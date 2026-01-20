Μπάμπης Κωστούλας: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα για αυτό το γκολ» γράφουν οπαδοί της Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας γνωρίζει την αποθέωση για το γκολ – ποίημα που πέτυχε με τη φανέλα της Μπράιτον, στο φινάλε του αγώνα με την Μπόρνμουθ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και χαρίζοντας τον πόντο στην ομάδα του. Ο Έλληνας επιθετικός απέδειξε και πάλι γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα της Ευρώπης. Στα 18 του χρόνια βελτιώνεται, παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και δικαιώνει εκείνους που τον επέλεξαν, στο πιο εμπορικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στο 90+1, με τον σπουδαίο Τιερί Ανρί μάλιστα να τονίζει πως «Για να κάνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση». Η Μπράιτον πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας και παραμένει αρκετά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Τον άλλοτε επιθετικό του Ολυμπιακού αποθέωσε και ο προπονητής του, Φάμπιαν Χίρτσελερ σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ενώ και οι λογαριασμοί στο X (πρώην Twitter) πήραν «φωτιά». Ένας εξ’ αυτών, το «We Are Brighton», πόσταρε ένα επικό σχόλιο, το οποίο συσχέτισε το γκολ του Κωστούλα με τα… μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο.



Συγκεκριμένα, γράφει πως «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα σε αντάλλαγμα για αυτή τη στιγμή ΛΑΜΨΗΣ από τον Κωστούλα», σε μια δόση φυσικά υπερβολής αλλά και θαυμασμού για το γκολ που σημείωσε ο 18χρονος.

Greece deserve to get the Elgin Marbles back in exchange for this moment of BRILLIANCE from Kostoulas #BHAFC pic.twitter.com/50XQYOSioZ — We Are Brighton (@wearebrighton) January 19, 2026

«Για εσάς είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση όμως το κάνω πολλές φορές!», τόνισε ο Μπάμπης Κωστούλας μετά την αναμέτρηση, με τον αρχηγό της Μπράιτον να επιβεβαιώνει λέγοντας ότι έχει πετύχει και πιο εντυπωσιακά γκολ.

Η Premier League αποθέωσε τον Ελληνα επιθετικό, που σκόραρε με ένα απίθανο ψαλιδάκι για να χαρίσει το βαθμό της ισοπαλίας στη ομάδα του και να κερδίσει την αγάπη του κόσμου των «γλάρων».