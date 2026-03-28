Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησαν την Μαρινέλλα

Ο θάνατος της Μαρινέλλας σε ηλικία 88 ετών έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη τη χώρα, με τον αθλητικό κόσμο να αποχαιρετά με τη σειρά του την σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία είχε τραγουδήσει στο παρελθόν για “τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά”.

Την Μαρινέλλα δεν ξέχασαν έτσι και οι ίδιοι οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, αφού τόσο ο Νίκος Γκάλης, όσο και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έκαναν σχετικές αναρτήσεις για να αποχαιρετήσουν την αλησμόνητη τραγουδίστρια.

“Τα λόγια είναι περιττά απόψε…”, έγραψε ο άλλοτε αρχηγός και προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, ενώ ο “γκάγκστερ” ανέφερε: “Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία… Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της”.

Η ανάρτηση του Γκάλη

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Gkalis (@nick_galis)

Η ανάρτηση του Γιαννάκη

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannakis Academy (@giannakisacademy)

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τον Άρη του Γκάλη και του Γιαννάκη.