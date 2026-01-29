Λιόν – ΠΑΟΚ: Νίκη αφιέρωση στους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους θέλουν οι παίκτες του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Europa League (29/01/26, 22:00, Cosmote Sport 4) με το μυαλό όλων να είναι στραμμένο στους οπαδούς που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Όλοι οι άνθρωποι στο σωματείο του ΠΑΟΚ παραμένουν συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, που στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του, όμως καλούνται να αντιμετωπίσουν τη Λιόν σε ένα παιχνίδι που θέλουν να κερδίσουν και να το αφιερώσουν στα «αετόπουλα».

Οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά καλούνται να γυρίσουν το διακόπτη και να παλέψουν μέσα στο Groupama Stadium για να φέρουν στη Θεσσαλονίκη τους τρεις βαθμούς, που θα ήθελαν να δουν από κοντά τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Οι οπαδοί των Θεσσαλονικέων δεν θα βρεθούν στο γήπεδο της Λιόν, αφού έχουν ήδη ενημερώσει ότι η εξέδρα θα παραμείνει κλειστή, σε ένδειξη πένθους, αλλά και τιμή της μνήμης των οπαδών.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Λουτσέσκου με νίκη μπορεί να ελπίζει ακόμα και σε μία θέση στη πρώτη οκτάδα με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Έχει πάντως εξασφαλισμένη την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League. Οι γηπεδούχοι έχουν εξασφαλίσει μία θέση στις πρώτες οκτώ ομάδες της διοργάνωσης.

«Να αφήσουμε τα πάντα εκτός για να παίξουμε ένα ματς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μία οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει κάποιος εκτός αυτού.

Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, σε αυτή την κατάσταση, να γεμίσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε και για αυτούς», είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα.