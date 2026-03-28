Αθλητικά

Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησαν την Μαρινέλλα

Αποχαιρέτησαν την Μαρινέλλα οι δύο θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ
Γκάλης και Γιαννάκης
Γκάλης και Γιαννάκης από την περίοδο που αγωνιζόντουσαν μαζί στον Άρη / EUROKINISSI

Ο θάνατος της Μαρινέλλας σε ηλικία 88 ετών έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη τη χώρα, με τον αθλητικό κόσμο να αποχαιρετά με τη σειρά του την σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία είχε τραγουδήσει στο παρελθόν για “τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά”.

Την Μαρινέλλα δεν ξέχασαν έτσι και οι ίδιοι οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, αφού τόσο ο Νίκος Γκάλης, όσο και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έκαναν σχετικές αναρτήσεις για να αποχαιρετήσουν την αλησμόνητη τραγουδίστρια.

Τα λόγια είναι περιττά απόψε…”, έγραψε ο άλλοτε αρχηγός και προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, ενώ ο “γκάγκστερ” ανέφερε: “Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία… Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της”.

Η ανάρτηση του Γκάλη

 
 
 
 
 
Η ανάρτηση του Γιαννάκη

 
 
 
 
 
Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τον Άρη του Γκάλη και του Γιαννάκη.

