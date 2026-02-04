Ντιλέινι μετά το ξέσπασμα Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι: «Ο καλύτερος προπονητής που είχα ποτέ»

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι αποθέωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά το φραστικό “επεισόδιο” του προπονητή του Ολυμπιακού με Έλληνα οπαδό στο φινάλε του αγώνα των Πειραιωτών με τη Ντουμπάι BC.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην παράταση από την Ντουμπάι BC, με το αποτέλεσμα να περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς τα φώτα έπεσαν στο έντονο επεισόδιο μετά το τέλος του αγώνα, όταν ένας Έλληνας οπαδός έβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με αποτέλεσμα ο προπονητής των Πειραιωτών να ανέβει στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στην Euroleague, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να ταυτοποιηθεί ο άνδρας και να του απαγορευθεί η είσοδος σε όλα τα γήπεδα για όλους τους αγώνες της διοργάνωσης

Από την πλευρά του, ο Μάλκολμ Ντιλέινι πόσταρε στο X το βίντεο της έντασης, σχολιάζοντας: «Ο αγαπημένος προπονητής που είχα ποτέ!»

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας συνεργάστηκε στη Λοκομοτίβ Κουμπάν με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με τους δύο άνδρες να διατηρούν μία εξαιρετική σχέση.