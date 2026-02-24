Οι διαιτητές των αγώνων Θέλτα – ΠΑΟΚ και Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός στο Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν εκτός έδρας δοκιμασίες στα πλέι οφ του Europa League.

Ο Ιταλός διαιτητής, Μάρκο Γκουίντα, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τη δεύτερη αναμέτρηση στην Ισπανία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Θέλτα, για τα πλέι οφ του Europa League (26/2-20:00). Ο 44χρονος διεθνής διαιτητής, της κατηγορίας Elite της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ 4ος ορίστηκε ο Ματέο Μαρσενάρο και στο VAR οι Μίχαελ Φάμπρι και Αλεσάντρο Ντι Πάολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, πάντα για τα πλέι οφ του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (26/2-19:45) και ο Λιθουανός διαιτητής, Ντονάτας Ρούμσας, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει το συγεκριμένο αγώνα. Ο 37χρονος ρέφερι, της Α’ κατηγορίας, θα έχει βοηθούς του συμπατριώτες του Αλεξάντρ Ράντιους και Ντοβίντας Σιουζεντέλις, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Μαφρέντας Λουκάνγιουκας και στο VAR οι Ολλανδοί, Ντένις Χίγκλερ και Γιέροεν Μάνσοτ.

Υπενθυμίζεται ότι στους πρώτους αγώνες ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Θέλτα με 2-1 στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ.