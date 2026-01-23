Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός ανάλυση: Τα λάθη του Αταμάν και η ήττα στα σημεία

Ο Παναθηναϊκός έχασε με 75-71 στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με τις λεπτομέρειες να είναι εναντίον του στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Παρότι “πάλεψε” μέχρι τέλους το ματς, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε το μεγάλο τρίποντο που χρειαζόταν στο τέλος για να “αλώσει” την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και “έπεσε” στο 14-10 στην κατάταξη της Euroleague.

Οι “πράσινοι” αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες στο Ισραήλ, αλλά βρέθηκαν μέχρι τέλους, μέσα στο ματς, με κάποια άστοχα σουτ και ορισμένες λάθος επιλογές του Αταμάν να φέρνουν την ήττα.

Οι επιλογές που δεν βγήκαν στον Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αρκετές φορές με προβάδισμα στο ματς, αλλά σε κανέναν σημείο του αγώνα δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ, πληρώνοντας και κάποιες λανθασμένες αποφάσεις του Αταμάν.

Ο προπονητής του “τριφυλλιού” παρουσίασε κάποιες… ακατανόητες πεντάδες στο γήπεδο, παίζοντας ακόμη και με Σορτς-Τολιόπουλο στα γκαρντ, ενώ έφερε πρώτα από τον πάγκο τον αρνητικό και πάλι Γιούρτσεβεν, με τον Φαρίντ να αγωνίζεται όσο και ο Τούρκος ψηλός.

Την ίδια ώρα “πάγωσε” τον κακό στο ματς Σλούκα στον πάγκο (αγωνίστηκε λιγότερο από 15 λεπτά) και τον έριξε στο ματς για την τελευταία επίθεση, δίνοντάς του το πιο κρίσιμο σουτ του αγώνα, το οποίο και έχασε ο αρχηγός του “τριφυλλιού”. Την ίδια ώρα, ο Καλαϊτζάκης ήταν θετικός όσο αγωνίστηκε, αλλά ο Αταμάν προτίμησε να αφήσει στα… κόκκινα τον Γκραντ, που αγωνίστηκε 30 λεπτά, όπως και οι Χουάντσο και Χολμς, με αποτέλεσμα όλοι τους να είναι αρνητικοί στο φινάλε.

Οι λεπτομέρειες ήταν εναντίον του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ήταν παρόλα αυτά μία… ανάσα από το διπλό, ενώ αγωνίστηκε χωρίς τους Ναν, Οσμάν και Μήτογλου (συν τον Λεσόρ) στην “καυτή” έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά οι λεπτομέρειες ήταν εναντίον του.

Από τη μία πλευρά, έχει να διαμαρτύρεται για μία δύο διαιτητικές αποφάσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και από την άλλη, οι παίκτες του ήταν άστοχοι σε φάσεις που θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει το αποτέλεσμα.

Πέραν των τριπόντων του Σλούκα και του Γκραντ, ο Παναθηναϊκός έχασε λέι απ με τον Σορτς, αλλά και μία σειρά ακόμη ευκαιρίες για να μπει με καλύτερες προϋποθέσεις στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Κάπως έτσι, γνώρισε την ήττα από τη Μακάμπι και πλέον θα χρειαστεί ένα σερί νικών για να επανέλθει σε “τροχιά” πλέι οφ στη Euroleague.