεϊ διαλύουν την ισπανική άμυνα
22:22 | 04.09.2025
Φοβερή εμφάνιση από τη γαλανόλευκη που είναι στο +16!
22:21 | 04.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου! Ισπανία - Ελλάδα 35-51
22:19 | 04.09.2025
35-51 με τρίποντο του Μήτογλου
22:16 | 04.09.2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατεδαφίζει το ισπανικό καλάθι
22:14 | 04.09.2025
35-48 με μία βολή του Σλούκα, μετά από τεχνική ποινή στον Χουάντσο
22:13 | 04.09.2025
35-47 με καλάθι και φάου του Γιάννη!

Είναι ασταμάτητος!

22:13 | 04.09.2025

35-44 μειώνει ο Χουάντσο

22:12 | 04.09.2025
33-44 με τρίποντο του Ντόρσεϊ!!!

Στους 17 ο γκαρντ του Ολυμπιακού

22:12 | 04.09.2025
33-41 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:08 | 04.09.2025
Μία από τις φοβερές ενέργειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:07 | 04.09.2025
33-40 με φοβερό κάρφωμα του Γιάννη
22:04 | 04.09.2025
33-38 από τον Αροστέγκι

Έχει έρθει από τον πάγκο και έχει βάλει 8 σερί πόντους

22:03 | 04.09.2025
14'
Στους 7 πόντους η διαφορά! Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
22:03 | 04.09.2025
31-38 με νέο τρίποντο του Αροστέγκι

Συνεχόμενα τρίποντα από τους Ισπανούς

22:01 | 04.09.2025
Ντόρσεϊ on fire
22:01 | 04.09.2025
28-38 με τρίποντο του Αροστέγκι
22:00 | 04.09.2025
25-38 με καλάθι και φάουλ του ασταμάτητου Γιάννη

Χάνει τη βολή ο Έλληνας σούπερ σταρ

22:00 | 04.09.2025

25-36 με κάρφωμα του Αλντάμα

21:58 | 04.09.2025
23-36 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
21:58 | 04.09.2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Κώστα

21:56 | 04.09.2025
23-35 με τρίποντο του Αλντάμα
21:56 | 04.09.2025
20-35 και πάλι από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
21:55 | 04.09.2025
20-33 με τρομερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
21:55 | 04.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:53 | 04.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ισπανία - Ελλάδα 20-31

Διψήφια διαφορά για τη γαλανόλευκη με τρομερά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια

21:51 | 04.09.2025

20-31 από τον Πουέρτο

21:51 | 04.09.2025
19-31 μειώνουν με βολές οι Ισπανοί
21:49 | 04.09.2025
21:49 | 04.09.2025
16-31 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο

Οι βασικοί της γαλανόλευκης πήγαν στον πάγκο για να ξεκουραστούν

21:47 | 04.09.2025
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει διαλύσει τους Ισπανούς με τα τρίποντά του!
Basketball - FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Cyprus v Greece - Spyros Kyprianou Athletic Center, Limassol, Cyprus - August 30, 2025 Greece's Tyler Dorsey in action REUTERS/Yiannis Kourtoglou
21:47 | 04.09.2025

16-30 μειώνουν οι Ισπανοί

21:45 | 04.09.2025
14-30 με τρίποντο του Τολιόπουλου
21:45 | 04.09.2025
Στους 14 πόντους ο Ντόρσεϊ!

Έχει ισοπεδώσει τους Ισπανούς από την περιφέρεια

21:43 | 04.09.2025
Μυθικό ξεκίνημα με 10/11 σουτ (6/7τρίποντα)!

Απίστευτη εμφάνιση από τη γαλανόλευκη

21:42 | 04.09.2025
14-24 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσει!

11 πόντοι για τον γκαρντ του Ολυμπιακού σε μόλις 7 λεπτά!

21:40 | 04.09.2025
14-21 με μακρινό δίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο
21:39 | 04.09.2025
14-19 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ!

Νέα ασίστ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:38 | 04.09.2025

14-16 με 1/3 βολές του Γιούστα

21:38 | 04.09.2025
13-16 με τρίποντο του Κατσίβελη!

4/4 τρίποντα η γαλανόλευκη! Απίστευτος ρυθμός στο παιχνίδι

21:37 | 04.09.2025
13-13 με 2/3 βολές του Αλντάμα
21:36 | 04.09.2025
11-13 με τρίποντο του Παπανικολάου

Ασίστ από τον Γιάννη

21:35 | 04.09.2025
Οι Ισπανοί στέλνουν συνεχώς δεύτερο παίκτη στον Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης θα πρέπει να βρει τους ελεύθερους συμπαίκτες του και εκείνοι φυσικά να ευστοχήσουν!

21:35 | 04.09.2025

11-10 από τον Πραντίγια

21:34 | 04.09.2025

9-10 από τον Παπανικολάου

21:33 | 04.09.2025
Άμυνα με τα μάτια για την ώρα από τις δύο ομάδες

9-8 με 2/2 βολές του Πραντίγια

21:33 | 04.09.2025
7-8 με νέο καλάθι του Ντόρσεϊ

Συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα

21:33 | 04.09.2025

7-6 απαντάει άμεσα ο Ντε Λαρέα

21:32 | 04.09.2025
5-6 με τρίποντο του Σλούκα!

Όλα μέσα για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα

21:32 | 04.09.2025

5-3 με τρίποντο του Γιούστα

21:31 | 04.09.2025

2-3 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:31 | 04.09.2025

2-0 από τον Πάρα

21:30 | 04.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:30 | 04.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς.

21:29 | 04.09.2025
Κατσίβελης, Παπανικολάου, Σλούκας, Ντόρσεϊ και Γιάννης Αντετοκούνμπο στην 5άδα της Ελλάδας
21:24 | 04.09.2025
Η Ισπανία ξεκινάει με Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Πραντίγια
21:20 | 04.09.2025
21:19 | 04.09.2025
21:19 | 04.09.2025
KLODIAN LATO
Ελλάδα – Ισπανία: Χωρίς Σαμοντούροφ η Εθνική μπάσκετ
Με μία απουσία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στους Ισπανούς
21:18 | 04.09.2025
Με 11 παίκτες θα παραταχθεί απόψε η Ελλάδα

O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην γάμπα. Υπό τον φόβο μιας θλάσης που θα τον αφήσει εκτός συνέχειας, οι γιατροί της Εθνικής αποφάσισαν να τον ξεκουράσουν σήμερα

21:18 | 04.09.2025
Νωρίτερα η Σλοβενία νίκησε το Ισραήλ και το έστειλε πάνω μας
Ο Λούκα Ντόντσιτς με την εθνική Σλοβενίας (ΦΩΤΟ Celejewski
Ισραήλ – Σλοβενία 96-106: Ο ασύλληπτος Λούκα Ντόντσιτς έστειλε τους Ισραηλινούς στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας
Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους "16" του Eurobasket, αν νικήσει την Ισπανία
21:17 | 04.09.2025
ΦΩΤΟ REUTERS
Eurobasket 2025: Όλα τα σενάρια για την Εθνική Ελλάδας μετά την πρόκριση της Βοσνίας – Οι θέσεις που μπορούμε να τερματίσουμε
Νέα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μετά τη νίκη - πρόκριση της Βοσνίας επί της Γεωργίας
21:17 | 04.09.2025
Εάν χάσει, τότε η γαλανόλευκη θα τερματίσει τέταρτη!

Αυτό είναι ένα καταστροφικό σενάριο, καθώς μας οδηγεί πάνω στη Γαλλία στους "16"

21:15 | 04.09.2025
Εάν νικήσει η Ελλάδα, θα τερματίσει πρώτη στον τρίτο όμιλο

Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους "16" που είναι ένας βατός αντίπαλος

21:15 | 04.09.2025
Πρόκειται για ένα μία άκρως σημαντική αναμέτρηση!

Μπορεί η Ελλάδα να έχει προκριθεί ήδη στην επόμενη φάση, ωστόσο με νίκη φτιάχνει το πρόγραμμα της στα νοκ άουτ

21:13 | 04.09.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική του Eurobasket

