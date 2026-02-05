Ο Μπαρτζώκας για το επεισόδιο με οπαδό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη»

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague, υποδεχόμενος το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026, 21:15, Newsit.gr) την Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ. Ο Γιώργο Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς της 27ης αγωνιστικής της Euroleague, αλλά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο επεισόδιο που είχε με οπαδό στο Ντουμπάι.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με οπαδό του Παναθηναϊκού που τον έβρισε, μετά το τέλος του Dubai BC – Ολυμπιακός, ενώ φέρεται να έβρισε και μια γυναίκα στην εξέδρα, που του ζήτησε να ηρεμήσει.

“Προφανώς είναι μία ιστορία αυτή που συνέβη μετά από το ματς η οποία δεν με τιμά και εννοείται πως για την αισθητική κάποιου που το βλέπει δεν είναι ωραίο. Προφανώς βέβαια αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το αναλύσω ή να το διορθώσω.

Γενικά προετοιμάζω τον εαυτό μου όταν πάω στα γήπεδα και με βρίζουν. Το να πηγαίνει στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός και να με βρίζουν με δύο ώρες, δυστυχώς χάνω την ψυχραιμία μου και απαντώ. Ο βασικός άνθρωπος που ήταν πίσω από την ιστορία με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη.

Του είπα ότι την αποδέχομαι, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Αυτό που είμαι, είμαι, με τα καλά και τα άσχημα. Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι χαρούμενος, θα προσπαθήσω να μην το επαναλάβω αλλά για όλους τους ηθικολόγους θα ήθελα να τους ρωτήσω τι συμβαίνει αν έρχεται κάποιος στη δουλειά σας και σας βρίζει επί δύο ώρες” ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σχολιάζοντας το θέμα που προέκυψε.

Στη συνέχεια, ο κόουτς του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και την ανακοίνωση που εξέδωσε: “Ο σύλλογος Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση; Εμείς δεν έχουμε βγάλει ποτέ ανακοίνωση για δικό του μέλος. Δεν έχω πρόβλημα αυτό να το διαχειριστώ, το πρόβλημά μου είναι αν κάποιοι, η αισθητική τους θίχτηκε και αυτό θέλω να τονίσω.

Αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό και τα Μέσα που ελέγχει εδώ και έξι χρόνια, υπάρχει λόγος που γίνεται. Εγώ είμαι χαρούμενος αυτός που είμαι, έχω τουλάχιστον μία σταθερά. Τα Μέσα που κάνουν κωλοτούμπες κάθε ημέρα αυτά πρέπει να ανησυχούν.

Όπως ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιότητα, ούτε η θετική ούτε η αρνητική, αισθάνομαι άβολα. Η ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού καταλαβαίνει πράγματα και αυτό με κάνει χαρούμενο”.