Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2 Τελικό: Ο Σικ «πάγωσε» τους Πειραιώτες

Με δύο γκολ του Σικ στο 60' και το 63', η Μπάγερ Λεβερκούζεν «πάγωσε» το «Καραϊσκάκης»
Ο Αντρέ Λουίζ
Πλέι οφ Champions League
Πρώτο παιχνίδι
0 - 2
Τελικό σκορ
Ο Αντρέ Λουίζ σε μονομαχία στο Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League και πλέον βρίσκεται με την… πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

00:07 | 19.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:59 | 18.02.2026

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν και θα χρειαστεί πλέον υπέρβαση στη Γερμανία για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

23:57 | 18.02.2026
Τέλος στο ματς!
23:57 | 18.02.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

23:49 | 18.02.2026
88'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Εντυπωσιακή ενέργεια του Λουίζ από αριστερά και γύρισμα προς τον Σιπιόνι, ο οποίος και αστόχησε με πλασέ με τη μία μέσα από την περιοχή

23:47 | 18.02.2026
83'

Άστοχο σουτ του Αντρέ Λουίζ για τον Ολυμπιακό

23:46 | 18.02.2026
80'

Φαίνονται επηρεασμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και βγάζουν λιγότερη ενέργεια μετά τα γκολ της Λεβερκούζεν

23:35 | 18.02.2026
73'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Σέντρα σουτ του Ροντινέι, απέκρουσε δύσκολα ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν

23:34 | 18.02.2026
Νέα ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν!

Ο Σικ έκανε με τη μία ένα σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

23:31 | 18.02.2026
Τα γκολ της Λεβερκούζεν!
23:29 | 18.02.2026
63'

Από κεφαλιά του Σικ, μετά από κόρνερ, η Λεβερκούζεν έκανε το 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό

23:28 | 18.02.2026
Δεύτερο γκολ για την Μπάγερ Λεβερκούζεν!
23:26 | 18.02.2026
61'

Ο Σικ έφυγε στην πλάτη του Μπιανκόν και πλάσαρε ιδανικά τον Τζολάκη για το 1-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο ματς

23:23 | 18.02.2026
Γκολ για την Μπάγερ Λεβερκούζεν!
23:19 | 18.02.2026
56'

Αδύναμο πλασέ του Γκριμάλντο από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει εύκολα στα χέρια του Τζολάκη

23:15 | 18.02.2026
53'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

23:13 | 18.02.2026

Ο Ολυμπιακός δεν έχει πια στην ενδεκάδα του τον Πιρόλα, με τον Μπιανκόν να έχει πάρει τη θέση του

23:12 | 18.02.2026
47'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Μακρινό σουτ του Μαρτίνς, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

23:11 | 18.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:57 | 18.02.2026
Το ακυρωμένο γκολ του Ολυμπιακού
22:55 | 18.02.2026

Ανοιχτό πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες για γκολ, τη Λεβερκούζεν να "απειλεί" περισσότερο, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει ένα οριακά ακυρωμένο γκολ με Ελ Κααμπί και Ταρέμι, λίγο πριν το φινάλ του πρώτου μέρους. Το 0-0 παρέμεινε έτσι στο Καραϊσκάκης

22:54 | 18.02.2026
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης!
22:52 | 18.02.2026
Η επιστροφή του Πιρόλα στο χορτάρι!
22:51 | 18.02.2026
Νωρίτερα η μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη!
22:48 | 18.02.2026

8 λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

22:46 | 18.02.2026
Δεν μετράει το γκολ! Έδωσε οφσάιντ ο διαιτητής!

Η μπάλα πρέπει να βρήκε και στον Ταρέμι, που ήταν σε θέση οφσάιντ

22:46 | 18.02.2026
Περιμένει το VAR για οφσάιντ ο διαιτητής!
22:45 | 18.02.2026
45'

Από την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του Ολυμπιακού στο ματς!

22:45 | 18.02.2026
Γκολ για τον Ολυμπιακό!
22:44 | 18.02.2026

Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Πιρόλα και στη θέση του περνάει ο Μπιανκόν

22:43 | 18.02.2026
42'

Κίτρινη κάρτα στον Γκαρθία της Λεβερκούζεν

22:42 | 18.02.2026

Ο Πιρόλα έχει δέσει το κεφάλι του, αλλά έχει ματώσει ξανά και βρίσκεται στο έδαφος

22:42 | 18.02.2026

Ρέτσος και Πιρόλα άλλαξαν φανέλες, αλλά συνεχίζουν κανονικά στο ματς

22:41 | 18.02.2026
Το video από τη σύγκρουση!
22:39 | 18.02.2026
Το χαμένο τετ-α-τετ της Λεβερκούζεν!
22:36 | 18.02.2026
Νωρίτερα δύο καλές φάσεις στο ματς
22:36 | 18.02.2026

Σηκώθηκε και ο Ρέτσος με τη βοήθεια του ιατρικού τιμ και αποθεώθηκε από τον κόσμο των Πειραιωτών

22:35 | 18.02.2026

Ο Πιρόλα έχει σηκωθεί, με τον Ρέτσο να έχει επίσης τις αισθήσεις του, αλλά να δείχνει ότι πονάει

22:35 | 18.02.2026

Διακοπή στο ματς, με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού πάνω από τους δύο παίκτες

22:32 | 18.02.2026
Σκληρός τραυματισμός για Πιρόλα και Ρέτσο!

Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κεφάλι με κεφάλι και έχουν πέσει στο έδαφος με αίματα στο πρόσωπο

22:30 | 18.02.2026
30'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν!

Ο Πόκου βγήκε σε θέση τετ-α-τετ απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά πλάσαρε άουτ

22:27 | 18.02.2026
28'
Φοβερή απόκρουση από τον Τζολάκη και δοκάρι για τη Λεβερκούζεν!

Από πάσα του Σικ, ο Μάζα πλάσαρε εξ επαφής με τον Τζολάκη, αλλά ο τερματοφδύλακας του Ολυμπιακού βρήκε ελάχιστα την μπάλα και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του και έξω

22:20 | 18.02.2026
25'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Τρομερό σουτ του Μαρτίνς στο "παραθυράκι" της εστίας της Λεβερκούζεν, με τον τερματοφύλακα των Γερμανών να "ετκινάσσεται" για μία φοβερή απόκρουση, που απέτρεψε το γκολ του Ολυμπιακού

22:19 | 18.02.2026
22:18 | 18.02.2026
19'

Ο Ελ Κααμπί γύρισε ωραία στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά η μπάλα κόντραρε

22:17 | 18.02.2026
17'
Νέα χαμένη ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν!

Ο Πόκου έκανε ωραίο διαγώνιο σουτ αμαρκάριστος στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά αστόχησε

22:16 | 18.02.2026
Η ευκαιρία του Ταρέμι νωρίτερα!
22:13 | 18.02.2026
15'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν!

Ο Σικ έβαλε την προβολή προ του Τζολάκη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε με τα πόδια

22:13 | 18.02.2026
13'

Κίτρινη κάρτα στον Ελ Κααμπί για ένα πάτημα σε αντίπαλο στο χώρο του κέντρου

22:09 | 18.02.2026
11'

Ο Τζολάκης πρόλαβε και μπλόκαρε την μπάλα, πριν γίνει απειλητική η Λεβερκούζεν

22:07 | 18.02.2026
22:07 | 18.02.2026
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Το κορεό των οπαδών με την τεράστια ερυθρόλευκη φανέλα στο «Καραϊσκάκης»
Οι φίλοι του Ολυμπιακού εντυπωσίασαν, δημιουργώντας μια τεράστια ερυθρόλευκη φανέλα
22:06 | 18.02.2026

Πιέζουν πολύ ψηλά οι ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ, με 4 και 5 παίκτες στην περιοχή της Λεβερκούζεν σε φάση άμυνας!

22:02 | 18.02.2026
5'
Πρώτη ευκαιρία στο ματς για τον Ολυμπιακό!

Η μπάλα στρώθηκε στον Ταρέμι έξω από την περιοχή και αυτός "ζύγισε" το σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

22:01 | 18.02.2026

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και προσπαθεί να πιέσει τη Λεβερκούζεν από το ξεκίνημα

21:58 | 18.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:58 | 18.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει η σπουδαία αναμέτρηση

21:55 | 18.02.2026

Εντυπωσιακή εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:55 | 18.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο

21:54 | 18.02.2026

Συγκινητική στιγμή εν τω μεταξύ στο Mega

 

21:53 | 18.02.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ, Κούλμπρεθ

21:52 | 18.02.2026
Η ενδεκάδα της Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάσα, Σικ, Ποκού

21:52 | 18.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

21:51 | 18.02.2026

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός κατεβαίνει φουλ επιθετικά στο ματς, με τον Μεντιλίμπαρ να επιλέγει επιθετικό δίδυμο Ταρέμι - Ελ Κααμπί

ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για το «μεγάλο» ματς στο Champions League
Οι επιλογές των δυο προπονητών για το ματς στο "Καραϊσκάκης"
21:50 | 18.02.2026

Στην κερκίδα υπάρχουν πάντως και οπαδοί της Λεβερκούζεν

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:44 | 18.02.2026

Το ματς είναι sold out από τους οπαδούς του Ολυμπιακού

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Sold out το Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League
Τον “12ο παίκτη” στο πλευρό της θα έχει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
21:42 | 18.02.2026

21:40 | 18.02.2026

Οι δύο ομάδες "μονομάχησαν" και στη League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία μεγάλη νίκη τότε, με 2-0 στο Καραϊσκάκης

21:39 | 18.02.2026

Με μία φοβερή πορεία στο δεύτερο μισό της League Phase, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League και πλέον θα δώσει διπλή "μάχη" με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους "16" της διοργάνωσης

21:36 | 18.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League

21:36 | 18.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
148
108
98
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo