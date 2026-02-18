Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2 Τελικό: Ο Σικ «πάγωσε» τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League και πλέον βρίσκεται με την… πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Εντυπωσιακή ενέργεια του Λουίζ από αριστερά και γύρισμα προς τον Σιπιόνι, ο οποίος και αστόχησε με πλασέ με τη μία μέσα από την περιοχή
Άστοχο σουτ του Αντρέ Λουίζ για τον Ολυμπιακό
Φαίνονται επηρεασμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και βγάζουν λιγότερη ενέργεια μετά τα γκολ της Λεβερκούζεν
Σέντρα σουτ του Ροντινέι, απέκρουσε δύσκολα ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν
Ο Σικ έκανε με τη μία ένα σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Από κεφαλιά του Σικ, μετά από κόρνερ, η Λεβερκούζεν έκανε το 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Σικ έφυγε στην πλάτη του Μπιανκόν και πλάσαρε ιδανικά τον Τζολάκη για το 1-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο ματς
Αδύναμο πλασέ του Γκριμάλντο από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει εύκολα στα χέρια του Τζολάκη
Από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Ολυμπιακός δεν έχει πια στην ενδεκάδα του τον Πιρόλα, με τον Μπιανκόν να έχει πάρει τη θέση του
Μακρινό σουτ του Μαρτίνς, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Ανοιχτό πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες για γκολ, τη Λεβερκούζεν να "απειλεί" περισσότερο, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει ένα οριακά ακυρωμένο γκολ με Ελ Κααμπί και Ταρέμι, λίγο πριν το φινάλ του πρώτου μέρους. Το 0-0 παρέμεινε έτσι στο Καραϊσκάκης
8 λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Η μπάλα πρέπει να βρήκε και στον Ταρέμι, που ήταν σε θέση οφσάιντ
Από την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του Ολυμπιακού στο ματς!
Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Πιρόλα και στη θέση του περνάει ο Μπιανκόν
Κίτρινη κάρτα στον Γκαρθία της Λεβερκούζεν
Ο Πιρόλα έχει δέσει το κεφάλι του, αλλά έχει ματώσει ξανά και βρίσκεται στο έδαφος
Ρέτσος και Πιρόλα άλλαξαν φανέλες, αλλά συνεχίζουν κανονικά στο ματς
Σηκώθηκε και ο Ρέτσος με τη βοήθεια του ιατρικού τιμ και αποθεώθηκε από τον κόσμο των Πειραιωτών
Ο Πιρόλα έχει σηκωθεί, με τον Ρέτσο να έχει επίσης τις αισθήσεις του, αλλά να δείχνει ότι πονάει
Διακοπή στο ματς, με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού πάνω από τους δύο παίκτες
Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κεφάλι με κεφάλι και έχουν πέσει στο έδαφος με αίματα στο πρόσωπο
Ο Πόκου βγήκε σε θέση τετ-α-τετ απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά πλάσαρε άουτ
Από πάσα του Σικ, ο Μάζα πλάσαρε εξ επαφής με τον Τζολάκη, αλλά ο τερματοφδύλακας του Ολυμπιακού βρήκε ελάχιστα την μπάλα και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του και έξω
Τρομερό σουτ του Μαρτίνς στο "παραθυράκι" της εστίας της Λεβερκούζεν, με τον τερματοφύλακα των Γερμανών να "ετκινάσσεται" για μία φοβερή απόκρουση, που απέτρεψε το γκολ του Ολυμπιακού
Ο Ελ Κααμπί γύρισε ωραία στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά η μπάλα κόντραρε
Ο Πόκου έκανε ωραίο διαγώνιο σουτ αμαρκάριστος στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά αστόχησε
Ο Σικ έβαλε την προβολή προ του Τζολάκη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε με τα πόδια
Κίτρινη κάρτα στον Ελ Κααμπί για ένα πάτημα σε αντίπαλο στο χώρο του κέντρου
Ο Τζολάκης πρόλαβε και μπλόκαρε την μπάλα, πριν γίνει απειλητική η Λεβερκούζεν
Πιέζουν πολύ ψηλά οι ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ, με 4 και 5 παίκτες στην περιοχή της Λεβερκούζεν σε φάση άμυνας!
Η μπάλα στρώθηκε στον Ταρέμι έξω από την περιοχή και αυτός "ζύγισε" το σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και προσπαθεί να πιέσει τη Λεβερκούζεν από το ξεκίνημα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει η σπουδαία αναμέτρηση
Εντυπωσιακή εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο
Συγκινητική στιγμή εν τω μεταξύ στο Mega
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ, Κούλμπρεθ
Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάσα, Σικ, Ποκού
Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί
Στην κερκίδα υπάρχουν πάντως και οπαδοί της Λεβερκούζεν
Οι δύο ομάδες "μονομάχησαν" και στη League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία μεγάλη νίκη τότε, με 2-0 στο Καραϊσκάκης
Με μία φοβερή πορεία στο δεύτερο μισό της League Phase, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League και πλέον θα δώσει διπλή "μάχη" με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους "16" της διοργάνωσης
